Undetectable 2.28.0: Nouveau noyau Chromium 131 et autres améliorations

Dans la version 2.28.0, nous avons implémenté les fonctionnalités que vous avez demandées. Continuez à lire pour découvrir les changements qui vous attendent dans la nouvelle version du navigateur.

Noyau de Chromium mis à jour en version 131

Nous avons mis à jour le noyau du navigateur Chromium en version 131. La dernière version du noyau offre des performances améliorées, une meilleure sécurité et une compatibilité accrue avec les technologies Web modernes, tout en réduisant le risque de détection parmi les utilisateurs.

Option expérimentale pour masquer l'automatisation

Nous avons ajouté une option expérimentale dans les paramètres du programme pour masquer l'utilisation de l'automatisation détectée via le protocole DevTools. Cette fonctionnalité aidera à réduire les chances pour les sites Web de détecter l'automatisation, rendant votre travail encore plus discret et augmentant votre niveau d'anonymat lors de l'interaction avec les ressources Web.

Pour activer cette option, allez dans la section "Avancé" des paramètres principaux du programme et cochez la case à côté de "Protection contre la détection du protocole DevTools", puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Acceptation automatique des demandes de géolocalisation

Dans les paramètres du profil, il y a maintenant une option pour l'acceptation automatique des demandes de géolocalisation par les sites web. Cette fonctionnalité accélérera votre travail avec les ressources nécessitant l'accès à votre emplacement, en éliminant les fenêtres contextuelles et les demandes supplémentaires.

Pour activer cette fonction, rendez-vous dans la section des paramètres de profil supplémentaires, cochez la case "Autoriser automatiquement l'accès à la géolocalisation", puis cliquez sur "Enregistrer".

Encore un Bot Avancé

Notre bot est devenu encore plus fonctionnel et peut désormais faire défiler, cliquer et déplacer le curseur de la souris. Grâce à l'utilisation d'algorithmes plus avancés pour interagir avec les sites web et imiter le comportement humain, il est maintenant beaucoup plus difficile de suivre ses activités. Vous pouvez désormais configurer le bot pour effectuer des actions plus complexes lors du réchauffement des profils.

Vous pouvez sélectionner de nouveaux algorithmes de comportement en cliquant sur le bouton "Bot" et en allant dans la section "Actions supplémentaires".

Améliorations

Amélioration de l'usurpation de résolution d'écran

Nous avons amélioré le spoofing de résolution d'écran sur les cadres du site distant. Cela permet une émulation plus précise de divers appareils et améliore la compatibilité avec les ressources sensibles aux paramètres d'écran.

La conception de l'onglet "Avancé" a été actualisée

Nous avons modifié la conception de l'onglet "Avancé" dans les paramètres du profil. La nouvelle interface est plus intuitive et conviviale, ce qui facilite la configuration de paramètres de profil supplémentaires.

Ce que nous avons corrigé