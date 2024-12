Aquecendo Contas do Facebook: Preparação e Estratégia

Uma conta aquecida é a chave para uma campanha bem-sucedida e garantir que a conta de publicidade viverá por muito tempo. Esse perfil é indistinguível de um perfil de usuário regular aos olhos dos algoritmos do Facebook e possui várias características distintas:

Histórico de atividades: Postagens regulares, curtidas, comentários e interações com outros usuários. Perfil completo: Campos de informação preenchidos, fotos, amigos e subscrições. Ausência de atividade indesejada: A conta não deve apresentar sinais de criação automática ou uso impróprio.

Os algoritmos já "sabem" quais contas apresentam comportamento incomum e excessivamente ativo - potenciais violadores. Por exemplo, se uma pessoa acabou de se registrar e imediatamente começou a executar anúncios, ela está garantida a ser proibida. Árbitros experientes aconselham aquecer o perfil por pelo menos 1 mês antes de começar.

Preparação para aquecer contas

Para a farmácia precisamos de:

Proxies de alta qualidade . Para o FB, proxies móveis ou proxies residenciais seriam adequados. A geolocalização deve coincidir com a geolocalização da oferta.

. Para o FB, proxies móveis ou proxies residenciais seriam adequados. A geolocalização deve coincidir com a geolocalização da oferta. Máquina Virtual . Necessária para criar componentes de disco rígido, placas de vídeo únicas, executar diferentes sistemas operacionais como aplicativos.

. Necessária para criar componentes de disco rígido, placas de vídeo únicas, executar diferentes sistemas operacionais como aplicativos. Navegador Antidetect . Permite trabalhar com várias contas, ocultando impressões digitais digitais. Para esses fins, o navegador multi-conta Undetectable é perfeito.

. Permite trabalhar com várias contas, ocultando impressões digitais digitais. Para esses fins, o navegador multi-conta Undetectable é perfeito. Foto para a conta. Pode ser gerada usando a rede neural This person does not exist ou um equivalente.

Como Aquecer Sua Conta do Facebook

Vamos analisar o algoritmo passo a passo:

Registrar ou Comprar uma Conta.

Se a conta for criada de forma independente, será necessário redefinir as configurações do smartphone, usar diferentes cartões SIM. Você também pode criar uma conta em um PC através de um navegador anti-detecção. Primeiro, será necessário obter cookies visitando sites onde o Facebook Pixel está instalado. Você também pode comprar contas antigas que já passaram por algum cultivo, mas deve ter cuidado ao escolher as contas oferecidas para compra. O artigo "Como Verificar a Qualidade de Contas do FB Compradas" fornece instruções sobre como abordar o processo de compra.

Preencha as informações do perfil, faça upload de uma foto e adicione 2-5 amigos.

Você pode se inscrever em 2-3 grupos de namoro, postar que deseja conhecer novas pessoas. No Facebook, é melhor se uma pessoa aceitar mais solicitações de amizade do que enviá-las.

Sair da sessão por um dia.

O FB acredita que se um usuário começa a se inscrever em muitos grupos e a convidar muitos amigos imediatamente após o registro, isso é considerado um comportamento não natural. Após um dia, você pode ir e se inscrever em mais 5 grupos.

Comporte-se como um usuário regular na próxima semana.

Aquecer contas não é um processo rápido. Podes percorrer o feed, juntar-te a grupos, gostar de fotos e publicações, assistir a vídeos, comentar, adicionar amigos, jogar jogos, registar-te noutros sites e serviços via FB.

Se precisar aquecer outra conta durante este período, será necessário redefinir as configurações no dispositivo, limpar o cache do FB e de outros aplicativos que interagem com o FB.

Todas as ações para a criação de contas de fazenda devem ser lógicas e bem pensadas. Por exemplo, é melhor inscrever-se em grupos do mesmo tópico que devem coincidir com os interesses especificados nos perfis. Antes de adicionar alguém como amigo, é desejável visitar o perfil deles, gostar de suas postagens. É importante observar limites: não mais do que 25 curtidas por dia, não mais do que 5 repostagens.

Criar página de fãs.

Isso pode ser feito no 7º dia. Em cada conta aquecida, é necessário criar uma Página de Fãs usando métodos diferentes para que os algoritmos não possam determinar que a mesma pessoa está agindo.

Criar Gerente de Negócios na segunda semana de Pharma. Continuar atividades sociais.

Vamos continuar aquecendo a conta. Você pode clicar em anúncios do Facebook no feed e postar na Página de Fãs.

Vincule um Cartão.

É preferível nos dias 10-14, ou mais tarde. O cartão pode ser virtual, mas deve ter um BIN confiável e não estar na lista negra do Facebook.

Inicie a publicidade para alcance, curtidas ou visualizações de vídeo.

Simples defina uma duração de 2 dias com um orçamento de $1-2 por dia. Isso preparará a conta para o tráfego.

Publicar na Página de Fãs a criação que será utilizada na campanha.

O post com o anúncio também precisa ser promovido por algum tempo para entender se passará pela moderação. Se tudo correr bem, o anúncio pode ser carregado no Gerenciador de Anúncios e a campanha pode ser iniciada.

Várias Dicas para Aumentar a Confiança Durante o Aquecimento da Conta

Interaja com outros usuários - inicie conversas, limite o acesso para usuários indesejados e denuncie-os.

Cada conta aquecida tem seus próprios dados: seu próprio proxy, seu próprio cartão, etc.

Para interessar o Facebook, seja mais ativo. Por exemplo, crie uma conta no Instagram, conecte-a ao Facebook e use sua conta para se registrar e fazer login em outros sites.

O Facebook não deve pensar que você está focado apenas em uma coisa. Não deposite uma grande quantia de dinheiro de uma vez e não demonstre interesse excessivo em publicidade.

Saída

A criação de contas economiza tempo e dinheiro para um arbitrador, permitindo o lançamento eficiente de campanhas. No entanto, não é mágica e não garantirá proteção eterna contra proibições. Recomenda-se considerar que o processo de aquecimento de uma conta não pode ser reduzido a um modelo universal, já que o Facebook está em constante mudança e adaptação às ações dos usuários não autorizados. Se você repetir as mesmas ações, mesmo ao usar várias contas com a ajuda de um navegador anti-detecção, mais cedo ou mais tarde o FB bloqueará toda a cadeia de contas.