如何将Undetectable用于多个流量套利账户？

如果您从事流量套利业务，您需要确保您的所有多账户不会在明天就被封号。我们很高兴地宣布，我们已经为您找到了一个出色的解决方案——Undetectable反侦查浏览器，它可以简化专业人士繁杂的工作。今天的文章将告诉您关于这个浏览器您想知道的一切：浏览器是如何工作的，使用它是否合法，不使用它有哪些风险，等等。因此，恳请您仔细阅读。让我们开始吧。

Undetectable是如何工作的？

正如我们之前所说，Undetectable是一个特殊的程序，允许用户使用独特的设置同时创建多个浏览器配置文件，以便每个配置文件在网站上看起来都像新设备。但这究竟是如何运作的呢？让我们更仔细研究一下这个问题。

首先，反侦查浏览器为您提供在每个标签页中开设一个新套利账户的选择，可使用您的个人数字指纹来完成。这意味着，网站的垃圾邮件过滤器无法将您识别为同一用户。因此，每个账户的Cookie都不同，Cookie的值不会在任何方面重合。

同时，浏览器本身不会有任何问题，界面易于使用，与通常的浏览器界面没有什么不同。此外，反侦查浏览器大多使用铬引擎，因此您在互联网上不会成为众矢之的，反而很容易融入普通用户群中。

那浏览器所隐藏的数字指纹（又称指纹）又怎么说呢？它实际上的工作原理是这样的：您每次访问网站时都会加载Cookie，但Cookie完全不同。下面列出所有此类文件：

Preferences（首选项）（包括界面显示、外观和可用功能，以及区域和语言设置）；

Security（安全）（用于防止未经授权的访问）；

Processes （进程）（这些文件使网站能够正常运行）；

Advertising campaign（广告宣传）（例如，用于展示个性化的套利广告）；

Session status（会话状态）（关于如何与内容交互的信息）。

当您访问网站时，它会检查您计算机上的 Cookie并生成自定义设置。此外，Cookie还使我们确定您是否是新用户。借助Undetectable等反侦查浏览器，您可以创建一个无Cookie的用户，或使用其他Cookie。

还有另一种在互联网上追踪个人的方法——通过IP地址。IP地址是一组用于识别设备的数字，可用于追踪您所访问的互联网资源以及账户和地理位置。如果使用反侦查浏览器，您也可以选择更改此设置。

此外，数字指纹包含”隐藏”数据。网站总是要求软件提供唯一、具体的浏览器设置，包括：

User-Agent （用户代理）（软件类型、操作系统类型、软件版本等）；

Browser language（浏览器语言）（英语、中文、西班牙语或任何其他语言）；

Time zone（时区）；

屏幕尺寸和颜色参数（色深）；

支持HTML5技术（每个软件都有自己的差异）；

反追踪设置；

插件及其特性；

字体及其渲染（取决于许多参数：处理器、显卡、预装程序、数据库，等等）。

基于这些信息，网站为每个用户构建一个标识符（序列号），随后捕获相关参数并用于自己的目的。根据电子前沿基金会（Electronic Frontier Foundation，EFF）的一项研究，浏览器的唯一性约为90%。因此，有许多反侦查浏览器，如Undetectable，可以隐藏用户的身份，这是一件非常好的事情。

使用这样的反侦查浏览器合法吗？

是的，这是完全合法的。Undetectable的原则与其他反侦查浏览器一样，并不违反任何法律；相反，这种程序帮助用户保护个人数据，并普遍将关键信息暴露在错误地方的风险降至最低。

我们应如何使用以及为什么要使用Undetectable？

先从第一个问题说起——如何使用反侦查浏览器？这实际上并不像看起来那么困难。以下是专门的分步指南，可帮助您在第一次尝试时就获得正确的结果。

现在让我们继续讨论第二个问题——我们为什么要使用Undetectable？

我们已经强调到，这个程序的主要特点是保密性。当然，没有什么能提供您100%的保证防止数据泄漏，但有几种方法可以最大限度降低关键信息进入错误地方的风险，也就是——Undetectable——可以做到。事实上，这要归功于一种不同寻常的操作原理——此类浏览器通过替换数据和定制用户的数字指纹来保证匿名性，同时在网络上留下最少的痕迹。这意味着用户可以对最关注的事情放心：如果您想保护自己，Undetectable是您理想的解决方案，有效使用Undetectable后几乎不会被发现。

我们为什么不使用普通的浏览器？

这其实很简单：普通的浏览器并不能给您任何安全保证。

保护隐私信息是全世界关注的焦点，这已不是什么秘密，几乎所有的东西都在控制之中，包括智能手机、电脑、软件等等。首先，普通的浏览器会收集Cookie，这意味着您的大部分数据是完全可访问的，很容易被黑客窃取。正如我们已经提到的，反侦查浏览器反过来允许用户在每个标签页中使用个人数字指纹开设单独的账户。得益于此，每个账户的Cookie都不同，Cookie的值不会有任何重合。

此外，此类浏览器受到Flash和WebRTC插件的保护，因此您访问任何网站都无法检测您是否使用代理，因此也无法获取您的浏览器特征进行识别。这是非常重要的，特别是当您要处理多个套利配置文件时。

如果不使用Undetectable浏览器，您可能遇到哪些风险呢？

综上所述，可得出您可能面临的主要风险是账户被封号和个人信息丢失。事实上，获取指纹的技术可以理解为信息安全的重大漏洞，它同时侵犯了用户的隐私和保密性。您可能会问，为什么？

事实是，我们在浏览器中所拥有的插件、书签、屏幕分辨率等元素的组合，可以粗略地与人类生物特征数据——真实指纹相比。由此，任何互联网用户都可以在不知情或不同意的情况下被识别。

互联网的匿名性似乎给您一种自由、难以接近和免受惩罚的感觉，但实际上并非如此。因此，如果您的工作与多个账户密切相关，您需要一个特殊的工具来帮助您快速处理账户，这就是反侦查浏览器。这样的程序为您提供一定的安全保障，将所有可能的风险降至最低，并让您始终对所有个人数据的安全性充满信心。

使用Undetectable浏览器有什么好处？

以下就是您使用Undetectable浏览器将体验的主要的、无可争辩的好处：