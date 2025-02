Navigateur Undetectable 2.30.0 : Mise à jour de Chromium et nouvelles fonctionnalités

L’équipe du navigateur Undetectable est ravie de présenter la version 2.30.0, qui inclut des améliorations significatives, de nouvelles fonctionnalités et des corrections pour des problèmes signalés précédemment. Explorons les détails de cette mise à jour.

Mise à jour de Chromium version 132

Nous mettons régulièrement à jour le noyau Chromium pour garantir que votre navigateur reste sécurisé et à jour. La nouvelle version 132 offre :

Sécurité renforcée contre la détection par les systèmes anti-fraude.

contre la détection par les systèmes anti-fraude. Compatibilité avec les normes web les plus récentes et les sites web.

et les sites web. Performances améliorées, y compris un chargement des pages plus rapide et un meilleur support des extensions.

La mise à jour du noyau Chromium est un pilier essentiel qui garantit que votre navigateur reste un outil de pointe pour un usage professionnel tout en minimisant les risques de suivi.

Nouvelles fonctionnalités

Pour cette première mise à jour de l’année, nos développeurs ont ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités :

Configuration de WebRTC via l’API

Les utilisateurs peuvent désormais gérer les paramètres de WebRTC via l’API lors de la création ou de la mise à jour des profils. Cela offre une plus grande flexibilité dans la configuration réseau et des contrôles de confidentialité supplémentaires.

Gestion des demandes de géolocalisation via l’API

Vous pouvez désormais activer ou désactiver les demandes automatiques de géolocalisation via l’API. Cette fonctionnalité permet une personnalisation plus précise des profils tout en éliminant les requêtes inutiles.

Nettoyage d’IndexedDB lors de la fermeture d’un profil

Une nouvelle option dans les paramètres avancés permet de nettoyer automatiquement IndexedDB après la fermeture d’un profil. Cela permet d’économiser de l’espace disque tout en maintenant une organisation des données optimale.

Important !

Certains sites web peuvent stocker des données d’authentification dans IndexedDB. Assurez-vous de tester cette option avec des sites spécifiques avant de l’activer.

Corrections de bugs

Correction d’un problème empêchant l’ajout de certaines extensions via le gestionnaire d’extensions.

Résolution d’un problème où les profils cloud étaient supprimés après avoir été restaurés depuis la corbeille.

Améliorations

Falsification de WebRTC : Améliorée pour une meilleure précision et stabilité.

Améliorée pour une meilleure précision et stabilité. Falsification de la taille de la fenêtre : Optimisée pour les profils avec des configurations mobiles, rendant les interactions avec ces profils plus fluides.

Optimisée pour les profils avec des configurations mobiles, rendant les interactions avec ces profils plus fluides. Synchroniseur : Ajout de surlignages visuels dans la fenêtre principale pour optimiser les flux de travail de synchronisation des profils.

Résumé

Des mises à jour logicielles régulières, y compris les améliorations du noyau Chromium, garantissent des performances significativement plus stables pour le navigateur anti-détection Undetectable. Les nouvelles fonctionnalités et corrections améliorent l’expérience utilisateur, offrant un contrôle et une flexibilité accrus.

Nous apprécions vos idées et suggestions – elles nous aident à rendre le navigateur Undetectable encore meilleur !