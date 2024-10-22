Undetectable 2.27.0：一键代理和Chromium核心130更新

Undetectable 2.27.0：一键代理，Chromium核心 130
是时候更新到版本2.27了！此次更新为浏览器带来了几项小但至关重要的改进。我们还增强了界面，以使与合作伙伴代理一起工作时的体验更加顺畅。接下来我们将深入介绍这个新版本带来的关键变化。
有什么新内容？
Chromium核心升级至版本130
任何反检测浏览器的关键方面之一是其性能和与各种网络资源的兼容性。这就是为什么我们在2.27.0更新中将Chromium核心升级到了版本130。
新增了一个按钮，用于请求合作伙伴代理
我们理解与代理服务器一起工作是使用我们的反检测浏览器的关键部分。为了使这个过程更加方便，我们在配置文件设置中添加了一个新按钮，可以直接请求合作伙伴代理。现在，您可以轻松生成和管理合作伙伴代理，而无需通过代理管理器进行导航。
修复了什么？
iOS 18.1配置显示错误
在之前的版本中，有一个问题，即 iOS 18.1 配置未显示在配置列表中。感谢用户的反馈，我们已经确认并解决了这个 bug。现在，所有配置在列表中都能正确显示。
为什么这次更新重要？
版本2.27.0不仅修复现有错误并增加新功能，还提高了浏览器的稳定性和性能。我们致力于确保Undetectable，始终是您安全浏览的最可靠工具。立即更新，保持不被检测!
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