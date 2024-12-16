Undetectable 指纹浏览器 2.30.0：Chromium 更新与新功能

Undetectable 指纹浏览器更新 2.30.0：新的 Chromium 132、新的 API 功能与改进
Undetectable 浏览器团队很高兴推出 2.30.0 版本，该版本带来了重大改进、新功能以及对之前报告问题的修复。让我们一起深入了解此次更新的细节。
Chromium 更新版本 132
我们定期更新 Chromium 核心，以确保您的浏览器保持安全并与时俱进。新版本 132 提供了：
- 增强的安全性，可防止被反欺诈系统检测。
- 与最新网络标准和网站的兼容性。
- 改进的性能，包括更快的页面加载速度和更好的扩展支持。
Chromium 核心更新是确保您的浏览器保持领先的专业工具，同时最大限度降低被追踪风险的基石。
新功能
在今年的首次更新中，我们的开发团队增加了多个新功能：
通过 API 配置 WebRTC
用户现在可以在创建或更新配置文件时，通过 API 管理 WebRTC 设置。这为网络配置提供了更大的灵活性，并增加了隐私控制选项。
通过 API 管理地理位置请求
您现在可以通过 API 启用或禁用自动地理位置请求。此功能允许更精确地自定义配置文件，同时减少不必要的请求。
关闭配置文件时清理 IndexedDB
高级设置中新增了一个选项，允许在关闭配置文件后自动清理 IndexedDB。这不仅可以节省磁盘空间，还能帮助更好地组织数据。
重要提示！
某些网站可能会在 IndexedDB 中存储认证数据。在启用此选项前，请务必在特定网站上进行测试。
错误修复
- 修复了一个问题，该问题导致某些扩展无法通过扩展管理器添加。
- 解决了一个问题，即云配置文件在从回收站恢复后被删除。
改进
- WebRTC 欺骗： 为了提高准确性和稳定性进行了优化。
- 窗口大小欺骗： 针对移动配置的配置文件进行了优化，使与这些配置文件的交互更加流畅。
- 同步器： 在主窗口中添加了视觉高亮效果，以优化配置文件同步的工作流程。
总结
定期的软件更新（包括 Chromium 核心升级）确保 Undetectable 反检测浏览器的性能更加稳定。新功能和错误修复改善了用户体验，为用户提供了更大的控制权和灵活性。
我们重视您的想法和建议——它们帮助我们让 Undetectable 浏览器变得更好！
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