Undetectable 2.27.0: Прокси в один клик и обновление ядра Chromium 130

Undetectable 2.27.0: Прокси в один клик, Ядро Chromium 130
Скорее обновляйтесь до версии 2.27! В этом обновлении мы провели мелкие, но очень важные работы в браузере. Также улучшили интерфейс для более удобной работы с партнерскими прокси. Ниже мы подробно расскажем о ключевых изменениях, которые были внесены в новую версию программы.
Что нового добавили?
Обновление ядра Chromium до версии 130
Одним из ключевых аспектов антидетект браузера является его производительность и совместимость с различными веб-ресурсами. Именно поэтому, в рамках обновления 2.27.0, мы обновили ядро Chromium до 130 версии.
Добавлена кнопка для запроса прокси от партнеров
Мы понимаем, что важной частью использования нашего антидетект браузера является работа с прокси-серверами. Чтобы сделать этот процесс еще более удобным, мы добавили новую кнопку для запроса партнерских прокси прямо в настройках профиля. Теперь вы можете легко генерировать и управлять прокси от наших партнеров без необходимости переходить в прокси-менеджер.
Что было исправлено?
Баг с отображением конфигураций IOS 18.1
В предыдущих версиях возникала проблема, когда конфигурации IOS 18.1 не отображались в списке конфигураций. Мы внимательно следим за обратной связью от наших пользователей и рады сообщить, что данный баг был успешно устранен. Теперь все конфигурации отображаются в списке.
Почему это обновление важно?
Обновление 2.27.0 не только исправляет существующие ошибки и добавляет новые функции, но и улучшает стабильность и производительность браузера. Мы стремимся к тому, чтобы Undetectable оставался вашим самым надежным инструментом для безопасной работы в интернете. Обновляйтесь и всегда оставайтесь незамеченными!