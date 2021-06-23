Undetectable 更新 2.36.0：Chromium 138，配置文件转移至其他订阅功能，新功能和错误修复

版本2.36.0现已推出-这不仅仅是一个外观更新。我们增加了实用功能，改善了可用性，并修复了许多烦人的错误。以下是所有变化的简明扼要概述。

Chromium 138：为什么及时更新很重要

我们遵循传统，并每月更新Chromium至最新版本。Chromium 138不仅仅是一个数字；它代表着安全性、相关性和兼容性的保证。

在你工作的领域中，伪装和准确复制典型用户行为至关重要，过时的核心可能会成为一个问题。它可能会：

输出“过时浏览器”打印，

打开现代网站时引起错误，

增加被阻止的风险。

最新的Chromium版本不仅支持新的web标准，还提供了更“生动”的指纹用于反欺诈。这意味着：更少的怀疑，更高的稳定性，在处理流量时更加自信。

将配置文件传输功能转移到另一许可证

现在您可以在许可证之间转移云配置文件。

工作原理：

右键单击云配置文件 → 导出 → 导出至另一个帐户。

现在仅在主窗口中有效。将稍后添加到配置文件管理器和API中。

只有 云配置文件 可以被转移，且只能在 付费计划 （基础、专业、自定义）之间转移。

收件人是另一个许可证的电子邮件管理员。最重要的是许可证中有空余空间以添加新配置文件，如果您已超出配置文件限制，则需要增加空间或释放当前订阅中的空间。

一切都被转移：笔记、Cookies、代理、扩展等。

转移后，发送方的个人资料将被删除。

谁可能需要这个？

由一人创建档案然后传递给其他人的机构所有者；

对于与客户帐户一起工作且希望安全地分享配置文件而无需导出为 .zip 文件的人。

请注意：此选项默认仅供许可管理员使用。您可以授予其他参与者权限将配置文件转移给其他参与者。您可以在云管理面板中配置角色并启用另一个许可证中的配置文件转移选项。

更多新功能

机器人的新脚本用于饼干收集

现在机器人为每个配置文件单独生成网站列表。这样可以更精确和“本地化”地进行预热，以适应每个账户的行为 - 对于在反检测主题中新手和处理大量类似配置文件的人特别有用。

要使用此功能，请转到机器人，在“脚本”字段中选择“为每个配置文件生成新列表”选项。

自动选择界面主题

在选择程序主题的设置中添加了一个新的"自动"模式。现在，程序的亮色或暗色主题会根据您操作系统的系统设置自动更改。这是一个很小的细节，但非常实用 - 尤其是如果您全天候工作。

要打开它，请转到程序设置 → “主要”部分 → “主题”字段 → “自动”选项。

增强功能

档案信息现在完全显示在档案信息部分 - 便于快速查看和复制参数。

在创建配置文件时扩展了语言列表。在处理来自不同国家的账户时，更精确的本地化非常有用。

改进的地理位置欺骗功能。现在地理位置的模拟工作更加真实和准确，对于使用本地服务非常有用。

修正了什么

API中的起始页面现在正常运行 - 仅打开传递的链接，而不会打开任何旧标签页。

修复了程序重新启动后误报重新更新请求的问题。

代理问题已解决：现在合作伙伴代理中选择的国家将被真正请求。

修复了一个在登陆界面关闭程序时导致配置文件和分组顺序重置的bug。

Android 上的 WebRTC 概要现在显示类似于真实设备的本地 IP 地址。

在 MediaDevices 中，具有 Android 配置的配置文件不再像真实设备那样显示硬件 ID，使配置文件更具匿名性。

登录/密码账户为空的情况将不再在个人资料设置中显示。

当错误不是与 API 请求本身相关，而是与内部处理相关时，API 现在会正确返回一个 200 状态码，并且错误细节将在请求体中提供。

结论

Undetectable 版本2.36.0 不仅是一个稳定的更新，对于那些认真从事多账户管理、流量套利和自动化的人来说，更是一个前进的步伐。新增的个人资料转移功能、更新的 Chromium 以及周到的修复使工作变得更加方便和安全。这意味着更多的时间用于获取结果，而不是花在解决问题上。

更新并以全功率使用 Undetectable。