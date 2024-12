Undetectable 2.27.0 : Proxy en un clic et mise à jour du noyau Chromium 130

Il est temps de passer à la version 2.27 ! Cette mise à jour apporte plusieurs petites améliorations essentielles au navigateur. Nous avons également amélioré l'interface pour une expérience plus fluide lors de l'utilisation de proxies partenaires. Ci-dessous, nous discuterons des principaux changements introduits dans cette nouvelle version.

Quoi de neuf ?

Noyau de Chromium mis à jour en version 130

Un des aspects clés de tout navigateur anti-détection est sa performance et sa compatibilité avec diverses ressources web. C'est pourquoi nous avons mis à jour le cœur Chromium en version 130 dans la mise à jour 2.27.0.

Ajout d'un bouton pour demander des mandataires partenaires

Nous comprenons que travailler avec des serveurs proxy est une partie cruciale de l'utilisation de notre navigateur anti-détection. Pour rendre ce processus encore plus pratique, nous avons ajouté un nouveau bouton pour demander des proxies partenaires directement dans les paramètres de profil. Désormais, vous pouvez facilement générer et gérer des proxies partenaires sans avoir à naviguer dans le gestionnaire de proxy.

Ce qui a été corrigé ?

Problème d'affichage des configurations avec iOS 18.1

Dans les versions précédentes, il y avait un problème où les configurations iOS 18.1 n'apparaissaient pas dans la liste des configurations. Grâce aux retours des utilisateurs, nous avons identifié et résolu ce bug. Désormais, toutes les configurations sont correctement affichées dans la liste.

Pourquoi Cette Mise à Jour Est-Elle Importante ?

La version 2.27.0 ne se contente pas de corriger les bugs existants et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, elle améliore également la stabilité et les performances du navigateur. Nous nous engageons à faire en sorte que Undetectable reste votre outil le plus fiable pour une navigation sécurisée. Mettez à jour maintenant et restez indétectable!