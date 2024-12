Undetectable 2.27.0: Proxy in einem Klick & Chromium-Core 130 Update

Es ist Zeit, auf Version 2.27 zu aktualisieren! Dieses Update bringt mehrere kleine, aber wesentliche Verbesserungen für den Browser. Darüber hinaus haben wir die Benutzeroberfläche verbessert, um ein reibungsloseres Erlebnis bei der Arbeit mit Partner-Proxys zu gewährleisten. Im Folgenden werden wir auf die wichtigsten Änderungen eingehen, die in dieser neuen Version eingeführt wurden.

Was gibt es Neues?

Chromium-Kern auf Version 130 aktualisiert

Einer der entscheidenden Aspekte eines jeden Anti-Detect-Browsers ist seine Leistungsfähigkeit und Kompatibilität mit verschiedenen Webressourcen. Deshalb haben wir den Chromium-Kern als Teil des Updates 2.27.0 auf Version 130 aktualisiert.

Hinzufügen einer Schaltfläche zur Anforderung von Partnerproxys

Wir verstehen, dass die Arbeit mit Proxy-Servern ein wichtiger Teil der Nutzung unseres Anti-Detect-Browsers ist. Um diesen Prozess noch bequemer zu gestalten, haben wir eine neue Schaltfläche hinzugefügt, um Partner-Proxies direkt in den Profil-Einstellungen anzufordern. Jetzt können Sie ganz einfach Partner-Proxies generieren und verwalten, ohne durch den Proxy-Manager navigieren zu müssen.

Was wurde behoben?

Fehler bei der Anzeige von iOS 18.1 Konfigurationen

In früheren Versionen gab es ein Problem, bei dem iOS 18.1 Konfigurationen nicht in der Konfigurationsliste angezeigt wurden. Dank des Feedbacks der Benutzer haben wir diesen Fehler identifiziert und behoben. Jetzt werden alle Konfigurationen korrekt in der Liste angezeigt.

Warum ist dieses Update wichtig?

Version 2.27.0 behebt nicht nur bestehende Fehler und fügt neue Funktionen hinzu, sondern verbessert auch die Stabilität und Leistung des Browsers. Wir sind bestrebt sicherzustellen, dass Undetectable Ihr zuverlässigstes Werkzeug für sicheres Browsen bleibt. Jetzt aktualisieren und unsichtbar bleiben!