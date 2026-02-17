Обновление Undetectable 2.43.0: Chromium 145, исправление WebRTC и повышенная стабильность профилей

Мы продолжаем наши ежемесячные обновления, и сегодня рады представить версию 2.43.0.

В этот раз мы сосредоточились на двух китах любой успешной работы в сети: максимальном доверии со стороны сайтов и технической стабильности софта. Давайте разберем детально, что именно изменилось.

Chromium 145

Стилизованная графика с перекрывающимися круглыми значками версий Chrome 141, 142, 143, 144 и 145 на фиолетово-розовом градиентном фоне, с акцентом на версию 145.

Одно из важных изменений — переход на свежее ядро Chromium 145.

Крупные площадки (от социальных сетей до рекламных кабинетов) прекрасно знают, какая версия браузера актуальна у обычных пользователей прямо сейчас. Поэтому актуальная версия ядра это:

Максимальный траст. Ваши профили технически неотличимы от браузеров миллионов реальных пользователей, которые обновились на днях. Это снижает риск триггеров безопасности на входе.

Естественные шумы. Фингерпринты генерируются на базе новейших стандартов, закрывая разрыв между «железом» и версией браузера.

WebRTC: Безопасность при смене IP

Иллюстрация с двумя мониторами на фиолетово-розовом градиентном фоне и надписью WebRTC: на левом экране показан старый IP-адрес (Old IP), на правом — новый IP-адрес (New IP)

Вторая новость релиза касается тех, кто работает с мобильными прокси и ротацией IP. Мы исправили критически важный момент в работе WebRTC.

Ранее могла возникать ситуация, когда при смене IP-адреса на прокси (ротации), внешний IP менялся, а IP внутри WebRTC мог застрять на старом значении. В версии 2.43.0 мы устранили эту проблему. Теперь IP в WebRTC меняется динамически со сменой IP у прокси.

Что это значит для вас? Вы можете спокойно использовать ротацию, не боясь несоответствий в отпечатке. Браузер четко отслеживает изменения сети и подстраивает параметры на лету.

Больше уникальности в конфигах

Иллюстрация на фиолетово-розовом градиентном фоне с названиями шрифтов Inter, Instrument Serif и Irish Grover; внизу изображён ноутбук с окном «Downloading fonts», символизирующим загрузку шрифтов.

Мы также обновили списки шрифтов в конфигурациях. Шрифты — это одна из самых уникальных характеристик системы, по которой часто вычисляют связи между аккаунтами.

Обновление базы шрифтов дает большую вариативность при создании профилей. Теперь у вас больше комбинаций для генерации уникальных отпечатков, это дает еще большую свободу при массовом создании аккаунтов. Проще говоря: каждый ваш профиль стал более индивидуальным.

Работа над ошибками

Фиолетово-розовый градиентный фон с надписями «improvements», «改善», «Verbesserungen», «улучшения», «améliorations» и «ulepszenia», символизирующими улучшения на разных языках. Мы также закрыли несколько багов, которые могли мешать вашей продуктивности:

Mac OS больше не зависает. Исправлена неприятная проблема на "маках", когда процесс программы мог зависнуть намертво, не позволяя даже перезагрузить операционную систему штатным способом. Теперь Undetectable работает как часы и корректно освобождает ресурсы.

Заключение

Undetectable 2.43.0 – это про безопасность и стабильность. Новое ядро Chromium 145 сохраняет траст профилей на высоком уровне. Исправленный WebRTC исключает утечки при смене IP. Устранены сбои в работе с macOS и расширен выбор шрифтов для лучшей уникализации конфигураций.