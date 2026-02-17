Обновление Undetectable 2.43.0: Chromium 145, исправление WebRTC и повышенная стабильность профилей

Мы продолжаем наши ежемесячные обновления, и сегодня рады представить версию 2.43.0.
В этот раз мы сосредоточились на двух китах любой успешной работы в сети: максимальном доверии со стороны сайтов и технической стабильности софта. Давайте разберем детально, что именно изменилось.
Chromium 145
Одно из важных изменений — переход на свежее ядро Chromium 145.
Крупные площадки (от социальных сетей до рекламных кабинетов) прекрасно знают, какая версия браузера актуальна у обычных пользователей прямо сейчас. Поэтому актуальная версия ядра это:
- Максимальный траст. Ваши профили технически неотличимы от браузеров миллионов реальных пользователей, которые обновились на днях. Это снижает риск триггеров безопасности на входе.
- Корректная работа современных скриптов. Сайты постоянно внедряют новые технологии. Актуальное ядро гарантирует, что тяжелые рекламные менеджеры и SPA-приложения будут отрисовываться без ошибок и подвисаний, которые часто служат косвенным признаком бот-активности.
- Естественные шумы. Фингерпринты генерируются на базе новейших стандартов, закрывая разрыв между «железом» и версией браузера.
WebRTC: Безопасность при смене IP
Вторая новость релиза касается тех, кто работает с мобильными прокси и ротацией IP. Мы исправили критически важный момент в работе WebRTC.
Ранее могла возникать ситуация, когда при смене IP-адреса на прокси (ротации), внешний IP менялся, а IP внутри WebRTC мог застрять на старом значении. В версии 2.43.0 мы устранили эту проблему. Теперь IP в WebRTC меняется динамически со сменой IP у прокси.
Что это значит для вас? Вы можете спокойно использовать ротацию, не боясь несоответствий в отпечатке. Браузер четко отслеживает изменения сети и подстраивает параметры на лету.
Больше уникальности в конфигах
Мы также обновили списки шрифтов в конфигурациях. Шрифты — это одна из самых уникальных характеристик системы, по которой часто вычисляют связи между аккаунтами.
Обновление базы шрифтов дает большую вариативность при создании профилей. Теперь у вас больше комбинаций для генерации уникальных отпечатков, это дает еще большую свободу при массовом создании аккаунтов. Проще говоря: каждый ваш профиль стал более индивидуальным.
Работа над ошибками
Мы также закрыли несколько багов, которые могли мешать вашей продуктивности:
- Mac OS больше не зависает. Исправлена неприятная проблема на "маках", когда процесс программы мог зависнуть намертво, не позволяя даже перезагрузить операционную систему штатным способом. Теперь Undetectable работает как часы и корректно освобождает ресурсы.
- Синхронизатор печатает чисто. Исправили ошибку с двойной вставкой текста при использовании синхронизатора. Если вы используете автоматический ввод данных сразу в нескольких окнах, теперь текст дублироваться не будет — скрипты и формы заполняются корректно с первого раза.
- Точная проверка IPv6. Устранили ошибку, которая возникала при чеке некоторых IPv6 прокси. Теперь статус прокси определяется верно, и вы не будете тратить время на перепроверку рабочих адресов.
Заключение
Undetectable 2.43.0 – это про безопасность и стабильность. Новое ядро Chromium 145 сохраняет траст профилей на высоком уровне. Исправленный WebRTC исключает утечки при смене IP. Устранены сбои в работе с macOS и расширен выбор шрифтов для лучшей уникализации конфигураций.