Как правильно фармить учетные записи Google: Подготовка, инструкции и распространенные ошибки

Как правильно фармить аккаунты Google
Google — один из сложных источников трафика. Арбитражники, которые продвигают серые офферы, официально запрещенные для рекламы в Google Ads, сталкиваются с банами и другими видами санкций.
Рассмотрим, как продлить срок жизни Google-аккаунта и правильно его фармить.
Подготовка к фарму
Для фарма понадобятся:
- **Аккаунты. **Их можно завести самостоятельно, либо купить. Должны быть привязаны номер мобильного телефона и почта gmail.
- Сервисы для приема SMS. Вспомогательный инструмент, который поможет привязывать телефоны нужного гео.
- Данные для аккаунтов. Понадобятся ФИО, фото, даты рождения, адреса на языке соответствующего гео. Чем больше данных — тем лучше для траста. Фото можно сгенерировать при помощи сервиса This Person Does Not Exist.
- Карты. Это могут быть пластиковые, либо виртуальные карты с трастовыми BIN.
- Антидетект-браузер и прокси. Прокси лучше использовать резидентские или мобильные, которые поддерживают протоколы HTTP/HTTPS/SOCKS5. Наш антидетект-браузер Undetectable Browser позволит добиться максимальной анонимности.
Как фармить Google аккаунт — инструкция
Основные шаги, которые нужно пройти, чтобы увеличить срок жизни аккаунта:
- При заведении аккаунта все данные заполнять вручную. Желательно избегать копипаста (копировать-вставить). Google тщательно следит за ручным вводом, блокирует аккаунты, для прогрева которых применялись автоматизированные системы.
- Начинать с отлежки и прогрева. Не рекомендуется резко менять информацию по аккаунту, пароль, очистить историю покупок. Аккаунт после этого обнуляется, Google снова нужно время, чтобы присмотреться к нему.
- **После создания аккаунта поддерживать активность на нем. **В течение 2-3 дней нужно нагулять cookies: быть авторизованным в Google, посещать сайты нужного гео, регистрироваться на них с помощью Google, пользоваться Google-картами, Google-документами и другими сервисами.
- Создать Google Ads и продолжать фарм 2-3 недели. По 30 минут в день также нужно заходить, вести активность. Можно купить какой-либо недорогой сервис или товар на сайте, где авторизация через Google. Сам Google должен попросить привязать карту. Это лучше, чем привязывать карту самостоятельно без запросов с его стороны.
- После 2-3 недель запустить рекламу на белый оффер. Это покажет Google, что вы имеете честные намерения использовать Google Ads в соответствии со всеми правилами. Бюджет желательно выставить не выше $5 в день.
- **Инициировать проверку модераторами. **Модераторы вручную проверят аккаунт, после чего он получит больше доверия. Чтобы инициировать проверку, можно повысить рекламный бюджет, начать лить на другой белый оффер.
Все изменения нужно вносить последовательно и постепенно. Это позволит избежать излишнего внимания к кампании и аккаунту.
Каких ошибок нужно избегать
Важно каждый раз свои действия **делать по-новому, не повторять сценарии поведения для разных аккаунтов. **Если арбитражник раз за разом делает одни и те же действия, алгоритмы вычислят повторяющееся поведение и заблокируют всю цепочку аккаунтов.
Гео аккаунта, оффера, платежки должны всегда совпадать. Например, если оффер на Италию, нужно во время прогрева посещать итальянские сайты, а не российские.
Также нужно заполнять данные внимательно, не допускать случайных ошибок. Это касается настроек антидетект-браузеров, платежных данных и прочих реквизитов. Следует проверять загружаемые изображения для белой рекламы, что на них видит алгоритм, не нарушают ли они правила. Это можно сделать при помощи Google Vision.
Важно придерживаться правила: 1 сессия в антидетект-браузере — 1 прокси — 1 аккаунт — 1 email — 1 номер телефона.
Вывод
Для правильного фарма Google-аккаунта нужно выполнять все действия последовательно и внимательно, избегать использования автоматизированных сервисов. Качественно прогретый аккаунт поможет дольше продвигать любые офферы. Google дает высокий спенд трастовым аккаунтам, что важно для масштабирования кампаний и пролива на большие объемы с крупным бюджетом.