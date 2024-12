Principais Serviços de Redes Neurais para Árbitros: Textos, Imagens, Vídeos

Serviços baseados em redes neurais podem ser usados por arbitragistas para criar qualquer tipo de criativo: textos, imagens, vídeos. Existem também redes neurais que podem ajudar os webmasters de SEO a criar sites e portais de arbitragem. Algumas redes neurais podem até escrever o código de um aplicativo Android WebView.

Imagens

DALLE-2. Desenha imagens com base em descrições de texto. É possível solicitar a criação de arte em um estilo específico.

Imagen. Cria imagens de alta precisão. Para obter o resultado, é necessário fornecer uma descrição.

Midjourney. Cria criativos de alta qualidade e bem pensados. Para obter uma imagem o mais precisa possível, a descrição pode ser preparada usando outra rede neural, como o ChatGPT.

Wonder. Melhora fotos, adiciona efeitos e pode criar uma imagem do zero.

Neural.Love. Melhora a qualidade de fotos e vídeos ao máximo.

Dream by WOMBO. Cria imagens com base em parâmetros especificados.

Craiyon. Fornece várias opções de criativos com base em descrições, o que é útil para testes.

Simplified. Editor gráfico baseado em redes neurais. Pode remover o fundo, alterar o tamanho, criar uma imagem com base em descrição e muito mais.

Vídeos

Synhtesia. Permite criar vídeos com locução em 120 idiomas.

RunwayML. O editor de vídeo permite fazer edições em questão de minutos, o que normalmente levaria horas. Também possui um editor de fotos.

Descript. Permite gravar, editar vídeos e podcasts, criar clipes e gravar a tela.

Fliki. Transforma texto em vídeo, cria vídeos a partir de roteiros e postagens de blog, adiciona efeitos visuais e voz.

Phenaki. Cria vídeos de animação com base em dicas de texto.

Steve.ai. Cria vídeos com base em texto em questão de minutos.

Narração

Wellsaid. Converte texto em voz, cria narrações convincentes.

Resemble. Converte texto em fala, pode trocar uma voz por outra na narração, cria narração em vídeo em questão de segundos.

Play ht. Converte texto em voz, o resultado pode ser baixado em mp3 ou wav.

Murf. Converte texto em fala, oferece uma ampla biblioteca de vozes naturais.

AudioLM. Gera sons, pode adicionar continuação a faixas musicais.

Aflorithmic. Cria áudio com base em descrição de texto, oferece 100 designs sonoros e 30 efeitos.

Textos para criativos, artigos de site e SEO

Cohere.ai. Escreve textos de vários tipos: descrição de produto, postagem de blog, mensagem publicitária.

Writesonic. Cria textos para 70 cenários diferentes, como páginas de destino, títulos, artigos, respostas para o Quora.

Chibi.ai. Escreve textos para blogs, mensagens publicitárias e pode ser usado para storytelling.

Copy.ai. Cria conteúdo com o tom de voz desejado: newsletters, postagens, anúncios.

CopySmith. Escreve textos publicitários e de SEO, descrições de produtos.

Jasper.ai. Serviço multilíngue para geração de textos: artigos, roteiros de vídeo, textos de SEO.

Frase. Pode analisar um site, fornecer recomendações de SEO e palavras-chave, criar textos otimizados para mecanismos de busca, estudar o conteúdo dos concorrentes.

GPT 3 x Image Captions. Cria metatags alt para imagens, reconhece o conteúdo da imagem e escreve legendas de SEO.

Aplicativos

ChatGPT. A rede neural pode escrever código para aplicativos Android WebView. E essa não é sua única nem principal função. A nova rede neural da OpenAI pode escrever posts, textos de SEO, textos para criativos e campanhas no Facebook, roteiros para vídeos do YouTube, criar títulos persuasivos e gerar ideias.

Inferkit. Escreve textos voltados para aplicativos e ASO. É possível definir o comprimento do texto, palavras-chave e parâmetros adicionais.

Amazom CodeWhisperer. Serviço para codificação e criação de aplicativos, fornece recomendações de codificação.

Laika. Adequado para aplicativos com foco em jogos, ajuda a escrever roteiros de jogos, desenvolver histórias e personagens.

Conclusão

As redes neurais ainda não são capazes de substituir completamente os seres humanos. Por exemplo, as redes neurais que escrevem textos e posts produzem resultados que precisam ser editados e corrigidos, estão longe da perfeição. No entanto, os serviços baseados em redes neurais podem automatizar muitos processos rotineiros. A inteligência artificial ajuda a economizar tempo nas tarefas rotineiras e permite focar em tarefas mais estratégicas.