Обновление Undetectable 2.36.0: Chromium 138, передача профилей в другую лицензию, новые функции и багфиксы

Undetectable версии 2.36.0 уже доступен — и это не просто косметическое обновление. Мы добавили полезные функции, прокачали удобство работы и закрыли ряд надоедливых багов. Ниже кратко и по делу обо всём, что изменилось.

Chromium 138: Почему важно обновлять ядро

Мы не изменяем традициям и ежемесячно обновляем Chromium до самой актуальной версии. Chromium 138 — не просто цифра, это залог безопасности, актуальности и совместимости.

Когда ты работаешь в нише, где важна маскировка и точное воспроизведение поведения обычного пользователя, устаревшее ядро может стать проблемой. Оно может:

выдавать неактуальные отпечатки браузера,

вызывать баги при открытии современных сайтов,

повышать риск блокировок.

Актуальная версия ядра дает не только поддержку новых веб-стандартов, но и более «живой» отпечаток для антифрода. Это значит: меньше подозрений, выше стабильность и больше уверенности при работе с трафиком.

Функция передачи профиля в другую лицензию

Теперь вы можете передавать облачные профили между лицензиями.

Как это работает:

Клик ПКМ по облачному профилю → Export → Export to another account.

Работает пока только из главного окна. Позже будет добавлено в менеджер профилей и API.

Передавать можно только облачные профили , и только между платными тарифами (Base, Pro, Custom). Фришники — мимо.

Получатель — это e-mail администратора другой лицензии. Главное, чтобы в лицензии было свободное место под новый профиль, то есть если у вас превышен лимит по профилям его нужно повысить или освободить место.

Передаётся всё: заметки, куки, прокси, расширения и т.д.

После передачи профиль удаляется у отправителя.

Кому это может понадобиться?

Владельцам агентств, где профили создаёт один человек и передает другим;

Тем, кто работает с клиентскими аккаунтами и хочет безопасно делиться профилями без экспорта в .zip.

Обратите внимание: опция включена только у Админов лицензии по умолчанию. В ролях можно дать право передачи другим участникам. Настроить роли и включить опцию передачи профилей в другую лицензию вы можете в облачной панели.

Что ещё нового подогнали

Новый скрипт в боте для нагула кук

Теперь бот генерирует список сайтов индивидуально для каждого профиля. Это позволяет делать подогрев более точным и «нативным» под поведение каждого аккаунта — особенно полезно для новичков в антидетект-тематике и тех, кто работает с массой однотипных профилей.

Чтобы воспользоваться этой функцией, зайдите в бот, в поле “Script” выберите опцию “generate a new list for every profile”

Автовыбор темы интерфейса

В настройках появился режим Auto для выбора темы программы. Теперь светлая или тёмная тема будет автоматически меняться в зависимости от системных настроек вашей ОС. Мелочь, а приятно — особенно если работаешь круглосуточно.

Чтобы ее включить перейдите в настройки программы → раздел “Main” → поле “theme” → опция “auto”

Улучшения

Информация о профиле теперь полностью отображается в разделе Profile Information — удобно для быстрого просмотра и копирования параметров.

Расширили список языков при создании профиля. Подходит для более точной локализации при работе с аккаунтами под разные страны.

Улучшена подмена геолокации. Теперь имитация геопозиции работает ещё реалистичнее и точнее, полезно при работе с локальными сервисами.

Что пофиксили

Start-pages в API теперь работают корректно — открываются только переданные ссылки, без старых вкладок.

Исправлена ошибка с ложным запросом на повторное обновление после рестарта программы.

Устранена путаница с прокси: теперь действительно запрашиваются те страны, которые выбраны у партнёрских прокси.

Починили баг, из-за которого сбивался порядок профилей и групп при закрытии программы на экране авторизации.

WebRTC на Android-профилях теперь показывает локальный IP, как на реальных устройствах.

В MediaDevices в профилях с конфигурациями от Android больше не отображаются ID оборудования, как в реальных устройствах, что делает профиль более анонимными.

В настройках профиля больше не отображаются аккаунты с пустыми логинами/паролями.

API теперь корректно возвращает код 200 даже при ошибках, связанных не с самим API-запросом, а с внутренними обработками, а информация о причинах ошибки будет в теле самого запроса.

Что в итоге

Undetectable 2.36.0 — это не просто стабильный апдейт, а шаг вперёд для всех, кто всерьёз занимается мультиаккаунтингом, арбитражем и автоматизацией. Функция передачи профилей, обновлённый Chromium и продуманные исправления делают работу ещё удобнее и безопаснее. А значит — больше времени на результат, меньше на борьбу с багами.

Обновляйтесь и используйте Undetectable на полную мощность.