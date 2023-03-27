Обновление Undetectable браузера 2.5.0: оптимизация для крупных проектов

Обновление Undetectable 2.5.0 – время оптимизации!
Оптимизация браузера для больших проектов
Хранить тысячи браузерных профилей? – Легко! Благодаря усовершенствованиям в этой области, вы получаете возможность разворачивать масштабные проекты на устройствах, испытывающих проблемы с производительностью. Теперь не будет возникать проблем при пролистывании и подгрузки большого числа карточек профилей.
Рациональное использование памяти
Устаревшие Cookies
Undetectable браузер стал еще удобнее
Частота использования конфигураций при создании профилей
Сортировка закрепленных профилей
Появилась удобная функция для перемещения закрепленных профилей посредством стандартного интерфейса Undetectable.
Больше возможностей в Undetectable API
Создание профилей, экспорт и импорт cookies, очистки данных и смена папки профиля. Ознакомиться с новыми функциями можно в справке. Как обычно, не стесняйтесь обращаться в техподдержку при возникновении трудностей.
Исправленные ошибки в обновлении Undetectable 2.5.0
- Исправлена ошибка при которой список папок не очищался при смене папки хранения профилей
- Исправлена ошибка при которой синхронизированный облачный профиль оказывался в фокусе в момент редактирования или создания нового профиля
Mar 27, 2023 2 min
Undetectable Team Anti-detection Experts
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