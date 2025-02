Navegador Undetectable 2.30.0: Atualização do Chromium e Novos Recursos

A equipe do navegador Undetectable tem o prazer de apresentar a versão 2.30.0, que traz melhorias significativas, novas funcionalidades e correções para problemas relatados anteriormente. Vamos explorar os detalhes desta atualização.

Atualização do Chromium Versão 132

Atualizamos regularmente o núcleo do Chromium para garantir que seu navegador permaneça seguro e atualizado. A nova versão 132 oferece:

Maior segurança contra detecção por sistemas antifraude.

contra detecção por sistemas antifraude. Compatibilidade com os mais recentes padrões da web e sites.

e sites. Desempenho aprimorado, incluindo carregamento de páginas mais rápido e melhor suporte para extensões.

A atualização do núcleo do Chromium é um pilar que garante que seu navegador permaneça uma ferramenta de ponta para uso profissional, minimizando os riscos de rastreamento.

Novos Recursos

Nesta primeira atualização do ano, nossos desenvolvedores adicionaram diversos novos recursos:

Configuração de WebRTC via API

Agora, os usuários podem gerenciar as configurações do WebRTC via API ao criar ou atualizar perfis. Isso proporciona maior flexibilidade na configuração de rede e controles adicionais de privacidade.

Gerenciamento de Solicitações de Geolocalização via API

Agora você pode ativar ou desativar solicitações automáticas de geolocalização por meio da API. Este recurso permite uma personalização mais precisa dos perfis, eliminando solicitações desnecessárias.

Limpeza do IndexedDB ao Fechar o Perfil

Uma nova opção nas configurações avançadas permite limpar automaticamente o IndexedDB após o fechamento de um perfil. Isso não só economiza espaço em disco, mas também ajuda a manter a organização dos dados.

Importante!

Alguns sites podem armazenar dados de autenticação no IndexedDB. Certifique-se de testar esta opção com sites específicos antes de ativá-la.

Correções de Bugs

Corrigido um problema que impedia a adição de algumas extensões pelo Gerenciador de Extensões.

Resolvido um problema em que perfis na nuvem eram excluídos após serem restaurados da lixeira.

Melhorias

Spoofing de WebRTC: Aprimorado para maior precisão e estabilidade.

Aprimorado para maior precisão e estabilidade. Spoofing de Tamanho de Janela: Otimizado para perfis com configurações móveis, tornando as interações com esses perfis mais fluidas.

Otimizado para perfis com configurações móveis, tornando as interações com esses perfis mais fluidas. Sincronizador: Adicionados destaques visuais na janela principal para agilizar os fluxos de trabalho de sincronização de perfis.

Resumo

Atualizações regulares de software, incluindo upgrades do núcleo do Chromium, garantem um desempenho significativamente mais estável para o navegador anti-detect Undetectable. Novos recursos e correções melhoram a usabilidade, oferecendo maior controle e flexibilidade aos usuários.

Valorizamos suas ideias e sugestões – elas nos ajudam a tornar o navegador Undetectable ainda melhor!