Как агентствам управлять несколькими рекламными аккаунтами? - Undetectable.io

Антидетект-браузеры решают множество проблем маркетологов. Благодаря им агентства смогут обезопасить клиентские аккаунты от блокировки. Но каким образом? Об этом подробно рассказывается в данной статье.

Как агентствам, управляющим несколькими рекламными аккаунтами, защитить их от блокировки?

Неудобство, отчаяние, саморазочарование… Этот список негативных эмоций, которые испытывают директологи, можно еще долго продолжать. А причина сих горьких чувств одна – отсутствие эффективного инструмента для управления множеством рекламных и социальных аккаунтов… Или незнание, игнорирование существования Undetectable Browser.

Эффективность продвижения падает, недовольство клиентов растет, а уверенность маркетологов агентства в собственные профессиональные навыки падает ниже плинтуса. Что делать? Закрываться?

В большинстве случаев проблема таится в оптимизации управления рекламой. Поэтому внедрение правильного инструмента способно повысить лояльность клиентов и вернуть маркетологам профессиональное самоуважение. Но как реализовать данную стратегию на практике?

Почему маркетологи не спят по ночам?

Современный интернет-маркетинг держится на двух столпах – рекламных платформах контекстной рекламы и социальных сетях. Но из-за помешанности обоих типов площадок на безопасности и желании следить за каждым чихом своих пользователей аккаунт менеджмент на их просторах превращается в бег с препятствиями. Почему:

Отсутствие возможности быстрого переключения между рекламными аккаунтами – при управлении клиентскими профилями в рекламных платформах маркетологу приходится постоянно переключаться между ними. Выходя из одного профиля сразу авторизироваться в другой учетной записи. Все эти действия кажутся антифрод-системам подозрительными. Поэтому система платформы запрашивает у входящего ПИН-код из SMS, который пришел на телефон владельца акка. И такая процедура может повторяться по два раза на день. В итоге терпение клиентов лопается. А вместе с этим растет и сомнение целевой аудитории в профессионализме специалистов агентства. Что в совокупности с действием других негативных факторов приводит не только репутационным, но и серьезным финансовым убыткам компании.

Бан клиентских профилей в социальных медиа – но данная проблема усиливается при ведении аккаунтов в социальных сетях. Ведь их системы безопасности более щепетильно относятся к мультиаккаунтингу, и за его применение могут забанить все профили, с которыми работает SMM-маркетолог. После чего разблокировать их и доказать модераторам социалки, что ты управляешь множеством акков на законных основаниях, будет очень трудно. Подобные ситуации тоже не улучшают репутацию агентства. Поэтому их лучше избегать.

Делегирование ведения аккаунтов клиентов другим членам агентства – также связано с возникновением упомянутых выше проблем.

Безопасное использование ботов для повышения репутации брендов – достигается с помощью комментариев и отзывов, оставляемых на страницах компаний в социальных сетях, на сайтах-отзовиках, форумах и т.д.

Управление ролями и доступами, предоставляемыми каждому сотруднику агентства – это повышает безопасность клиентских профилей.

Защищают данные клиентов от кражи – современные антидетект-браузеры позволяют делегировать специалисту управление клиентским аккаунтов без открытия ему данных для авторизации. Для этого используются браузерные профили, доступ к которым предоставляется путем локальной передачи файла или через облако.

Но что в такой ситуации делать? Как спасти репутацию агентства и обезопасить аккаунты клиентов в соцсетях и рекламных платформах?

На семь бед маркетолога один верный ответ

К сожалению, в большинстве рекламных сетей отсутствуют агентские аккаунты. Добавление подобного инструмента в функционал платформ облегчило бы жизнь как digital-агентствам, так и их клиентам. А пока решить описанные выше проблемы можно лишь с помощью анонимных браузеров, которые упрощают маркетологам работу с клиентскими профилями. А также защищают их от блокировки. Такой эффект достигается благодаря нескольким талантам headless-браузеров:

Анонимизация деятельности маркетолога в рекламных платформах и социальных сетях за счет нейтрализации действий антифрод-систем – реализуется с помощью «скармливания» им цифровых и сетевых отпечатков, сгенерированных на основе реальных фингерпринтов.

Оптимизация управления множеством аккаунтов – антидетект-браузеры предоставляют общий интерфейс для быстрого переключения между клиентскими профилями.

Безболезненная передача аккаунтов агентства и клиентов между сотрудниками – достигается за счет использования цифровых отпечатков.

Справочная информация:

Цифровые отпечатки – набор уникальных характеристик устройства, сетевого подключения и браузера, по которым специализированные системы безопасности идентифицируют пользователя. К таким характеристикам относятся: IP-адрес, ОС устройства, его тип, разрядность, часовой пояс, язык, страна и т.д. Также цифровые отпечатки называют фингерпринтами.

Принцип работы антидетект-браузеров

Анонимные браузеры обеспечивают безопасный мультиаккаунтинг с помощью цифровых отпечатков устройств и браузеров, которые воспринимаются защитными системами рекламных платформ и соцсетей как обычные пользователи.

В функционал headless-браузеров входят фингерпринты реальных юзеров, на основе которых маркетолог может сгенерировать другие отпечатки. Безопасная работа с большим количеством пользовательских профилей осуществляется путем переключения между сохраненными цифровыми отпечатками. При этом управление клиентскими профилями в антидетект браузере для мультиаккаунтинга выглядит как переключение между открытыми вкладками в обычном интернет-обозревателе.

Делегирование управление акками другому сотруднику digital-агентства в анонимном браузере также происходит безопасно. В состав лучших образцов ПО, к которым относится и Undetectable Browser, входит менеджер для управления ролями пользователей и их разрешения. Благодаря чему руководитель агентства может беспрепятственно координировать задачами маркетологов. В том числе и ведением аккаунтов клиентов, к каждому из которых прикреплен фингерпринт с уникальными характеристиками.

То есть передача управления клиентским акком происходит на стороне антидетект-браузера. Поэтому для антифрод-системы социалки данный процесс остается невидимым.

В остальном принцип работы антидетектов схож с механизмом обычных браузеров. Поскольку и те, и другие базируются на одинаковых браузерных движках. Например, Chromium.

Чем антидетекты хороши для нужд digital-агентства?

Характеристики, которыми обладают антидетект-браузеры:

Упрощают работу с множеством пользовательских аккаунтов.

Обеспечивают эффективное продвижение в социальных сетях с помощью большого количества профилей.

Безопасное использование мультиаккаунтинга.

Предоставляют большой набор доступных параметров для редактирования – в том числе типа устройства, ОС, гео, локальное время и язык.

Изменение значений User Agent.

Генерация браузерных профилей на основе реальных цифровых отпечатков.

Подключение прокси.

Поддержка большого количества аккаунтов.

Подключение к каждому аккаунту неограниченного числа отпечатков.

Как происходит настройка браузера для мультиаккаунтинга и работа в нем:

Устанавливаем десктопную версию программу на ПК. Авторизируемся в системе сервиса. Создаем пользовательский аккаунт и задаем данные для входа в социальную сеть или рекламную платформу. Настраиваем прокси. Подключаем один из цифровых отпечатков, заданных по умолчанию. Изменяем параметры фингерпринта или генерируем на его основе новый цифровой отпечаток. Настраиваем доступ к клиентскому аккаунту маркетологов агентства. Наслаждаемся результатами продвижения, благодарностью клиентов и считаем полученный профит.

Информация, приведенная в предыдущих разделах, доказывает эффективность антидетектов. Но как к их применению относится закон?

Пользуйтесь на здоровье!

Использование анонимных браузеров полностью легально. В российском и международном законодательстве не прописаны нормы, запрещающие их использование. Поэтому данные инструменты широко применяются профессиональными маркетологами во всем мире.

Единственное, чего стоит опасаться агентствам, это непроверенного сырого ПО, которое не обеспечивает надежной анонимности. А также поставляется с низкокачественными фингерпринтами, которые могут стать причиной блокировки клиентских аккаунтов.

Перед выбором антидетекта для своего агентства изучите отзывы, оставленные в интернете. И, руководствуясь ими, определите лучший антидетект браузер для мультиаккаунтинга. Скорее всего, им окажется Undetectable Browser.

Почему он?

В отличие от конкурентных аналогов функционал Undetectable постоянно обновляется. При этом его надежность доказана сотнями положительных отзывов маркетологов. В них они указывают на следующие преимущества нашего решения:

Бесплатный тариф – позволяет безвозмездно пользоваться антидетектом на постоянной основе. При этом данный вариант подписки поддерживает до 5 облачных профилей и включает в себя десять цифровых отпечатков, актуальность которых обновляется ежемесячно.

Возможность добавление нужного количества платных профилей, которые суммируются даже с пятью доступными в бесплатном тарифном плане.

Хранение и создание неограниченного количества локальных браузерных профилей – их число ограничивается лишь техническими возможностями ПК. При этом использование локальных профилей позволяет обойтись без их синхронизации через облако.

Обмен профилями через облачное хранилище – упрощает их экспорт и импорт между специалистами агентства. А также облегчает управление пользователями профилей, ролями и отслеживание их сессий и статусов.

Использует только реальные отпечатки браузеров – набор фингерпринтов можно расширить, докупив нужные конфигурации в специализированном магазине. Его база отпечатков обновляется 2 раза в месяц.

Импорт акков и массовое создание новых – при этом каждый из сгенерированных профилей можно уникализировать путем импорта User-Agent, cookies, логинов, паролей и других параметров.

Встроенный cookies-бот для прогрева профиля – автоматически формирует историю посещения сайтов из загруженного списка URL. Использование бота экономит время маркетолога и повышает трастовость цифровых отпечатков для антифрод-систем.

Персональное хранилище в облаке – позвояет агентству подключить к сервису собственный сервер и хранить на нем безограниченное количество профилей.

Подробная документация по Undetectable Browser на нескольких языках.

Антидетект браузер для мультиаккаунтинга Undetectable – лучшее решение для любого маркетингового агентства, дорожащего своей репутацией. Он не только упрощает управление множеством клиентских аккаунтов, но и обеспечивает безопасное и эффективное продвижение. И если вы стремитесь к этому, то пришло время перейти на следующий этап эволюции digital-маркетинга. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте Undetectable Browser и проверить все вышесказанное на практике… На собственной практике!