如何使用Undetectable进行联盟营销？- Undetectable.io

许多人已经听说过反检测浏览器的神奇能力。但是有些人，甚至是专业的仲裁人员，还没有接触过这个神奇的工具…它只是一种有效的流量仲裁工具。

对于从事流量仲裁的网络管理员来说，社交媒体是一个无与伦比的目标受众资源，可以轻松实现货币化。但是要到达这个目标并不容易，特别是当你只有一个用户帐户，而社交媒体平台随时可能封禁它。如果能够通过多个帐户在社交媒体上推广优惠，那将是多么好啊…但是有什么工具可以做到这一点呢？当然是反检测浏览器。

仲裁人员的头疼问题

网络上有很多合作伙伴计划。每个合作伙伴计划都吸引了一些推广员，他们在目标受众中推广合作伙伴的优惠。这可以通过以下几种方式实现：

在合作伙伴网站上放置合作伙伴链接-网站访客通过链接转到优惠的落地页并执行目标操作。网络管理员因此获得一定的金额。

在合作伙伴营销中，通常使用两种合作伙伴收入模型：CPA和RevShare。

在广告网络中进行广告活动-在搜索结果中，广告推广优惠的广告在合作伙伴平台和子服务上播放。

在社交媒体上进行推广-这里有大量感兴趣的用户。

上述合作伙伴营销方法在CPA流量仲裁中以不同程度使用。例如，在广告网络中进行广告活动时，仲裁人员通过嵌入在广告中的链接将感兴趣的用户（流量）从搜索结果和其他广告播放平台上重定向到优惠的落地页。在该落地页上，潜在客户执行目标操作，网络管理员因此获得一定的利润。

但是在实践中，流量仲裁并不总是一帆风顺。在推广CPA网络优惠时，推广员在每个角落都会遇到许多问题：

制作创意

一些合作伙伴计划为网络管理员提供了大量的推广素材。但是为了提高推广效果，最好使用独特的创意。因此，仲裁人员通常自己开发广告素材。

正确设置定位

定位目标受众是每个推广员的另一个头疼问题。通过广告平台进行推广时，这个过程变得更加简单。因为在它们的展开活动的参数中，可以根据地理位置、性别、年龄和语言等设置目标受众的定位。而在社交媒体、论坛和其他主题平台上通过CPA营销推广优惠时，网络管理员必须自己通过推广和选择相关平台来对用户进行定位。

优惠的合规性

在互联网上，就像现实世界一样，没有明确的黑暗和光明之分。每个平台都设定了自己的限制。包括广告领域。因此，在一个平台上允许推广的主题可能在另一个平台上被禁止。特别是这种趋势在社交媒体中表现得非常明显。这使得推广灰色优惠变得更加困难。

那么，反检测浏览器与此有什么关系？这种软件如何帮助解决仲裁人员经常遇到的上述问题？

摆脱灰色优惠和其他问题

只有聋子网络管理员才没有听说过Facebook的潜力。这个国外社交媒体平台上有近30亿用户，他们已经通过社交媒体系统根据兴趣和购买能力进行了定位。

要了解某个社交媒体用户的兴趣，仲裁人员只需浏览其个人资料。查看其性别和出生日期，研究其朋友圈、喜欢的帖子的主题、用户订阅的帐户和社区列表等。

对于这样的受众，不提供最有利可图和最受欢迎的优惠就是一种浪费。也就是说，从加密货币、金融、约会、赌博等领域。但是这些灰色主题在Instagram和Facebook上是禁止推广的。因此，许多参与仲裁的合作伙伴尽力规避禁令。通常情况下，他们使用匿名浏览器来实现这一目标。他们可以：

通过一个界面安全地管理在不同广告网络中进行的推广，这样可以节省在广告平台上的登录和每个活动的调整时间。

保护用户配置文件免受封锁-使用反检测浏览器，网络管理员可以通过在社交媒体上购买的帐户推广灰色优惠，并以此保护自己的页面免受违反规则的封锁。

创建任意数量的浏览器配置文件-这使得仲裁人员可以使用无限数量的用户帐户进行推广。

安全的多帐户操作-社交媒体、合作伙伴计划和广告平台都在努力打击多帐户操作。这些平台会封锁用户的所有帐户，如果发现用户使用多帐户操作。但是匿名浏览器可以避免大规模封锁。通过它们创建的数字指纹将多帐户中的配置文件识别为彼此不相关的。也就是属于不同用户的。

处理多个社交配置文件-反检测浏览器允许有效地通过无限数量的帐户在社交媒体上推广合作伙伴的优惠。

匿名浏览器完全解决了封锁和反欺诈系统的问题。即使是那些充满了国内和国外社交媒体的最先进的系统。但是它们是如何做到的呢？

反检测浏览器的工作原理

在互联网上浏览的每个用户都会留下数字足迹，可以通过代理或VPN服务混淆。但是它们不能为用户提供完全匿名性。因为它们只替换了网络指纹。

数字足迹是一些唯一的设备特征，可以以超过94%的概率识别用户。这些特征包括：

设备型号。

使用的操作系统。

系统位数。

浏览器配置。

语言。

时区。

用户代理。

IP地址。

Cookies文件。

根据上述和其他许多参数，社交和广告网络的反欺诈系统识别用户。如果在平台上发现具有相同特征的指纹，那么留下该指纹的用户的配置文件将被封锁。这极大地增加了流量仲裁的复杂性。

反检测浏览器可以创建具有指定参数的用户设备和浏览器的唯一数字指纹。这几乎将大规模封锁的可能性降至零。

这样可以吗？

使用匿名浏览器进行上下文广告仲裁的合法性。

使用反检测浏览器和类似软件是完全合法的。反检测工具只是基于流行浏览器引擎的普通浏览器。

与普通浏览器不同的是，匿名浏览器具有更改用户设备留下的数字指纹的功能。而且，目前世界上没有任何国家的法律法规禁止修改这些指纹。

有什么风险？

匿名浏览器只是人们手中的工具。因此，使用它们的责任在于网络管理员。与此同时，合作伙伴计划对于使用反检测浏览器进行流量仲裁持非常宽容的态度。他们的主要要求是使用允许的策略获取流量，而不是进行刷量。尽管如此，最好还是咨询您合作的合作伙伴计划的代表，以了解是否可以使用该工具。

但是，社交媒体完全不接受使用反检测工具。如果使用不可靠的软件，社交媒体的反欺诈系统可能会封锁用于流量重定向的用户帐户。因此，请使用经过验证的解决方案。

为什么选择反检测浏览器？

为了确保推广的有效性，应该只使用排名前列的流量仲裁反检测浏览器服务。其中一个可靠的工具是反检测浏览器。它与竞争对手的区别在于：

基于真实设备指纹生成数字指纹。

连接任意数量的配置文件（仅适用于付费订阅）。

快速编辑已创建的数字指纹的参数。

连接代理。

更改用户代理参数。

提供免费的订阅计划，可以连接最多5个云配置文件，并带有10个预设数字指纹模板。

支持命令行模式。

具有许多参数设置的指纹。

方便的配置文件管理器。

具有不断更新的数字指纹数据库。

创建的配置文件存储在本地设备上。

反检测浏览器可在MacOS和Windows上下载。

内置的Cookies机器人-用于自动收集和保存由网络管理员指定的网站上的Cookies文件。在其设置中，您还可以设置机器人浏览的网页数量、访问顺序、会话持续时间和其他参数。

所有这些使反检测浏览器成为在任何合作伙伴领域进行有效流量仲裁的最佳解决方案之一。