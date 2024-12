Comment créer des comptes Google correctement : Préparation, Instructions et Erreurs Courantes

Google - l'une des sources de trafic les plus complexes. Les arbitragistes qui promeuvent des offres grises, officiellement interdites de publicité sur Google Ads, sont confrontés à des interdictions et à d'autres types de sanctions.

Voyons comment prolonger la durée de vie d'un compte Google et le "farmer" correctement.

Préparation pour le "farming"

Pour le "farming", vous aurez besoin de :

Comptes. Vous pouvez les créer vous-même ou les acheter. Ils doivent être liés à un numéro de téléphone mobile et à une adresse Gmail.

Vous pouvez les créer vous-même ou les acheter. Ils doivent être liés à un numéro de téléphone mobile et à une adresse Gmail. Services de réception de SMS. Un outil auxiliaire qui vous aidera à lier des téléphones à la géolocalisation souhaitée.

Un outil auxiliaire qui vous aidera à lier des téléphones à la géolocalisation souhaitée. Données pour les comptes. Vous aurez besoin de noms, de photos, de dates de naissance et d'adresses dans la langue correspondant à la géolocalisation. Plus vous avez de données, mieux c'est pour la confiance. Les photos peuvent être générées à l'aide du service "This Person Does Not Exist".

Vous aurez besoin de noms, de photos, de dates de naissance et d'adresses dans la langue correspondant à la géolocalisation. Plus vous avez de données, mieux c'est pour la confiance. Les photos peuvent être générées à l'aide du service "This Person Does Not Exist". Cartes. Il peut s'agir de cartes en plastique ou de cartes virtuelles avec des BIN de confiance.

Il peut s'agir de cartes en plastique ou de cartes virtuelles avec des BIN de confiance. Navigateur anti-détection et proxy. Il est préférable d'utiliser des proxies résidentiels ou mobiles qui prennent en charge les protocoles HTTP/HTTPS/SOCKS5. Notre navigateur anti-détection, Undetectable Browser, vous permettra d'atteindre un maximum d'anonymat.

Comment "farmer" un compte Google - instructions

Les principales étapes à suivre pour prolonger la durée de vie d'un compte sont les suivantes :

Lors de la création d'un compte, remplissez toutes les données manuellement. Il est préférable d'éviter la copie-coller. Google surveille attentivement la saisie manuelle et bloque les comptes pour lesquels des systèmes automatisés ont été utilisés pour le préchauffage. Commencez par le préchauffage et le réchauffement. Il n'est pas recommandé de changer brusquement les informations du compte, le mot de passe, d'effacer l'historique des achats. Le compte est réinitialisé après cela, Google a besoin de temps pour l'examiner à nouveau. Après la création du compte, maintenez une activité dessus. Pendant 2-3 jours, vous devez accumuler des cookies : être connecté à Google, visiter des sites de la géolocalisation souhaitée, s'y inscrire avec Google, utiliser Google Maps, Google Docs et d'autres services. Créez des publicités Google et continuez à "farmer" pendant 2-3 semaines. Vous devez également vous connecter et être actif pendant 30 minutes par jour. Vous pouvez acheter un service ou un produit peu coûteux sur un site où l'authentification se fait via Google. Google vous demandera de lier une carte. C'est mieux que de lier une carte vous-même sans demande de sa part. Après 2-3 semaines, lancez une publicité pour une offre "blanche". Cela montrera à Google que vous avez l'intention d'utiliser Google Ads de manière honnête et conforme à toutes les règles. Il est préférable de fixer un budget quotidien inférieur à 5 $. Déclenchez une vérification par les modérateurs. Les modérateurs vérifieront manuellement le compte, ce qui lui donnera plus de confiance. Pour déclencher une vérification, vous pouvez augmenter le budget publicitaire, commencer à "verser" sur une autre offre "blanche".

Toutes les modifications doivent être apportées de manière séquentielle et progressive. Cela permettra d'éviter une attention excessive sur la campagne et le compte.

Erreurs à éviter

Il est important de faire chaque fois des actions différentes, de ne pas répéter les scénarios de comportement pour différents comptes. Si un arbitragiste effectue les mêmes actions encore et encore, les algorithmes détecteront ce comportement répétitif et bloqueront toute la chaîne de comptes.

La géolocalisation du compte, de l'offre et des paiements doit toujours correspondre. Par exemple, si l'offre concerne l'Italie, vous devez visiter des sites italiens pendant le réchauffement, et non russes.

Il est également important de remplir les données avec soin, d'éviter les erreurs accidentelles. Cela concerne les paramètres des navigateurs anti-détection, les données de paiement et autres informations requises. Il est conseillé de vérifier les images téléchargées pour la publicité "blanche" afin de voir ce que l'algorithme voit et de vérifier si elles respectent les règles. Cela peut être fait à l'aide de Google Vision.

Il est important de respecter la règle suivante : 1 session dans le navigateur anti-détection - 1 proxy - 1 compte - 1 e-mail - 1 numéro de téléphone.

Conclusion

Pour "farmer" correctement un compte Google, il est nécessaire d'effectuer toutes les actions de manière séquentielle et attentive, d'éviter l'utilisation de services automatisés. Un compte correctement réchauffé permettra de promouvoir des offres plus longtemps. Google accorde une grande confiance aux comptes de confiance, ce qui est important pour la mise à l'échelle des campagnes et le "versage" de gros volumes avec un budget important.