如何使用Undetectable浏览器进行零售价格比较？

非常想买一件喜欢的东西。但是我们把购买推迟了三年。或者在国外的互联网上这个东西更便宜？需要检查价格！但是我们不是那里的人，所以市场不允许我们进入他们的页面。

他们更便宜

互联网扩大了购物的可能性。现在来自世界各地的用户可以购买在另一端的商店销售的商品。但是，不幸的是，进行这种跨洲购物的机会受到了很大限制。

许多交易平台和市场不愿意与外国人打交道。他们更喜欢与本地受众合作，以避免为将商品运送到世界另一端或退货而烦恼。为此，网络商店在其网站上设置了根据地理位置对用户进行过滤的功能。结果，用户失去了在国外平台上比较商品价格与地区市场价格的能力。

愚蠢的限制不仅影响用户，也影响营销人员。由于商业网站上的封锁，他们也无法进入国外平台，以便为他们负责的在线商店制定合理的商品价格。

零售商缺乏对国际市场的全面了解对整体价格政策产生了负面影响。结果，国内平台上的商品以高于本地消费者愿意购买的价格销售。最终，卖家和买家都受到了伤害。

根据国家对访问者进行筛选也对使用此类封锁的商店的发展产生了负面影响。他们不仅失去了潜在的买家，还鼓励竞争对手设置相同的限制。

全球市场也使用国家为标准对受众进行筛选。例如，在亚马逊或eBay上销售商品的卖家可以在其平台设置对特定国家和城市的用户可见性。之后，他们商店的产品和区域价格将仅显示给来自指定国家和城市的用户。

还有社交媒体，其中也有大量商品。在这里，目标买家和交易平台之间肯定没有障碍。有，而且还有一些在帐户级别实现的。

因此，所有用户类别都迫切需要绕过区域定位的工具。而这个工具是存在的-不可检测的浏览器。

这是什么？

互联网的全球化使得用户的行为匿名性在10-15年前的全盛时期得以实现。而现在，互联网变得越来越像现实世界，借鉴了它的现象和规律。包括物理规律。因为每个在互联网上行走的人都会留下数字足迹。

现在，用户在网络上的每一步都很容易被追踪。数字指纹，也称为指纹，可以提供超过90％的用户识别准确性。显然，通过这些足迹无法确定您的眼睛颜色。但是地理位置，语言，设备技术规格和先前访问的网站-这是很容易的。正是这些构成指纹的指标被互联网资源系统用于用户识别。

也就是说，数字足迹是您无法在不同国家之间比较价格并以更有利的价格购买商品的原因。因此，需要一种工具，可以使这些足迹对反欺诈系统尽可能自然。这就是不可检测的浏览器的作用。但是我们稍后再谈谈它的才能。现在让我们回到数字证据。

目前存在的所有封锁和禁令，无论在不同类型的互联网资源上实施，都以某种方式基于指纹。这种技术是筛选平台受众的最准确方法。但是数字指纹是一把双刃剑。它不仅建立障碍，而且打破障碍的工具。

反检测广泛应用于社交媒体的多帐户推广。但在当今的现实中，它们也受到普通用户的需求。尽管长时间以来，此软件被认为是专门化解决方案。

反检测浏览器具有许多才能。其中包括以不为社交网络，市场和在线商店的防护系统所知的方式绕过它们设置的限制。因此，使用不可检测的浏览器可以在不进行用户地理位置排序的情况下进行零售价格比较，这是许多交易平台使用的功能。

反检测的工作原理：

匿名和常规浏览器的机制在很大程度上相似-两者都基于相同的引擎。

匿名浏览器的功能包括用于替换和编辑数字指纹的工具。

最先进的反检测，包括不可检测的浏览器，提供了一个指纹目录，可以根据自己的意愿更改其参数。

反检测浏览器是唯一一种在最安全的服务和平台上实施多帐户的有效方法：市场，社交和广告网络等。

反检测允许同时使用几乎无限数量的数字指纹，并对互联网资源进行多用户访问。

使用多帐户可以确定卖家为来自不同地区和国家的用户设置的商品价格的价值和范围。

许多在国际市场上运营的零售商使用指纹技术来增加其收入。这是通过将相同的商品以不同价格销售给来自不同国家的买家来实现的。来自更富裕地区的用户将以更高的价格购买商品，而来自较不富裕国家的用户将以更低的价格购买商品。因此，使用反检测进行零售价格比较非常有效。

要使反检测浏览器正常工作，不仅需要高质量的数字指纹，还需要代理和cookie文件。

指纹包括以下参数：本地时间，语言，设备操作系统，浏览器引擎版本，屏幕分辨率。以及浏览器在响应服务器请求时发送的用户代理字符串。但是，为了绕过地理封锁，反检测需要来自特定国家和在该地区提供服务的互联网服务提供商的IP。因此，在选择代理时需要认真对待。对于在国外商店购物，最适合的是居民代理-仅提供给一个人的唯一白色IP。

Cookie文件用于使使用的指纹更加自然。因为社交网络和市场的反检测系统将访问历史视为用户帐户的自然证据。

如何使用反检测？

以优质反检测浏览器Undetectable为例。

许多知道匿名浏览器存在的用户认为它们具有复杂的设置工具。实际上，即使是没有经验的用户也可以掌握此软件。为了证明这一点，让我们逐步介绍Undetectable的设置和使用过程：

在服务网站上注册。 下载适用于macOS或Windows的桌面应用程序的所需版本。 安装程序并运行它。 进行身份验证。 创建新配置文件。 编辑其参数-选择所需的设备技术配置，语言和其他设置。 上传预先购买的高质量代理。 在“网络指纹”部分，启用“自动”模式-然后Undetectable将根据使用的代理自动生成所有网络设置，包括地理位置。 如果需要，上传cookie文件。 在启动创建的配置文件后，您可以以更低的价格在国外商店购买喜欢的商品。因为Undetectable在免费订阅中提供了用于无限购物所需的所有功能。

这样做有可能吗？

我们可以毫不犹豫地说-在世界上任何一个国家使用反检测都是合法的。因此，从法律角度来看，使用匿名浏览器是完全安全的。但是，您应该担心的是低质量的代理，可能会导致帐户被封锁。因此，在反检测中最好不要使用个人用户配置文件。

此外，不要寻找Undetectable的替代品。在市场上，这是唯一一个提供免费订阅中的完整绕过封锁所需工具的专业反检测浏览器。因此，快速注册，下载浏览器，并立即实现三年来一直拖延的梦想。因为借助Undetectable，您可以以其他国家的价格购买喜欢的商品…和其他价格！