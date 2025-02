O que são proxies rotativos e por que eles são necessários?

Com bastante frequência nos deparamos com restrições ao tentar obter algo que não podemos pagar, da mesma forma acontece na internet - o usuário, ao tentar acessar informações ou serviços específicos na internet, pode se deparar com bloqueios por parte dos sistemas antifraude (sistemas de segurança). Sites bloqueiam endereços IP, rastreiam usuários e restringem o acesso com base em sua geolocalização ou comportamento. Você pode estar se perguntando "Como contornar essas restrições?" Um dos instrumentos mais eficazes são os servidores proxy.

O que é um proxy e para que servem?

Os servidores proxy são intermediários entre seu dispositivo e a internet. Quando você acessa um site ou usa um serviço online, geralmente a solicitação segue diretamente do seu dispositivo, e o site vê seu endereço IP real. Mas se você estiver conectado através de um proxy, a solicitação passa primeiro pelo servidor intermediário, que altera seu endereço IP para o dele.

Para que serve isso?

Em primeiro lugar, isso ajuda a manter o anonimato. Seu endereço IP real está oculto, o que dificulta o rastreamento de sua localização e atividades na internet.

Em segundo lugar, os proxies permitem contornar diferentes bloqueios. Por exemplo, se o acesso a um determinado site ou serviço for restrito em seu país, você pode usar um servidor proxy com um endereço IP de outro país e ter acesso ao conteúdo bloqueado.

Outra função importante de um proxy é a proteção de dados. Um servidor proxy pode filtrar o tráfego, bloquear sites maliciosos ou ocultar informações sobre seu dispositivo. Isso é especialmente útil ao trabalhar em redes Wi-Fi públicas ou em situações onde a confidencialidade é importante.

Proxy servers are also frequently used for optimizing internet work. For instance, companies can employ them to distribute the load, in order to accelerate access to websites or applications.

Finalmente, proxies são uma ferramenta ativamente usada para automação. Por exemplo, ao coletar dados em scraping na web/parsing, registro em massa de contas ou testes de publicidade online. Eles permitem a criação de dezenas ou centenas de conexões, cada uma parecendo um pedido de um usuário individual.

Portanto, um proxy não é apenas uma forma de ocultar seu IP, mas sim uma ferramenta versátil para uma variedade de tarefas: desde proteção e anonimato até escalabilidade e contorno de limitações.

Tipos de proxies

Existem vários tipos de proxies e cada um deles é adequado para diferentes propósitos. Vamos analisar os principais para uma melhor compreensão de qual será o mais adequado para você.

Centro de dados de proxy

Estes são os proxies mais simples (e baratos). Eles funcionam em servidores em data centers e fornecem a você endereços IP que não estão vinculados a pessoas reais, é muito similar a uma linha de montagem.

Esses proxies são rápidos e são ideais para tarefas em massa. Como esses proxies são amplamente disponíveis, muitos sites têm listas negras em que uma grande parte são endereços de proxies de data center. Portanto, eles podem não ser uma opção muito boa para trabalhar com sites que possuem sistemas de segurança robustos, uma vez que o endereço IP desses proxies é facilmente rastreável e você pode ser banido.

Proxys Residenciais

Estes proxies parecem mesmo como usuários reais. Para eles, são utilizados endereços IP de residências realmente existentes. Quando te conectas através de um proxy residencial, o teu pedido parece como se tivesse vindo de uma pessoa real, sentada atrás do computador.

Eles são perfeitos se você precisar de anonimato. Por exemplo, se você quiser criar contas em uma plataforma bem protegida, contornar restrições geográficas, etc.

Naturalmente, há um aspecto negativo - o preço. Os proxies residenciais não são a opção mais econômica, mas se você precisa ser o mais autêntico possível na rede, seu preço é justificado.

Proxy Móveis

Estes proxies utilizam endereços IP de operadoras móveis (como o nome sugere). Se desejas ser visto como um usuário de internet móvel, esta é a tua escolha.

A vantagem é que esses proxies geram a máxima confiança dos sites. Eles são pouco bloqueados, porque se parecem com usuários de dispositivos móveis comuns.

Mas há um truque aqui também. Em primeiro lugar, os proxies móveis são caros, porque é mais difícil trabalhar com eles. Em segundo lugar, a velocidade pode ser mais lenta, especialmente se a rede do operador móvel estiver sobrecarregada.

Proxies Rotativos

E finalmente, proxies rotativos, também conhecidos às vezes como proxies dinâmicos. Na minha opinião, este é o melhor tipo de proxy para análise de dados. Isso porque eles alteram automaticamente seu endereço IP a cada poucos minutos ou após cada solicitação.

Além disso, os proxies rotativos podem ser de diferentes tipos. Eles podem ser baseados em data centers, IPs residenciais ou móveis. Assim, você pode escolher exatamente a opção que se adequa à sua tarefa. Devido à sua funcionalidade, esses proxies são alguns dos mais caros.

Proxies Rotativos

Ao falar sobre proxies rotativos, vamos entender como exatamente eles funcionam.

Estás conectando a um serviço que tem um grande pool de endereços IP. O sistema do serviço muda automaticamente o endereço IP após cada um de seus pedidos ou depois de um certo período de tempo.

Esse tipo de proxy facilita muito o seu trabalho durante a análise ao alternar os endereços. O site pensa que os pedidos vêm de diferentes utilizadores e não o bloqueia, permitindo-lhe obter muitos dados de uma fonte específica.

Vantagens de Proxies Rotativos

Dos seus principais benefícios, eu destacaria

Anonimato e Segurança Seu endereço IP real permanece completamente oculto. Além disso, devido à frequente mudança de IP, os sistemas de rastreamento simplesmente não conseguem "identificá-lo". Esta é uma excelente maneira de manter a confidencialidade, especialmente se você estiver lidando com dados sensíveis - como contas em plataformas publicitárias, informações de pagamento ou logins corporativos. O vazamento ou bloqueio deles pode resultar em consequências não muito boas para o negócio. Evitar Bloqueios A frequente mudança de IP ajuda a contornar os sistemas antifraude. Mesmo se um endereço for bloqueado, o sistema mudará automaticamente para o próximo. Velocidade de Operação Os proxies rotativos utilizam um pool de vários servidores. Isso significa que a carga é distribuída e você pode enviar mais solicitações simultaneamente. É particularmente útil ao lidar com grandes volumes de dados.

Principais áreas de aplicação

Web Scraping Se você precisar coletar dados de vários sites, proxies rotativos são imprescindíveis. Com eles, você pode enviar milhares de solicitações sem medo de ser banido. O site vê cada solicitação como vinda de um usuário real e não como atividade de um único IP.

Se você precisar coletar dados de vários sites, proxies rotativos são imprescindíveis. Com eles, você pode enviar milhares de solicitações sem medo de ser banido. O site vê cada solicitação como vinda de um usuário real e não como atividade de um único IP. Alteração automática de endereços IP para diferentes conteúdos Suponha que você precise verificar como um site é exibido para usuários de diferentes países. Com proxies rotativos, graças à função de rotação automática de endereços IP, você pode "viajar" pelo mundo e ver qual conteúdo o público em um determinado país está vendo.

Suponha que você precise verificar como um site é exibido para usuários de diferentes países. Com proxies rotativos, graças à função de rotação automática de endereços IP, você pode "viajar" pelo mundo e ver qual conteúdo o público em um determinado país está vendo. Publicidade e testes Para lançar campanhas publicitárias, é importante ver como elas são percebidas pelos usuários de diferentes regiões. Os proxies rotativos ajudam a emular a atividade dos usuários de diferentes locais para testar criativos, verificar cliques e, em geral, monitorar a eficácia das campanhas publicitárias.

Análise Comparativa de Proxy

Para entender melhor a diferença entre os tipos de proxy, estude a tabela abaixo.

Parâmetro Proxy Data Center Proxy Residenciais Proxy Móveis Proxy Rotativos Anonimato Baixo nível de anonimato. Os sites podem facilmente identificá-los como proxies, pois os endereços IP pertencem a data centers, e não a usuários reais. Adequados para tarefas onde alta anonimato não é necessário. Alto nível de anonimato. Esses endereços IP estão associados a usuários reais, tornando-os praticamente indistinguíveis de visitantes comuns. Isso proporciona uma melhor proteção contra sistemas antifraude. Proporcionam alto nível de anonimato, pois usam endereços IP de operadoras móveis. Parecem usuários móveis comuns, o que minimiza o risco de bloqueio. Depende da frequência de troca de endereços IP. Trocar o IP constantemente reduz a probabilidade de bloqueio, mas para tarefas complexas, é importante escolher um proxy com um pool de endereços de alta qualidade. Velocidade Geralmente é alta, pois são utilizados servidores dedicados com infraestrutura poderosa. No entanto, em caso de alta carga ou bloqueios frequentes, a velocidade pode diminuir. A velocidade pode variar dependendo do provedor e da carga atual da rede. Geralmente é mais lenta do que a de um proxy de data center, mas é suficiente para a maioria das tarefas. A velocidade pode ser inferior devido às especificidades das redes móveis. No entanto, os proxies móveis permitem trabalhar com serviços que exigem acesso através de endereços IP móveis. Depende da qualidade do serviço de proxy e da frequência de rotação. Se os endereços IP mudarem com muita frequência, isso pode retardar o trabalho, mas a escolha certa do serviço compensará essa desvantagem. Preço Opção mais econômica. Preço mais baixo, pois os datacenters de proxy oferecem recursos compartilhados extensivos. Adequado para tarefas que requerem muitos IPs a um preço mínimo. Normalmente mais caros, pois esses proxies oferecem uma experiência de usuário real e possuem alto grau de anonimato. O preço é justificado para tarefas que exigem um comportamento o mais natural possível. Mais caros devido à complexidade de obtenção de endereços IP móveis e sua quantidade limitada. Adequados para tarefas altamente especializadas, como testes de aplicativos móveis. O custo varia bastante. O preço é influenciado pela frequência de rotação, qualidade dos endereços IP e plano escolhido. Para tarefas mais complexas, é recomendável escolher planos com acesso a um grande pool de IPs. Estabilidade Alta estabilidade da conexão. No entanto, sistemas anti-fraude podem bloquear tais endereços IP, especialmente ao realizar operações em massa ou atividades suspeitas. Mais estável, uma vez que os endereços IP estão associados a dispositivos reais e parecem mais naturais para os sistemas anti-fraude. Isso reduz a probabilidade de bloqueio. A estabilidade depende da qualidade do operador e provedor móvel. Possíveis atrasos devido à sobrecarga das redes móveis ou cobertura ruim. A estabilidade varia dependendo do serviço. Proxies rotativos de alta qualidade garantem um funcionamento suave, mas proxies de baixa qualidade podem sofrer desconexões frequentes. Aplicação Adequado para tarefas em massa, como raspagem de dados em larga escala na web, automação em marketplaces, teste de aplicativos da web. Não é a melhor escolha para tarefas que exigem alta anonimidade. Ideal for tasks requiring a high degree of anonymity: registration and account management on social networks, circumventing geoblocking, web scraping. Most commonly used for testing mobile applications, working with content accessible only through mobile devices, or bypassing restrictions related to mobile access. Suitable for mass operations such as web scraping, bypassing anti-bot systems, testing advertising campaigns and content strategies. IP rotation makes them a versatile tool.

Como escolher um proxy rotativo

Velocidade Quanto maior a velocidade, mais solicitações você pode enviar em menos tempo. Se estiver lidando com grandes volumes de dados, preste atenção na velocidade de conexão fornecida pelo serviço. Geolocalização Verifique quais regiões são suportadas. Se precisar de acesso aos dados em um país específico, certifique-se de que o serviço tenha endereços IP dessa região. Quanto mais ampla for a geografia, melhor. Confiabilidade do provedor Aqui é importante tudo: a qualidade dos endereços IP, o suporte ao cliente e a estabilidade da conexão. É melhor escolher serviços confiáveis com boa reputação e um grande pool de endereços IP para não perder tempo e esforço resolvendo problemas (caso surjam).

Não posso assumir responsabilidade pela qualidade de cada provedor de proxy, mas você pode dar uma olhada nestes serviços:

MangoProxy

IPfoxy

LTEBoost

Astro

Proxymus

Conclusão

Cada tipo de proxy tem suas vantagens e áreas de aplicação. Para tarefas relacionadas a operações em massa e web scraping, proxies rotativos se tornam uma ferramenta indispensável. Usá-los em conjunto com navegadores anti-detection é a chave para contornar eficazmente os sistemas de proteção dos sites e manter o anonimato.