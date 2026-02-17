Logo
Обновление Undetectable 2.43.0: Chromium 145, исправление WebRTC и повышенная стабильность профилей

Мы продолжаем наши ежемесячные обновления, и сегодня рады представить версию 2.43.0.

В этот раз мы сосредоточились на двух китах любой успешной работы в сети: максимальном доверии со стороны сайтов и технической стабильности софта. Давайте разберем детально, что именно изменилось.

Chromium 145

Стилизованная графика с перекрывающимися круглыми значками версий Chrome 141, 142, 143, 144 и 145 на фиолетово-розовом градиентном фоне, с акцентом на версию 145.

Одно из важных изменений — переход на свежее ядро Chromium 145.

Крупные площадки (от социальных сетей до рекламных кабинетов) прекрасно знают, какая версия браузера актуальна у обычных пользователей прямо сейчас. Поэтому актуальная версия ядра это:

  • Максимальный траст. Ваши профили технически неотличимы от браузеров миллионов реальных пользователей, которые обновились на днях. Это снижает риск триггеров безопасности на входе.
  • Корректная работа современных скриптов. Сайты постоянно внедряют новые технологии. Актуальное ядро гарантирует, что тяжелые рекламные менеджеры и SPA-приложения будут отрисовываться без ошибок и подвисаний, которые часто служат косвенным признаком бот-активности.
  • Естественные шумы. Фингерпринты генерируются на базе новейших стандартов, закрывая разрыв между «железом» и версией браузера.

WebRTC: Безопасность при смене IP

Иллюстрация с двумя мониторами на фиолетово-розовом градиентном фоне и надписью WebRTC: на левом экране показан старый IP-адрес (Old IP), на правом — новый IP-адрес (New IP)

Вторая новость релиза касается тех, кто работает с мобильными прокси и ротацией IP. Мы исправили критически важный момент в работе WebRTC.

Ранее могла возникать ситуация, когда при смене IP-адреса на прокси (ротации), внешний IP менялся, а IP внутри WebRTC мог застрять на старом значении. В версии 2.43.0 мы устранили эту проблему. Теперь IP в WebRTC меняется динамически со сменой IP у прокси.

Что это значит для вас? Вы можете спокойно использовать ротацию, не боясь несоответствий в отпечатке. Браузер четко отслеживает изменения сети и подстраивает параметры на лету.

Больше уникальности в конфигах

Иллюстрация на фиолетово-розовом градиентном фоне с названиями шрифтов Inter, Instrument Serif и Irish Grover; внизу изображён ноутбук с окном «Downloading fonts», символизирующим загрузку шрифтов.

Мы также обновили списки шрифтов в конфигурациях. Шрифты — это одна из самых уникальных характеристик системы, по которой часто вычисляют связи между аккаунтами.

Обновление базы шрифтов дает большую вариативность при создании профилей. Теперь у вас больше комбинаций для генерации уникальных отпечатков, это дает еще большую свободу при массовом создании аккаунтов. Проще говоря: каждый ваш профиль стал более индивидуальным.

Работа над ошибками

Фиолетово-розовый градиентный фон с надписями «improvements», «改善», «Verbesserungen», «улучшения», «améliorations» и «ulepszenia», символизирующими улучшения на разных языках.
Мы также закрыли несколько багов, которые могли мешать вашей продуктивности:

  • Mac OS больше не зависает. Исправлена неприятная проблема на "маках", когда процесс программы мог зависнуть намертво, не позволяя даже перезагрузить операционную систему штатным способом. Теперь Undetectable работает как часы и корректно освобождает ресурсы.
  • Синхронизатор печатает чисто. Исправили ошибку с двойной вставкой текста при использовании синхронизатора. Если вы используете автоматический ввод данных сразу в нескольких окнах, теперь текст дублироваться не будет — скрипты и формы заполняются корректно с первого раза.
  • Точная проверка IPv6. Устранили ошибку, которая возникала при чеке некоторых IPv6 прокси. Теперь статус прокси определяется верно, и вы не будете тратить время на перепроверку рабочих адресов.

Заключение

Undetectable 2.43.0 – это про безопасность и стабильность. Новое ядро Chromium 145 сохраняет траст профилей на высоком уровне. Исправленный WebRTC исключает утечки при смене IP. Устранены сбои в работе с macOS и расширен выбор шрифтов для лучшей уникализации конфигураций.

Undetectable Team
