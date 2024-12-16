Undetectable 指纹浏览器 2.30.0：Chromium 更新与新功能

Undetectable 浏览器团队很高兴推出 2.30.0 版本，该版本带来了重大改进、新功能以及对之前报告问题的修复。让我们一起深入了解此次更新的细节。

Chromium 更新版本 132

我们定期更新 Chromium 核心，以确保您的浏览器保持安全并与时俱进。新版本 132 提供了：

增强的安全性 ，可防止被反欺诈系统检测。

，可防止被反欺诈系统检测。 与最新网络标准和网站的兼容性 。

。 改进的性能，包括更快的页面加载速度和更好的扩展支持。

Chromium 核心更新是确保您的浏览器保持领先的专业工具，同时最大限度降低被追踪风险的基石。

新功能

在今年的首次更新中，我们的开发团队增加了多个新功能：

通过 API 配置 WebRTC

用户现在可以在创建或更新配置文件时，通过 API 管理 WebRTC 设置。这为网络配置提供了更大的灵活性，并增加了隐私控制选项。

通过 API 管理地理位置请求

您现在可以通过 API 启用或禁用自动地理位置请求。此功能允许更精确地自定义配置文件，同时减少不必要的请求。

关闭配置文件时清理 IndexedDB

高级设置中新增了一个选项，允许在关闭配置文件后自动清理 IndexedDB。这不仅可以节省磁盘空间，还能帮助更好地组织数据。

重要提示！

某些网站可能会在 IndexedDB 中存储认证数据。在启用此选项前，请务必在特定网站上进行测试。

错误修复

修复了一个问题，该问题导致某些扩展无法通过扩展管理器添加。

解决了一个问题，即云配置文件在从回收站恢复后被删除。

改进

WebRTC 欺骗： 为了提高准确性和稳定性进行了优化。

为了提高准确性和稳定性进行了优化。 窗口大小欺骗： 针对移动配置的配置文件进行了优化，使与这些配置文件的交互更加流畅。

针对移动配置的配置文件进行了优化，使与这些配置文件的交互更加流畅。 同步器： 在主窗口中添加了视觉高亮效果，以优化配置文件同步的工作流程。

总结

定期的软件更新（包括 Chromium 核心升级）确保 Undetectable 反检测浏览器的性能更加稳定。新功能和错误修复改善了用户体验，为用户提供了更大的控制权和灵活性。

我们重视您的想法和建议——它们帮助我们让 Undetectable 浏览器变得更好！