如何管理多个社交媒体账户？

要讲个笑话吗？有一次，一个SMM经理坐在电脑旁，试图解锁客户的社交媒体账户。他试了很久…在这段时间里，他的长孙已经结婚、生孩子并退休了。这个笑话不好笑吗？但它反映了这个职业的所有痛苦。因为由于愚蠢的反欺诈系统，管理社交媒体账户并不容易。但是，通过可靠的反检测工具，一切都可以改变。

问题的关键在哪里？

社交媒体已经远远超出了仅仅是愉快交流的平台。对于普通用户来说，社交媒体的重要性并没有改变。但对于品牌来说，社交媒体已经成为寻找目标受众的丰富资源，无需深入挖掘。因此，在这里，通过评论和留言进行推广具有很高的转化率，并且推广成本较低。之后，人们的口碑会迅速在目标受众中传播有关有趣产品或优惠的消息。但要做到这一点，需要经常更新的个人资料，最好由专业的SMM经理来管理。

但并非所有在社交媒体上推广的品牌都能找到真正的专业人士。而且，仅仅在一个页面上管理和增加社交活动对他来说并不划算。因此，有经验的经理同时管理几十个账户。但是，他如何能够管理这么多客户账户呢？这很困难，也很危险。因为社交媒体对多账户使用进行严厉惩罚。即使它是出于善意的目的-用于管理客户配置文件。

为了获得可观的利润，经理必须管理至少几个社交媒体页面。另一方面，这可能会损害专业声誉…以及整个工作。因为声誉受损的账户经理不太容易被雇佣。

由于客户账户被封锁的个别情况可能会瞬间破坏经理的整个形象。而且，很可能不是专家的错，他只是想获得可观的收入，并被迫管理多个社交媒体配置文件或YouTube频道。但为什么会发生这种情况？为什么社交媒体不承认经理管理多个账户的权利？我们只能猜测…最好的办法是通过可靠的反欺诈工具Undetectable来欺骗它们的反欺诈系统。

实际上，没有人禁止专家管理任意数量的账户。但不能同时进行。他可以使用一个配置文件工作，然后退出。然后，通过双因素身份验证登录到另一个配置文件，进行工作，然后退出…如果在账户管理期间需要再次登录到配置文件，那么就必须再次打扰客户并请求验证代码。每天几次。最终，客户的耐心会耗尽，他们会拒绝经理的服务。

但即使是上述描述的操作顺序，对账户经理来说也是危险的。因为社交媒体系统严密监控每个用户的登录和退出。并且在每次后续授权时，将其指纹与上一次会话中留下的指纹进行比较。如果他们在通往另一个用户配置文件的门把手上找到它们，那么账户管理就结束了。因此，在账户管理和SMM推广中使用多账户的团队合作是不可能的吗？让我们深入挖掘一下…

问题出在哪里？

可以通过以下两种方式解决社交媒体的反欺诈系统问题：

在Instagram上管理多个账户，但使用不同的设备来处理每个账户。

也就是说，如果您通过评论和帖子管理和推广十个客户页面，请准备购买同样数量的笔记本电脑或智能手机。这是正确的解决方案，但在经济上并不划算。

尝试绕过和击败社交媒体的防护系统。特别是为此已经开发了可靠的工具-反检测浏览器。

但是，反欺诈系统如何能够准确识别其用户…并有效地阻止在社交媒体上管理账户的工作？为此，他们使用了数字指纹技术，每个在互联网上活动的用户都会留下这些指纹。

数字指纹也称为浏览器指纹。它们是一组特征，反欺诈算法可以以94%的准确率识别用户。

显然，用户在登录其配置文件时不会留下任何手指的指纹。身份验证是通过用户设备的技术特征、IP地址、本地设置、User-Agent字符串的值和其他参数的组合来进行的。

User-Agent是由Web应用程序（包括浏览器）在响应其请求时发送给服务器的字符串。该字符串包含有关设备操作系统和浏览器引擎的基本信息。

指纹是账户经理在管理客户社交媒体账户时遇到的障碍。它们还妨碍了账户的大规模活动、大规模点赞和大规模关注。但在我们这个时代，通过可靠的反检测工具Undetectable很容易绕过这个障碍。

反检测工具是如何工作的？

指纹是一个复杂的概念。它包含了许多特征，可以通过反检测工具进行替换。正是替换数字指纹参数的功能区分了匿名浏览器和普通浏览器。在其他方面，它们在很多方面是相似的。因为它们使用相同的浏览器引擎。

反检测工具提供了一组用于替换浏览器设备的自然数字指纹的功能。此外，由于指纹的组合结构，该软件允许编辑每个指纹参数的值。这极大地简化了在社交媒体中进行多账户管理。

基于指纹，为每个社交媒体账户创建一个浏览器配置文件。在反检测工具中，可以有任意数量的这些配置文件。这样完全消除了用户账户被封锁的可能性。并且不需要登录和退出账户或打扰客户进行再次双因素身份验证。

使用反检测工具进行SMM的多账户管理的过程如下：

要切换到另一个账户，经理启动或创建一个基于唯一数字指纹的新浏览器配置文件。

对于社交媒体的反欺诈系统来说，由于反检测浏览器，每个配置文件都看起来像一个独立的唯一用户。

在反检测工具中，每个账户可以在单独的选项卡中打开。因此，在Undetectable中进行多账户管理就像在普通浏览器中切换选项卡一样。

需要注意的是，要实现有效的多用户访问，您不仅需要可靠的反检测工具。它只能根据几个参数集提供对社交媒体防护系统的用户配置文件的有效性：

设备的技术特征-操作系统、位数、屏幕分辨率等。

本地设置-语言和时间。

User-Agent字符串中指定的值。

但是，反检测浏览器无法保证用户配置文件的地理位置、IP和互联网服务提供商的有效性。为此，您需要高质量的代理。

反检测工具的另一个优点是可以多用户访问客户账户。这样，经理可以将账户管理和推广委托给其他经理。在反检测工具中，账户传递是通过浏览器配置文件完成的，而不是通过授权数据传递。但是，浏览器配置文件中的授权已经完成。

通过反检测进行多账户管理和SMM推广的工作方式如下：

要切换到另一个账户，经理启动或创建一个基于唯一数字指纹的新浏览器配置文件。

由于反检测浏览器，每个配置文件对于社交媒体的反欺诈系统来说都是一个独立的唯一用户。

在反检测工具中，每个账户可以在单独的选项卡中打开。因此，在Undetectable中进行多账户管理就像在普通浏览器中切换选项卡一样。

需要理解的是，要实现有效的多用户访问，您不仅需要可靠的反检测工具。它只能根据几个参数集提供对社交媒体防护系统的用户配置文件的有效性：

设备的技术特征-操作系统、位数、屏幕分辨率等。

本地设置-语言和时间。

User-Agent字符串中指定的值。

但是，反检测浏览器无法保证用户配置文件的地理位置、IP和互联网服务提供商的有效性。为此，您需要高质量的代理。

反检测浏览器不仅高效，而且完全合法。在任何国家都没有法律禁止使用它们。所以放心使用吧。因为这是目前最好的管理社交媒体账户的方法。

唯一需要担心的是低质量的代理。使用它们可能会导致客户账户部分或完全被封锁。因此，请不要吝啬，只从经过验证的供应商购买住宅IP。

但是，Undetectable仍然是最好的！

您认为同时管理所有账户对于只有富有的数字代理机构来说是昂贵的吗？Undetectable打破了这个神话！这是第一个具有免费套餐的专业反检测工具，其功能足以轻松推广和管理多个配置文件：

每月更新的十个配置文件。

五个云配置文件。

可以购买多达40个配置文件，并与免费提供的配置文件累加。

大型数字代理机构还可以使用三种付费订阅，具有更广泛的功能：

本地和云配置文件-在Undetectable的任何套餐中，都可以创建云配置文件和无限数量的本地配置文件。这使经理可以处理任意数量的账户。并通过在客户设备上存储数据来提高数据安全性。

使用角色和组管理对配置文件的访问权限-允许在团队中建立所需的访问层次结构，以管理客户社交媒体账户的访问权限，而无需传递授权数据，而是通过在反检测工具中授权它们的配置文件进行委派。

购买所需数量的配置文件-此外，商店配置文件的集合每月更新几次。

用于配置文件预热的cookies机器人-通过访问您指定的网站列表并以此方式提高账户的可信度，从而提高配置文件的可靠性。

批量创建配置文件的工具-节省账户经理的时间，因为他们不需要为每个配置文件填写信息。

连接到自己的服务器的反检测-允许代理机构在其虚拟空间中存储任意数量的配置文件。

现在您知道了，您可以放心地推广和管理多个客户配置文件，而不必担心自己的声誉。现在只需在服务上注册，以便通过最可靠的匿名浏览器之一Undetectable将这些知识付诸实践！