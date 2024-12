Undetectable 2.27.0: Proxy em Um Clique e Atualização do Núcleo do Chromium 130

É hora de atualizar para a versão 2.27! Esta atualização traz várias melhorias pequenas, porém essenciais, para o navegador. Também aprimoramos a interface para uma experiência mais suave ao trabalhar com proxies de parceiros. Abaixo, vamos mergulhar nas principais mudanças introduzidas nesta nova versão.

O que há de novo?

Núcleo do Chromium Atualizado para a Versão 130

Um dos aspectos-chave de qualquer browser anti-detect é o desempenho e compatibilidade com vários recursos da web. É por isso que atualizamos o núcleo do Chromium para a versão 130 como parte da atualização 2.27.0.

Adicionado um Botão para Solicitar Proxys de Parceiros

Nós entendemos que trabalhar com servidores proxy é uma parte crucial do uso do nosso navegador anti-detecção. Para tornar este processo ainda mais conveniente, adicionamos um novo botão para solicitar proxies parceiros diretamente nas configurações do perfil. Agora, você pode facilmente gerar e gerenciar proxies parceiros sem a necessidade de navegar pelo gerenciador de proxy.

O que foi corrigido?

Problema com a Exibição de Configurações do iOS 18.1

Nas versões anteriores, havia um problema em que as configurações do iOS 18.1 não estavam aparecendo na lista de configurações. Graças ao feedback dos usuários, identificamos e corrigimos esse bug. Agora, todas as configurações são exibidas corretamente na lista.

Por Que Esta Atualização é Importante?

A versão 2.27.0 não só corrige bugs existentes e adiciona novos recursos, mas também melhora a estabilidade e o desempenho do navegador. Estamos empenhados em garantir que o Undetectable continue sendo sua ferramenta mais confiável para navegação segura. Atualize agora e mantenha-se indetectável!