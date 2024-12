Como Fazer Farm de Contas do Google Corretamente: Preparação, Instruções e Erros Comuns

Google - uma das fontes de tráfego mais difíceis. Os afiliados que promovem ofertas cinzentas, oficialmente proibidas de serem anunciadas no Google Ads, enfrentam proibições e outras formas de sanções.

Vamos ver como prolongar a vida útil de uma conta do Google e como cultivá-la corretamente.

Preparação para o cultivo

Para o cultivo, você precisará de:

Contas. Você pode criar suas próprias contas ou comprá-las. Elas devem estar vinculadas a um número de telefone móvel e a um e-mail do Gmail.

Você pode criar suas próprias contas ou comprá-las. Elas devem estar vinculadas a um número de telefone móvel e a um e-mail do Gmail. Serviços de recebimento de SMS. Uma ferramenta auxiliar que ajudará a vincular telefones de uma determinada localização geográfica.

Uma ferramenta auxiliar que ajudará a vincular telefones de uma determinada localização geográfica. Dados para as contas. Serão necessários nome completo, foto, data de nascimento e endereços no idioma correspondente à localização geográfica. Quanto mais dados, melhor para a confiança. As fotos podem ser geradas usando o serviço "This Person Does Not Exist".

Serão necessários nome completo, foto, data de nascimento e endereços no idioma correspondente à localização geográfica. Quanto mais dados, melhor para a confiança. As fotos podem ser geradas usando o serviço "This Person Does Not Exist". Cartões. Podem ser cartões de plástico ou virtuais com BIN confiáveis.

Podem ser cartões de plástico ou virtuais com BIN confiáveis. Navegador anti-detecção e proxy. É melhor usar proxies residenciais ou móveis que suportem os protocolos HTTP/HTTPS/SOCKS5. Nosso navegador anti-detecção, Undetectable Browser, permitirá alcançar o máximo de anonimato.

Como cultivar uma conta do Google - instruções

As etapas principais para aumentar a vida útil de uma conta são:

Ao criar uma conta, preencha todos os dados manualmente. É recomendável evitar copiar e colar. O Google monitora cuidadosamente a entrada manual e bloqueia contas que foram aquecidas usando sistemas automatizados. Comece com um período de maturação e aquecimento. Não é recomendado alterar abruptamente as informações da conta, a senha ou limpar o histórico de compras. Isso reseta a conta e o Google precisa de mais tempo para analisá-la novamente. Após criar a conta, mantenha atividade nela. Durante 2-3 dias, é necessário acumular cookies: estar logado no Google, visitar sites da localização geográfica desejada, registrar-se neles usando o Google, usar o Google Maps, Google Docs e outros serviços. Crie anúncios no Google Ads e continue cultivando por 2-3 semanas. É necessário entrar e ser ativo por 30 minutos por dia. Você pode comprar algum serviço ou produto barato em um site que tenha autenticação pelo Google. O próprio Google solicitará a vinculação de um cartão. Isso é melhor do que vincular um cartão por conta própria sem solicitações dele. Após 2-3 semanas, inicie a publicidade em uma oferta legítima. Isso mostrará ao Google que você tem intenções honestas de usar o Google Ads de acordo com todas as regras. É recomendável definir um orçamento diário de até $5. Inicie uma verificação pelos moderadores. Os moderadores verificarão manualmente a conta, o que aumentará a confiança nela. Para iniciar a verificação, você pode aumentar o orçamento publicitário ou começar a direcionar para outra oferta legítima.

Todas as alterações devem ser feitas de forma sequencial e gradual. Isso evitará atenção excessiva à campanha e à conta.

Erros a serem evitados

É importante realizar ações de forma diferente a cada vez, sem repetir os mesmos comportamentos para contas diferentes. Se um afiliado repetir as mesmas ações repetidamente, os algoritmos detectarão o comportamento repetitivo e bloquearão toda a cadeia de contas.

A localização geográfica da conta, da oferta e dos pagamentos sempre deve coincidir. Por exemplo, se a oferta for para a Itália, durante o aquecimento é necessário visitar sites italianos, não russos.

Também é importante preencher os dados com cuidado, evitando erros acidentais. Isso se aplica às configurações do navegador anti-detecção, aos dados de pagamento e a outros detalhes. É necessário verificar as imagens carregadas para publicidade legítima, ver o que o algoritmo vê nelas e se elas violam as regras. Isso pode ser feito usando o Google Vision.

É importante seguir a regra: 1 sessão no navegador anti-detecção - 1 proxy - 1 conta - 1 e-mail - 1 número de telefone.

Conclusão

Para cultivar corretamente uma conta do Google, é necessário realizar todas as ações de forma sequencial e cuidadosa, evitando o uso de serviços automatizados. Uma conta bem aquecida ajudará a promover ofertas por mais tempo. O Google dá alta confiança a contas confiáveis, o que é importante para escalar campanhas e direcionar grandes volumes com um orçamento alto.