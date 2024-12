Undetectable 2.28.0: Novo Núcleo Chromium 131 e Outras Melhorias

Na versão 2.28.0, implementamos os recursos que você solicitou. Continue lendo para descobrir as mudanças que o aguardam na nova versão do navegador.

Núcleo do Chromium Atualizado para a Versão 131

Nós atualizamos o núcleo do navegador Chromium para a versão 131. A última versão do núcleo oferece desempenho aprimorado, segurança e compatibilidade com tecnologias web modernas, além de reduzir o risco de detecção entre os usuários.

Opção Experimental para Ocultar Automação

Foi adicionada uma opção experimental nas configurações do programa para ocultar o uso de automação detectado por meio do Protocolo DevTools. Essa funcionalidade ajudará a reduzir as chances de sites detectarem automação, tornando seu trabalho ainda mais discreto e aumentando seu nível de anonimato ao interagir com recursos da web.

Para ativar esta opção, vá para a seção "Avançado" nas configurações principais do programa e marque a caixa ao lado de "Proteção contra detecção do protocolo DevTools", em seguida, clique no botão "Salvar".

Aceitação Automática de Pedidos de Geolocalização

Nas configurações do perfil, há agora uma opção para aceitação automática de solicitações de geolocalização por sites. Essa funcionalidade irá acelerar o seu trabalho com recursos que requerem acesso à sua localização, eliminando janelas pop-up e prompts adicionais.

Para ativar essa função, acesse a seção de configurações adicionais de perfil, marque a caixa de seleção para "Permitir acesso automático à geolocalização" e, em seguida, clique em "Salvar".

Ainda Mais Avançado Bot

Nosso bot se tornou ainda mais funcional e agora pode rolar, clicar e mover o cursor do mouse. Como o bot utiliza algoritmos mais avançados para interagir com os sites e imitar o comportamento humano, suas atividades agora são muito mais difíceis de rastrear. Agora você pode configurar o bot para realizar ações mais complexas durante o aquecimento de perfis.

Você pode selecionar novos algoritmos de comportamento clicando no botão "Bot" e indo para a seção "Ações Adicionais".

Melhorias

Melhoria na Falsificação de Resolução de Tela

Aprimoramos a falsificação de resolução de tela em frames de site remoto. Isso fornece uma emulação mais precisa de vários dispositivos e melhora a compatibilidade com recursos sensíveis a parâmetros de tela.

O design da guia "Avançado" foi atualizado

Alteramos o design da aba "Avançado" nas configurações do perfil. A nova interface está mais intuitiva e fácil de usar, tornando mais simples a configuração de parâmetros adicionais do perfil.

O Que Nós Consertamos