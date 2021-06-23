Undetectable 2.38.0: Chromium 140, новые функции и фиксы

Мы выпустили Undetectable 2.38.0. В этом релизе — обновление ядра до Chromium 140, новая опция для контроля видимости вкладки, улучшения мобильных профилей и исправления, влияющие на стабильность повседневной работы.

Ядро Chromium 140 версии

Мы регулярно поддерживаем актуальность версии Chromium. Свежая версия ядра делает поведение профилей естественным с точки зрения современных Web-API, сокращает расхождения в телеметрии и снижает количество «подозрительных» сигналов. Новая версия приносит актуальные патчи безопасности и оптимизации производительности, так что тяжёлые интерфейсы и SPA ведут себя предсказуемее, а сессии — стабильнее даже под нагрузкой и при автоматизации.

Опция «document.visibilityState всегда Visible»

В Главных настройках появилась опция, которая принудительно удерживает вкладку в состоянии «видимая».

Это особенно полезно при работе с множеством профилей одновременно, например, при автоматизации. В подобных сценариях окна нередко сворачиваются или перекрывают друг друга, что может помешать процессу работы.

С включенной функцией все вкладки продолжают работать в стабильном ритме — одинаково, независимо от того, открыты они на экране или скрыты за другими. Это повышает предсказуемость при автоматизации и делает прогрев или выполнение фоновых действий более ровным и естественным.

Чтобы включить данную функцию перейдите в главные настройки программы и поставьте галку напротив опции "document.visibilityState всегда Visible”

Что улучшили

Мобильные конфигурации. Подправлены подмены в профилях с мобильными настройками. Параметры среды считываются сайтами более естественно, что упрощает работу с интерфейсами, чувствительными к «мобильным» признакам (экран, медиадевайсы и пр.).

Что исправили

Падение «Chromium process crashed» при запуске профиля. Редкая ошибка на старте устранена — профили стартуют ровно.

Интеграция с Mango Proxy. Восстановлена корректная работа через партнерскую интеграцию.

Итог

Undetectable 2.38.0 — это актуальное ядро Chromium 140 для естественного отпечатка и совместимости, управляемая видимость вкладки через "document.visibilityState" всегда Visible, более правдоподобные мобильные подмены, а также некоторые важные фиксы. Обновляйтесь и работайте лишних шумов и неожиданных остановок.