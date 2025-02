Undetectable 2.31.0 – Atualização do Chromium 133 e correção de bugs para melhorar o desempenho

Por que as Atualizações do Núcleo São Mais do que Apenas Números

O que diferencia uma ferramenta profissional de uma amadora? O fato de estar sempre atualizada. No mundo dos navegadores anti-detecção, isso é especialmente crucial: as plataformas e os sistemas antifraude estão em constante evolução, o que significa que o navegador Undetectable também deve melhorar continuamente. Atualizar o núcleo do Chromium para a versão 133 não é apenas mais um número na lista de versões—é uma garantia de estabilidade, compatibilidade e segurança.

O que a Atualização do Núcleo Oferece?

Máxima compatibilidade com aplicativos web modernos e sites, incluindo contas de anúncios, marketplaces e redes sociais. Maior desempenho – o navegador funciona mais rápido, de forma mais estável, mantendo um consumo de recursos otimizado. Superação de novos mecanismos antifraude – os sites atualizam regularmente suas medidas de segurança, então nosso navegador deve permanecer um passo à frente.

É por isso que atualizamos regularmente o núcleo—é a chave para manter o Undetectable uma ferramenta eficaz para multi-contas e arbitragem de tráfego.

Melhor Desempenho no macOS

Usuários de Mac notaram que o cache do navegador pode ocupar um espaço significativo, especialmente ao trabalhar com dezenas ou até centenas de perfis. Agora, no Undetectable 2.31.0, foi introduzida a limpeza automática da pasta do sistema com arquivos de cache desnecessários—isso ajuda a liberar espaço em disco e manter a alta velocidade do navegador sem esforço extra.

Correções de Bugs

Na nova versão, corrigimos vários problemas que poderiam interferir na experiência do usuário:

O sincronizador agora processa corretamente as teclas pressionadas nas janelas secundárias do navegador. Isso significa que ações repetidas da janela principal agora são transmitidas para todos os perfis sem problemas.

O sincronizador agora funciona corretamente em todos os idiomas do sistema.

Nada mais de pastas de trabalho no Program Files ao iniciar o navegador no modo administrador em todos os sistemas Windows—mantendo o sistema limpo e organizado.

Os favoritos permanecem no lugar ao abrir uma nova guia—um detalhe pequeno, mas que torna o uso do navegador muito mais conveniente.

Considerações Finais

O Undetectable 2.31.0 traz um núcleo otimizado, cache limpo, processos estáveis e, no geral, uma experiência de usuário mais conveniente. Se você leva a sério arbitragem, multi-contas ou trabalho com tráfego, a versão mais recente do navegador é essencial para garantir operações seguras e eficientes.

Atualize agora e fique um passo à frente com o Undetectable!