如何为代理机构管理多个广告账户？- Undetectable.io

反检测浏览器解决了许多营销人员的问题。通过它们，代理机构可以保护客户帐户免受封锁。但是如何做到的呢？本文详细介绍了这个问题。
代理机构如何保护管理多个广告帐户免受封锁？
不便、绝望、自我失望……这个负面情绪列表可以继续下去。而这些痛苦的感受的原因只有一个——没有有效的工具来管理多个广告和社交帐户……或者不知道、忽视了“不可检测浏览器”的存在。
推广效果下降，客户不满增加，代理机构营销人员对自己的专业技能的信心跌至谷底。该怎么办？关门大吉？
在大多数情况下，问题在于广告管理的优化。因此，正确的工具的引入可以提高客户忠诚度，并恢复营销人员对自己的专业自尊心。但是如何在实践中实现这一战略呢？
为什么营销人员夜不能寐？
现代互联网营销依赖于两个支柱——上下文广告平台和社交媒体。但由于这两种类型的平台对安全性的痴迷和对用户的每一个动作的监控欲望，管理这些平台上的帐户变成了一场充满障碍的奔跑。为什么：
- 无法快速切换广告帐户——在管理客户配置文件时，营销人员不得不不断在不同帐户之间切换。从一个配置文件退出后立即在另一个帐户上进行身份验证。所有这些操作都被反欺诈系统视为可疑行为。因此，平台系统要求登录者输入来自帐户所有者手机上收到的短信中的PIN码。这样的过程可能每天重复两次。结果是客户的耐心耗尽。随之而来的是对代理机构专业能力的怀疑。这与其他负面因素的作用一起，不仅给公司带来了声誉损失，还给公司带来了严重的财务损失。
- 在社交媒体上封禁客户配置文件——但是，在社交媒体上管理帐户时，这个问题变得更加严重。因为他们的安全系统对多帐户管理更加敏感，他们可能会封禁与SMM营销人员一起工作的所有配置文件。之后，解锁它们并向社交媒体的审核员证明你是在合法基础上管理多个帐户将非常困难。这种情况也不会改善代理机构的声誉。因此最好避免这种情况。
- 将客户帐户的管理委托给代理机构的其他成员——也与上述问题有关。
- 安全使用机器人提高品牌声誉——通过在社交媒体上的公司页面、评论网站、论坛等留下评论和评论来实现。