如何在电子商务和Dropshipping中使用Undetectable？

现在人们甚至不再去市场买拖鞋，而是去电子商务平台购买。因此，通过电子商务，卖家不再需要在冬天在市场上受冻，或者在夏天受热的折磨。为什么要这样做，如果用户自己会来到交易平台…也许会来。毕竟，网络上有足够多的零售商。这意味着卖家需要尽一切努力让消费者选择他的交易方案。而为此，需要一个可靠的反检测工具。就像Undetectable一样。

电子商务有不同的形式

网络零售已经走得更远了。现在，卖家为了获得收入，甚至不需要投资于采购商品、存储和交付。因为有dropshipping，可以以零售价格销售产品，而不必从批发商那里购买。这使得这种交易方式与传统的电子商务方案有着明显的优势。

让我们更直观地比较这两种在线销售模式：

在传统零售中，卖家投资于开发、启动和推广商业网站或在市场上的电子商务平台上的网店。然后采购商品，支付存储和交付费用。而在销售次品时，还需要支付退货费用。

在dropshipping中，商家不需要花钱购买商品、存储和交付。所有这些工作，以及订单处理、支付接收和购买交付都由产品供应商负责。因此，网络卖家的任务仅限于推广自己的交易平台和处理订单。

可以看出，dropshippers和传统的网络零售商获得的收入是相同的。但是他们不用冒风险，也不需要经历传统电子商务链中的几个环节。

然而，这种直接供应模式也有一些明显的缺点：

卖家无法控制价格 - 零售商无法自行更改销售商品的价格。这只能在产品供应商的许可下进行。

有限的电子商务声誉保护方式 - 长期建立的客户对商业品牌的忠诚度可能会因为交货时间延迟或商品质量下降而崩溃。

激烈的竞争 - 由于dropshipping销售过程的简单性，许多零售商都从事这种交易。这在该领域中产生了激烈的竞争。

但是尽管有如此重要的差异，无论是dropshippers还是传统的网络零售商都面临着一个共同的问题 - 推广他们的业务…而没有电子商务的反检测浏览器，这是不可能成功的。

卖家为什么需要反检测？

许多在线零售商甚至没有听说过匿名浏览器的存在。而那些听说过的人，将这个工具更多地视为专业营销功能。但实际上，反检测工具可以将在线销售推向更重要的水平。

为什么卖家应该使用可靠的反检测工具：

为了增加在市场上的销售额 - 大多数交易聚合器不欢迎多账户使用。像亚马逊和eBay这样的市场保护系统会永久或暂时封锁卖家账户，如果他们在销售中使用多个账户。结果，卖家失去了主要的销售渠道和稳定的收入来源。当然，可以启动新的交易配置文件或尝试解锁旧的配置文件。但是建立一个新的账户需要时间和大量的资金投入。而对旧账户的申诉审查可能需要数个月的时间。

反检测工具允许在交易聚合器中创建无限数量的账户，并通过这些账户扩大目标受众的覆盖范围并提高销售水平。

品牌声誉管理 - 对于任何用户来说，评论是衡量品牌可靠性的主要标准。但是，几个由不诚实的竞争对手留下的负面评论可能破坏目标受众长期建立的忠诚度。匿名电子商务浏览器通过“覆盖”负面评论的方式，通过更多的正面评论来恢复客户对品牌的信任。为此，零售商需要安全的多账户访问权限，这正是反检测工具提供的。

竞争对手分析 - 成为成功的在线零售商并不容易。商人首先需要进行市场分析，以了解在特定地区以及哪些类别的产品有利可图。然后评估在这里受众最多的制造商的产品。为此，零售商必须访问许多竞争平台，查看产品目录并记录它们的价格…这是一项繁琐的工作，可以通过解析器加快。

解析器可以多用户访问指定的市场聚合器和网店。解析器从这些资源中提取用于分析的数据并保存它们。然后零售商可以分析收集到的信息，并确定热门的商品类别，以及在特定地区受众中受欢迎的产品。但要在电子商务中实现多账户，您需要可靠的反检测工具。它允许您安全地多用户访问指定的解析器平台。

全球市场分析 - 本地市场聚合器和商业网站有意地阻止来自其他国家的用户访问其平台。但是，您可以从国外同行那里学习到增加销售和推广的有效方法。使用反检测工具，可以绕过这些封锁并解析这些平台的数据。

反检测工具如何解决在线零售的紧迫问题？

事实证明，反检测浏览器是促进销售和通过评论管理声誉的强大工具。但是，反检测工具如何实现如此高效？为了理解这一点，让我们更详细地了解它们的工作原理。

反检测工具基于流行的浏览器引擎。例如，Undetectable使用Chromium引擎。与网络浏览器一样，它们可以访问网站…任何网站。为此，反检测浏览器使用数字指纹替换，这是每个用户在上网时留下的痕迹。

数字指纹或指纹是一组特征，允许专门的解决方案识别几乎任何用户的数字身份。这使得网站和服务系统能够收集有关受众的分析信息，并根据指定的指标对访问者进行分段，阻止不符合设定参数的用户访问内容和功能。

匿名浏览器用于电子商务的数字指纹包括以下组成部分：

设备类型。

操作系统。

其位数。

本地设置：语言和时间。

User-Agent参数 - 客户端应用程序发送给服务器的字符串。包含用户应用程序和浏览器的主要特征。

反检测工具可以替换和编辑数字指纹。因此，市场保护系统和其他平台的防欺诈系统将识别您为符合指定标准的用户。

专业的反检测工具可以使用无限数量的数字指纹。因此，使用Undetectable，可以在市场和社交网络上启动任意数量的账户。而且每个账户都会被保护系统视为自然账户。

匿名浏览器的简要使用说明

要开始使用匿名浏览器进行电子商务和dropshipping：

访问Undetectable网站并注册。 下载所需的桌面应用程序版本。 安装应用程序。 创建新配置文件。 在设置中指定操作系统、用户设备配置、User-Agent和其他参数。 加载代理。 为了简化后续配置，将其他参数设置为“自动”模式。然后匿名浏览器将自动填充与代理相关的值。 如果需要，加载cookies文件。

Cookies可以增加多账户的自然性，从而使具有保存的访问历史记录的指纹看起来更真实。此外，Undetectable工具包中还包括用于自动收集cookies的机器人。在匿名浏览器的设置中，您可以指定要访问的资源列表、浏览网页的顺序和其他选项。

使用反检测工具是否安全？

数字指纹技术在网络上被广泛使用。通过数字指纹，分析和广告平台可以识别用户的数字实体。然后，他们使用收集到的关于用户的数据进行广告定位，或将其转售给第三方。因此，从道德的角度来看，使用匿名浏览器是合理的，也没有任何国家的法律禁止。

唯一需要担心的是不正确使用反检测工具和使用低质量的代理。在这种情况下，多账户的安全性会降低，并且账户被封锁的可能性会增加。

为什么选择Undetectable？

与其他匿名浏览器不同，Undetectable为安全的电子商务多账户提供了更广泛的功能：

用于团队合作的高级功能 - 云端和本地配置文件、用户角色和组的分离。

官方配置商店，提供不断更新的配置。

用于自动创建访问历史记录的cookies机器人。

简单的数据导入和导出 - cookies、代理和本地配置文件。

免费的套餐 - 提供五个云端配置文件和十个数字指纹。

正如您所看到的，即使是在线零售商也无法没有可靠的反检测工具。