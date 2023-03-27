Обновление Undetectable 2.5.0 – время оптимизации!

Обновление Undetectable браузера 2.5.0: оптимизация для крупных проектов

Оптимизация браузера для больших проектов

Хранить тысячи браузерных профилей? – Легко! Благодаря усовершенствованиям в этой области, вы получаете возможность разворачивать масштабные проекты на устройствах, испытывающих проблемы с производительностью. Теперь не будет возникать проблем при пролистывании и подгрузки большого числа карточек профилей.

Рациональное использование памяти

claer_cache.webp

Устаревшие Cookies

cookies.webp

Undetectable браузер стал еще удобнее

Частота использования конфигураций при создании профилей

contig_use.webp

Сортировка закрепленных профилей

Появилась удобная функция для перемещения закрепленных профилей посредством стандартного интерфейса Undetectable.

Больше возможностей в Undetectable API

Создание профилей, экспорт и импорт cookies, очистки данных и смена папки профиля. Ознакомиться с новыми функциями можно в справке. Как обычно, не стесняйтесь обращаться в техподдержку при возникновении трудностей.

Исправленные ошибки в обновлении Undetectable 2.5.0

  • Исправлена ошибка при которой список папок не очищался при смене папки хранения профилей
  • Исправлена ошибка при которой синхронизированный облачный профиль оказывался в фокусе в момент редактирования или создания нового профиля
Обход Cloudflare: Проблемы и решения
Руководства Dec 16, 2024 10 min
Обход Cloudflare: Проблемы и решения
Увеличь продажи на Авито с помощью мультиаккаунта
Руководства Dec 10, 2024 11 min
Увеличь продажи на Авито с помощью мультиаккаунта
Арбитраж трафика TikTok: Руководство по увеличению заработка
Руководства Dec 5, 2024 10 min
Арбитраж трафика TikTok: Руководство по увеличению заработка