Обновление Undetectable 2.30.0: Свежее ядро Chromium и новые функции

Команда браузера Undetectable рада представить обновление версии 2.30.0, которое включает важные улучшения, новые функции и исправления возникавших ранее багов. Давайте рассмотрим все изменения подробно.

Обновление ядра Chromium до версии 132

Мы регулярно обновляем ядро Chromium. Новая 132 версия позволяет:

Обеспечить безопасность браузера от обнаружения антифрод системами платформ.

браузера от обнаружения антифрод системами платформ. Сохранять совместимость с новейшими веб-стандартами и сайтами.

с новейшими веб-стандартами и сайтами. Повысить производительность, включая более быструю загрузку страниц и улучшенную работу с расширениями.

Обновление ядра — это основа, которая гарантирует, что ваш браузер остаётся современным инструментом для профессиональной работы с минимальными рисками отслеживания.

Новые функции

В первом обновлении этого года, наши разработчики внесли несколько новых функций:

Настройка WebRTC через API

Теперь пользователи могут управлять WebRTC через API как при создании новых профилей, так и при их обновлении. Это дает еще большую гибкость в настройке сетевых параметров и доп. контроль над конфиденциальностью.

Управление запросами геолокации через API

В API добавлена возможность включения и отключения автоматических запросов геолокации. Эта функция позволяет точнее настраивать профили под ваши задачи, исключая лишние запросы.

Очистка IndexedDB при закрытии профиля

Новая опция в разделе расширенных настроек позволяет автоматически очищать IndexedDB после закрытия профиля. Это не только экономит место на диске, но и помогает поддерживать порядок в данных.

Важно!

Некоторые сайты могут хранить там данные об авторизации, поэтому включать опцию стоит только после тестов с конкретным сайтом.

Что исправили?

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые расширения не удавалось добавить через Менеджер расширений.

Решена проблема, из-за которой облачный профиль удалялся после восстановления из корзины.

Что улучшили?

Спуфинг WebRTC : Технология была улучшена для большей точности и стабильности.

: Технология была улучшена для большей точности и стабильности. Спуфинг размера окна : Оптимизировано для профилей с мобильными конфигурациями, что делает работу с такими профилями более естественной.

: Оптимизировано для профилей с мобильными конфигурациями, что делает работу с такими профилями более естественной. Синхронизатор: В главном окне добавлено выделение, упрощающее работу с синхронизацией профилей.

Что в итоге

Регулярное обновление софта, в том числе ядра Chromium, гарантирует намного более стабильную производительность антидетект браузера Undetectable. Новые функции и исправления повышают удобство работы с программой, и предоставляют пользователю больше контроля и гибкости.

Делитесь своими идеями и предложениями, ведь именно они помогают делать Undetectable браузер лучше.