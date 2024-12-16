Обновление Undetectable 2.30.0: Свежее ядро Chromium и новые функции

Обновление антидетект браузера Undetectable 2.30.0: Chromium 132, Новые Функции API, Исправления
Команда браузера Undetectable рада представить обновление версии 2.30.0, которое включает важные улучшения, новые функции и исправления возникавших ранее багов. Давайте рассмотрим все изменения подробно.
Обновление ядра Chromium до версии 132
Мы регулярно обновляем ядро Chromium. Новая 132 версия позволяет:
- Обеспечить безопасность браузера от обнаружения антифрод системами платформ.
- Сохранять совместимость с новейшими веб-стандартами и сайтами.
- Повысить производительность, включая более быструю загрузку страниц и улучшенную работу с расширениями.
Обновление ядра — это основа, которая гарантирует, что ваш браузер остаётся современным инструментом для профессиональной работы с минимальными рисками отслеживания.
Новые функции
В первом обновлении этого года, наши разработчики внесли несколько новых функций:
Настройка WebRTC через API
Теперь пользователи могут управлять WebRTC через API как при создании новых профилей, так и при их обновлении. Это дает еще большую гибкость в настройке сетевых параметров и доп. контроль над конфиденциальностью.
Управление запросами геолокации через API
В API добавлена возможность включения и отключения автоматических запросов геолокации. Эта функция позволяет точнее настраивать профили под ваши задачи, исключая лишние запросы.
Очистка IndexedDB при закрытии профиля
Новая опция в разделе расширенных настроек позволяет автоматически очищать IndexedDB после закрытия профиля. Это не только экономит место на диске, но и помогает поддерживать порядок в данных.
Важно!
Некоторые сайты могут хранить там данные об авторизации, поэтому включать опцию стоит только после тестов с конкретным сайтом.
Что исправили?
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые расширения не удавалось добавить через Менеджер расширений.
- Решена проблема, из-за которой облачный профиль удалялся после восстановления из корзины.
Что улучшили?
- Спуфинг WebRTC: Технология была улучшена для большей точности и стабильности.
- Спуфинг размера окна: Оптимизировано для профилей с мобильными конфигурациями, что делает работу с такими профилями более естественной.
- Синхронизатор: В главном окне добавлено выделение, упрощающее работу с синхронизацией профилей.
Что в итоге
Регулярное обновление софта, в том числе ядра Chromium, гарантирует намного более стабильную производительность антидетект браузера Undetectable. Новые функции и исправления повышают удобство работы с программой, и предоставляют пользователю больше контроля и гибкости.
Делитесь своими идеями и предложениями, ведь именно они помогают делать Undetectable браузер лучше.