如何在线保护您的品牌？

品牌是一个可伸缩的概念。有时候人们会把它拉得太长，结果它就会分裂成许多碎片。然后出现了“abibas”、“rebok”和其他仿冒品……这让真正的品牌所有者感到沮丧。而反检测与此无关！更准确地说，它不是品牌拉伸的原因，而是保护品牌的有效工具。

品牌如何分散？

为什么要抵制这种情况？

原作在各个领域都受到高度重视，不仅仅是在艺术领域。每个普通人都知道，由权威品牌发布的服装、鞋子和电子产品价格更高……但它们更舒适、更有效，并且很少出现故障！这是因为拥有品牌的公司不允许其产品质量低劣。因为“次品”会对品牌声誉产生负面影响……就像品牌在本地市场上的分散一样。

现在，在现实中追踪侵犯版权的行为比在线追踪要容易。荒谬吗？不是的。这是现实，公司必须适应这种现实，以保护品牌。以及客户的信任。可靠的反检测工具Undetectable可以帮助实现这一目标。

在无人看见的角落里

在互联网上，最常见的是在本地市场上伪造原始产品。也就是说，在那些没有被伪造品牌代理商所覆盖的地区，商业平台会从事这种活动。为了防止安全机构和监管机构发现伪造行为，骗子们会根据用户的IP和浏览器语言设置来定位其网站的目标受众。

许多公司错误地认为，只需要追踪和抓住本地市场上的仿冒者。而在欧洲和美国，政府机构非常重视版权保护。

但事实上，在亚马逊或eBay上，你也可以找到我们国内制造商的产品复制品。只有当你向他们展示在所有人面前销售的中国仿冒品时，市场平台的管理员才会注意到这种侵权行为。但是如何发现这个复制品呢？只有通过多账户访问那些对来自原始品牌所在国家的用户关闭的平台。这正是反检测浏览器Undetectable的用途。

反检测的工作原理

匿名浏览器被各个领域的专业人士广泛使用。这个工具可以自由访问被封锁的网站，并进行多账户访问。

大多数听说过反检测的人都将其视为专门化的解决方案。主要用于流量仲裁、SMM推广、管理多个客户账户等。但匿名浏览器的应用领域远远不止于此。因为它们可以自然地保护用户配置文件免受封锁。并且可以自由地绕过网站上设置的任何障碍。包括隐藏销售复制商品的事实。

反检测是一个普通的浏览器，其中实现了指纹替换、生成和配置的功能。它们也被称为数字足迹。

防护系统和网站使用指纹来根据特定特征对受众进行筛选。并且根据用户的特征来阻止那些不符合指定标准的用户访问网站。

基于数字足迹，可以根据地理位置、语言、本地时间、提供商、操作系统、设备类型和其他指标对受众进行分类。所有这些参数都包含在指纹中。

匿名浏览器允许将现有指纹替换为符合特定网站标准的其他用户的指纹。通过像Undetectable这样的反检测工具，可以管理多个指纹。这使得品牌能够广泛覆盖“可疑”销售仿冒商品的网站，并更快地发现其中的假货制造商。

还值得注意的是，反检测与代理服务器一起使用。匿名浏览器只根据上述参数确保指纹的一致性。以及用户浏览器在User-Agent字符串中传递的值。

代理IP可以使指纹根据地理位置、互联网服务提供商和移动运营商与之相对应，如果使用移动代理的话。因此，反检测的工作效果在很大程度上取决于代理提供商提供的IP质量。

在实践中如何操作？

让我们模拟这样一种情况，即品牌需要一个可靠的反检测浏览器：

假设芬兰冰球球门制造商的网站开始收到来自非洲和澳大利亚购买者的愤怒评论。尽管该公司从未将其产品供应到这些完全不是冬季地区。

制造商的质量部门试图与负面评论的作者联系，但几乎没有成功。只有两位来自澳大利亚的客户联系了他们，并告诉他们自己是青年冬季奥林匹克冰球队的代表。为了降低球门库存的成本，他们在当地市场上从未知的卖家那里购买了球门。

这些球门只够年轻的冰球运动员使用几场比赛。之后它们就分裂成几个部分。尽管制造商对其所有产品提供三年保修。

情况进一步恶化的是，Google开始在主要搜索结果中显示本地搜索结果中的负面评论。这对品牌的整体声誉产生了负面影响，并导致品牌产品的在线销售下降了7%。此外，愤怒的澳大利亚购买者要求获得道义和经济赔偿，并威胁要起诉该体育器材制造公司。

为了确定仿冒产品市场的规模，该公司的专家需要对销售复制品的地区进行彻底调查。为此，他们需要使用Undetectable。

保护品牌的进一步步骤：

在反检测网站上注册。 通过电子邮件验证帐户。 下载所需版本的匿名浏览器-它有适用于Windows、MacOS的版本，以及用于安装在专用服务器上的虚拟机版本。 启动程序后，在Undetectable系统中进行身份验证。 创建新配置文件。 在配置文件设置中，设置用户设备的数字指纹配置-操作系统、语言、浏览器、屏幕大小和分辨率、User-Agent等。 在“代理”选项卡中，加载从发现复制品的地理位置购买的IP提供商的IP包。 为了简化配置，可以在“网络指纹”部分中启用自动配置选项。然后，它们将自动填充与加载的代理的特征相对应的值：地理位置、时区和其他参数。 跳过系统指纹设置块。 如果需要，加载cookie文件。

访问历史记录可以增加匿名浏览器在各种服务的指纹中的可信度。包括市场平台。

然后，在创建的配置文件旁边点击启动按钮。 然后在Undetectable中像在普通浏览器中一样工作：在地址栏中输入发现仿冒者的平台的URL。 揭露他们的真面目并剥夺他们的生存空间：收集对恶意行为的证据，并提供给销售品牌复制品的市场专家。

执行此操作的过程中，无需购买反检测的付费订阅。在免费的Undetectable套餐中，您可以获得所有基本功能、五个云配置文件和每月更新的10个指纹。这足以实施旨在通过发现销售复制品的平台来保护品牌的活动。

使用反检测的风险

数字指纹技术广泛应用于在线服务的安全系统中。指纹可以提供95%的用户识别准确性。这几乎消除了互联网冲浪的匿名性。因此，反检测是实现网络隐私的最有效和合法的方法之一。因为在世界上任何一个国家，使用它们都是合法的。

然而，使用匿名浏览器需要至少对互联网的组成部分有一定的了解。以及与之交互的最基本经验。

为什么选择Undetectable？

优质的反检测工具，就像任何专业工具一样，不可能便宜。市场上有完全免费的匿名浏览器……但它们的免费性在大多数情况下都以窃取用户数据来补偿。

Undetectable是唯一一个具有免费套餐的专业反检测工具，其功能足以保护品牌。如果需要，可以通过购买付费订阅或购买额外的云配置文件来扩展其限制。

在该服务上注册并安装所需版本的反检测浏览器，以成功地对抗那些试图损害您品牌声誉的人。因为这是Undetectable可以做到的……还有其他很多事情！