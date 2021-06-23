Undetectable 2.35.0: Chromium 137, улучшенная работа с тегами и исправление багов

В этом обновлении мы сделали ставку на стабильность и удобство, решив ряд технических проблем и добавив небольшие, но важные улучшения, которые повысят комфорт работы с профилями.

Ядро Chromium обновлено до версии 137

В новой версии мы обновили ядро Chromium до актуальной 137-й версии. Регулярные обновления Chromium необходимы, так как они помогают поддерживать браузер безопасным, стабильным и максимально совместимым с современными веб-сайтами. Кроме того, своевременное обновление ядра позволяют эффективнее обходить новейшие методы антифрода и трекинга.

Улучшена работа с тегами

Добавлен поиск в фильтр по тегам в главном окне и менеджере профилей. Теперь вы можете быстро находить профили, вводя название нужного тега. Это особенно полезно, если вы используете большое количество тегов и вам нужно оперативно переключаться между различными группами профилей.

Добавлена сортировка по тегам в менеджере профилей. Сейчас можно упорядочивать профили в зависимости от тегов, это позволяет быстрее ориентироваться в большом массиве данных и упрощает массовые операции с профилями.

Другие улучшения

Множественный поиск профилей позволяет находить сразу несколько профилей за раз, вводя из названия через запятую.

Теперь можно выделять профили с помощью клавиш-стрелок в менеджере профилей, для этого зажмите клавишу shift и продолжи выделение стрелками на клавиатуре.Такой способ может значительно ускорить работу в менеджере и сделать ее гораздо удобнее.

и продолжи выделение стрелками на клавиатуре.Такой способ может значительно ускорить работу в менеджере и сделать ее гораздо удобнее. Внедрили небольшие улучшения, связанные с установкой обновлений и отправкой профилей в облако. Теперь эти операции проходят быстрее и стабильнее.

Что исправили

Исправили проблему, когда профиль оставался заблокированным после неудачной проверки прокси и запускался только после полной перезагрузки браузера.

Полностью починили работу режима Headless, теперь он работает корректно и стабильно.

Устранили ошибку с невозможностью назначать теги облачным профилям через контекстное меню.

Профили, восстановленных из корзины, теперь не дублируются в менеджере профилей.

Решили проблему с некорректным удалением прокси при их изменении через менеджер профилей.

Убрали дублирование прокси при загрузке облачных профилей в менеджере прокси.

Как итог

Версия 2.35.0 — это очередной шаг в улучшении работы браузера Undetectable. Благодаря обновлениям и исправлениям, ваша повседневная работа с профилями станет ещё стабильнее и удобнее. Мы продолжаем следить за вашими пожеланиями и оперативно реагируем на обратную связь.