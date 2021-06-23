Undetectable 2.35.0：Chromium 137、标签管理优化及错误修复

在本次更新中，我们专注于提升稳定性与使用便利性，修复了一系列技术问题，并引入了一些小而关键的改进，让您在使用配置文件时更加轻松高效。

Chromium 核心升级至版本 137

我们将 Chromium 内核升级至最新版本 137。定期更新 Chromium 对于保持浏览器的安全性、稳定性和对现代网站的兼容性至关重要。此外，及时更新还能更有效地绕过最新的反欺诈与追踪机制。

标签功能优化

标签筛选搜索 现已添加至主界面与配置文件管理器中。您只需输入标签名，即可快速查找相应配置文件。这对于拥有大量标签并需频繁切换配置组的用户尤为有用。

标签排序功能 同样加入了配置文件管理器。现在，您可以按标签对配置文件进行排序，从而更方便地浏览大量数据，并简化批量操作流程。

其他改进

支持多关键词搜索，只需用逗号分隔名称即可同时查找多个配置文件。

在配置文件管理器中可使用方向键选择多个配置文件。按住 Shift 键并通过方向键连续选择，可大大提升操作效率。

键并通过方向键连续选择，可大大提升操作效率。 对更新安装和配置文件上传至云端的流程进行了微调，现在这些操作更加快速与稳定。

修复的问题

修复了因代理检测失败导致配置文件被锁定、重启浏览器前无法启动的问题。

修复并优化了 Headless 模式，现在运行更加稳定。

修复了无法通过右键菜单为云端配置文件添加标签的问题。

解决了从回收站恢复的配置文件在管理器中重复显示的问题。

修复了通过配置文件管理器更改代理时未正确移除旧代理的情况。

修复了加载云端配置文件时代理管理器中出现重复代理的问题。

总结

2.35.0 版本是 Undetectable 浏览器持续优化进程中的又一重要一步。通过此次更新和修复，您在使用配置文件的日常操作中将获得更高的稳定性与流畅性。我们始终倾听用户反馈，并及时作出响应。