Как защитить свой бренд в интернете?

Бренд – понятие растяжимое. И порой его так растягивают, что он рвется на множество кусочков. После чего появляются «abibas», «rebok» и другие реплики… От которых у владельца истинного бренда опускаются руки. И антидетект тут ни причем! Точнее, он не причина растягивания авторского продукта, а эффективное средство защиты бренда.

Как распыляются бренды?

И почему этому стоит противостоять?

Оригиналы дорого ценятся во всех сферах, а не только в искусстве. Каждый обыватель знает, что одежда, обувь и техника, выпущенные под авторитетной торговой маркой, стоят дороже… Но зато они удобные, эффективные и редко ломаются! Потому что компания, владеющая брендом, не допускает низкого качество своего продукта. Ведь «некондиция» негативно скажется на авторитете… Как и распыление бренда по локальным закоулкам.

Сейчас нарушение авторских прав легче отследить в реале, чем онлайн. Нонсенс? Нет. Реальность, под которую компаниям приходится подстраиваться, чтобы защитить бренд. А вместе с ними и доверие клиентов. И помочь в этом может надежный антидетект Undetectable.

По закоулкам, где никому не видно

Чаще всего подделками оригинальных продуктов в интернете грешат локальные лавочки. То есть, коммерческие площадки, работающие на тех региональных рынках, где отсутствуют представительства подделываемых ими брендов. А чтобы службы безопасности и контролирующие государственные органы не смогли уличить в подделке, злоумышленники активируют таргетинг аудитории своего сайта по IP и языковым настройкам браузера.

При этом многие компании ошибочно думают, что нужно выслеживать и ловить на горячем репликантов только по родным закоулкам. А в европейских странах и США за соблюдением авторских прав тщательно следят государственные службы.

Но на самом деле на том же Amazon или eBay можно встретить реплики товаров наших отечественных производителей. И на это нарушение модераторы маркетплейсов не обратят внимание до тех пор, пока их не ткнуть носом в продаваемую у всех на виду китайскую подделку. Но как обнаружить эту реплику? Только с помощью мультиаккаунтного доступа на площадку, закрытую для посещения пользователям из тех стран, откуда родом оригинальный бренд. Именно для этого предназначен антидетект браузер Undetectable.

Принцип работы антидетектов

Анонимные браузеры широко используются профессионалами из разных сфер. Данный инструмент позволяет беспрепятственно посещать заблокированные сайты и осуществлять мультиаккаунтный доступ к ним.

Большинство когда-либо слышавших об антидетектах относят их к узкоспециализированным решениям. Прежде всего, для арбитража трафика, SMM-продвижения, управления множеством клиентских аккаунтов и т.д. Но область применения анонимных браузеров намного шире. Поскольку они способны естественным путем защитить пользовательские профили от блокировок. А также беспрепятственно обходить любые преграды, воздвигаемые на сайтах. В том числе и для того, чтобы скрыть факт продажи реплик товаров.

Антидетект представляет из себя обычный браузер, в котором реализована возможность подмены, генерации и настройки фингерпринтов. Их еще называют цифровыми следами.

Фингерпринты применяются защитными системами сервисов и сайтов для фильтрации аудитории по определенным признакам. А также для блокировки посещений интернет-ресурса теми пользователями, которые не соответствуют заданным критериям.

На основе цифровых отпечатков можно реализовать сортировку аудитории по географии, языку, локальному времени, провайдеру, ОС, типу устройства и другим показателям. Все эти параметры входят в состав фингерпринтов.

Анонимный браузер позволяет заменять существующий отпечаток на фингерпринт другого юзера, отвечающего критериям того или иного сайта. При этом с помощью такого антидетекта, как Undetectable, можно управлять множеством отпечатков. Что позволяет брендам осуществлять масштабный охват «подозреваемых» в продаже подделок сайтов и быстрее выявить среди них контрафактников.

Также стоит отметить, что антидетекты работают совместно с прокси. Анонимные браузеры обеспечивают соответствие отпечатков под требования лишь по перечисленным выше параметрам. А также по значениям, передаваемым пользовательскими браузерами в строке User-Agent.

Проксированные IP позволяют фингерпринтам соответствовать по гео, интернет-провайдеру и оператору сотовой связи, если используются мобильные proxy. Поэтому эффективность работы антидетекта во многом зависит от качества IP, предоставляемых поставщиком прокси.

Как все происходит на практике?

Смоделируем ситуацию, при которой бренду потребуется надежный антидетект браузер:

Предположим, что на сайт финского производителя хоккейных шайб начали приходить гневные отзывы от покупателей из Африки и Австралии. Хотя компания никогда не поставляла свои товары в эти совсем не зимние регионы.

Все попытки службы качества производителя связаться с авторами негативных отзывов оказались практически безуспешными. Лишь два клиента из Австралии вышли на связь и рассказали, что являются представителями юношеской олимпийской команды по хоккею. Для уменьшения стоимости инвентаря шайбы были закуплены ими не на официальном сайте производителя, а у неизвестных продавцов на местном рынке.

Приобретенных шайб юным хоккеистам хватило всего на несколько игр. После чего они разваливались на несколько частей. Хотя производитель дает на всю свою продукцию трехлетнюю гарантию.

Ситуация усугубилась тем, что Google стал отображать отрицательные отзывы из локальных выдач в основных результатах поиска. Это негативно сказалось на общей репутации бренда, а также привело к падению онлайн-продаж продукции бренда на 7%. Плюс к этому разгневанные австралийские покупатели требовали морального и материального возмещения убытков. А также грозились подать в суд на компанию-производителя спортивного инструментария.

Чтобы определить, насколько обширен рынок подделок продукции бренда, специалистам компании нужно досконально изучить регион, где реализуют реплики товара. Для этого им и потребуется Undetectable.

Дальнейший порядок действий по защите бренда:

Регистрируемся на сайте антидетекта. Верифицируем аккаунт через email. Скачиваем нужный вариант анонимного браузера – он реализован в версиях под Windows, MacOS и в виде виртуальной машины для установки на выделенный сервер. После запуска программы авторизируемся в системе Undetectable. Создаем новый профиль. В его настройках задаем конфигурацию цифрового отпечатка пользовательского устройства – ОС, язык, браузер, размер и разрешение экрана, User-Agent и т.д. Во вкладке «Прокси» загружаем приобретенные пакеты IP провайдера из того гео, где были обнаружены реплики товаров. Для упрощения настройки в разделе «Сетевые отпечатки» активируем автоматическую настройку параметров. После чего в них будут подставляться значения, соответствующие характеристикам загруженных прокси: геолокации, часовому поясу и другим параметрам. Пропускаем блок с настройками системного отпечатка. Если нужно, загружаем файлы cookies.

Наличие истории посещения повышает трастовость фингерпринтов для антидетект-систем различных сервисов. В том числе и маркетплейсов.

Затем возле созданного профиля нажимаем на кнопку запуска. Дальше работаем в Undetectable как в обычном браузере: указываем в адресной строке URL площадки, где были замечены штамповщики контрафактов. Выводим их на чистую воду и перекрываем кислород: собираем на злоумышленников улики и предоставляем специалистам маркетплейса, на котором продаются реплики товаров бренда.

Для выполнения данного сценария действий не нужно приобретать платную подписку на антидетект. В рамках бесплатного тарифного плана Undetectable предоставляет весь основной функционал, пять облачных профилей и набор из 10 фингерпринтов, актуальность которых обновляется ежемесячно. Этого вполне достаточно для реализации мероприятий, направленных на защиту бренда путем выявления площадок, продающих подделки.

Риски использования антидетектов

Технология цифровых отпечатков широко используется в системах безопасности онлайн-сервисов. Фингерпринты обеспечивают 95% точность идентификации пользователя. Что практически сводит на нет анонимность интернет-серфинга. Поэтому антидетекты являются одним из самых эффективных и легальных способов обеспечения конфиденциальности в Сети. Поскольку их применение не запрещается ни в одной стране мира.

Тем не менее использование анонимных браузеров требует наличия хотя бы поверхностных знаний составляющий интернета. А также минимального опыта взаимодействия с ними.

Почему Undetectable?

Качественные антидетекты, как и любой профессиональный инструментарий, не может стоить дешево. На рынке присутствуют полностью бесплатные анонимные браузеры… Но их безвозмездность в большинстве случаев компенсируется кражей данных пользователей.

Undetectable – единственный профессиональный антидетект с бесплатным тарифным планом, возможностей которого достаточно для защиты бренда. А при необходимости его лимиты можно расширить, приобретя платную подписку или докупив недостающие облачные профили.

Регистрируйтесь в сервисе и устанавливайте нужную версию антидетект-браузера, чтобы успешно бороться с покушавшимися на авторитет вашего бренда. Ведь это Undetectable под силу… Как и многое другое!