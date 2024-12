Chauffer les comptes Facebook : Préparation et Stratégie

Un compte préchauffé est la clé d'une campagne réussie et assure que le compte publicitaire restera actif longtemps. Un tel profil est indiscernable d'un profil d'utilisateur régulier aux yeux des algorithmes de Facebook et présente plusieurs caractéristiques distinctives :

Historique d'activité : Publications régulières, likes, commentaires et interactions avec d'autres utilisateurs. Profil complet : Champs d'informations remplis, photos, amis et abonnements ajoutés. Absence d'activité non désirée : Le compte ne doit pas présenter de signes de création automatique ou d'utilisation inappropriée.

Les algorithmes "savent" déjà quels comptes présentent un comportement actif inhabituel et excessif - des violations potentielles. Par exemple, si une personne vient de s'inscrire et commence immédiatement à diffuser des publicités, elle est assurée d'être bannie. Les arbitres expérimentés conseillent de préparer le profil pendant au moins 1 mois avant de commencer.

Préparation pour le réchauffement des comptes

Pour la pharmacie, nous avons besoin :

Proxies de haute qualité . Pour FB, les proxys mobiles ou les proxys résidentiels seraient adaptés. La géolocalisation doit correspondre à celle de l'offre.

. Pour FB, les proxys mobiles ou les proxys résidentiels seraient adaptés. La géolocalisation doit correspondre à celle de l'offre. Machine virtuelle . Nécessaire pour créer des composants de disque dur uniques, des cartes vidéo, exécuter différents systèmes d'exploitation comme des applications.

. Nécessaire pour créer des composants de disque dur uniques, des cartes vidéo, exécuter différents systèmes d'exploitation comme des applications. Navigateur Antidetect . Permet de travailler avec plusieurs comptes, en masquant les empreintes digitales numériques. À ces fins, le navigateur multi-comptes Undetectable est parfait.

. Permet de travailler avec plusieurs comptes, en masquant les empreintes digitales numériques. À ces fins, le navigateur multi-comptes Undetectable est parfait. Photo pour le compte. Peut être générée en utilisant le réseau neuronal Cette personne n'existe pas ou un équivalent.

Comment réchauffer votre compte Facebook

Décortiquons l'algorithme étape par étape :

Inscrivez-vous ou Achetez un Compte.

Si le compte est créé de manière indépendante, vous devez réinitialiser les paramètres du smartphone, utiliser différentes cartes SIM. Vous pouvez également créer un compte sur un ordinateur via un navigateur anti-détection. Tout d'abord, vous devrez obtenir des cookies en visitant des sites où Facebook Pixel est installé. Vous pouvez également acheter des comptes anciens qui ont déjà subi un certain farming, mais vous devez être prudent dans le choix des comptes proposés à l'achat. L'article "Comment Vérifier la Qualité des Comptes FB Achetés" fournit des instructions sur la manière d'aborder le processus d'achat.

Remplissez les informations du profil, téléchargez une photo et ajoutez 2 à 5 amis.

Vous pouvez vous abonner à 2 à 3 groupes de rencontres, poster que vous voulez rencontrer de nouvelles personnes. Sur Facebook, il est préférable qu'une personne accepte plus de demandes d'ami qu'elle n'en envoie.

Déconnectez-vous pendant une journée.

Facebook considère que si un utilisateur commence à s'abonner à de nombreux groupes et à inviter de nombreux amis immédiatement après son inscription, cela est considéré comme un comportement anormal. Après une journée, vous pouvez vous abonner à 5 autres groupes.

Agis comme un utilisateur normal la semaine prochaine.

Le réchauffement des comptes n'est pas un processus rapide. Vous pouvez parcourir le fil d'actualité, rejoindre des groupes, aimer des photos et des publications, regarder des vidéos, commenter, ajouter des amis, jouer à des jeux, vous inscrire sur d'autres sites et services via Facebook.

Si vous avez besoin de réchauffer un autre compte pendant cette période, vous devrez réinitialiser les paramètres sur l'appareil, vider le cache de Facebook et des autres applications qui ont interagi avec Facebook.

Toutes les actions pour le farming de comptes doivent être logiques et bien réfléchies. Par exemple, il est préférable de s'abonner à des groupes sur le même sujet qui devraient correspondre aux intérêts spécifiés dans les profils. Avant d'ajouter quelqu'un en tant qu'ami, il est préférable de visiter son profil, d'aimer ses publications. Il est important de respecter les limites : pas plus de 25 likes par jour, pas plus de 5 partages.

Créer une page fan.

Cela peut être fait le 7ème jour. Sur chaque compte préparé, il est nécessaire de créer une Page Fan en utilisant différentes méthodes pour que les algorithmes ne puissent pas déterminer qu'il s'agit de la même personne.

Créez un gestionnaire commercial lors de la deuxième semaine de Pharma. Continuer les activités sociales.

Continuons à réchauffer le compte. Vous pouvez cliquer sur les publicités de Facebook dans le fil d'actualité et publier sur la page Fan.

Lier une carte.

Il est préférable entre les jours 10 et 14, ou plus tard. La carte peut être virtuelle, mais doit avoir un BIN de confiance et ne pas être sur liste noire sur Facebook.

Lancer des publicités pour améliorer la portée, les likes ou les vues vidéo.

Simplement définir une durée de 2 jours avec un budget de 1 à 2 $ par jour. Cela préparera le compte pour le trafic.

Publiez sur la page des fans la création qui sera utilisée dans la campagne.

Le post avec la publicité doit également être promu pendant un certain temps pour comprendre s'il passera la modération. Si tout se passe bien, la publicité peut être téléchargée dans le Gestionnaire de publicités et la campagne peut commencer.

Plusieurs conseils pour augmenter la confiance lors du réchauffement du compte

Engagez avec d'autres utilisateurs - lancez des conversations, limitez l'accès aux utilisateurs non désirés et signalez-les.

Chaque compte préparé a ses propres données : son propre proxy, sa propre carte, etc.

Pour intéresser Facebook, soyez plus actif. Par exemple, créez un compte sur Instagram, liez-le à Facebook, et utilisez votre compte pour vous inscrire et vous connecter à d'autres sites.

Facebook ne doit pas penser que vous êtes centré uniquement sur une chose. Ne déposez pas une grosse somme d'argent en une fois et ne montrez pas un intérêt trop prononcé pour la publicité.

Sortie

Le farming de comptes permet de gagner du temps et de l'argent pour un arbitreur, facilitant le lancement efficace de campagnes. Cependant, ce n'est pas une magie qui protégera à jamais des interdictions. Il est recommandé de considérer que le processus de réchauffement d'un compte ne peut pas être réduit à un modèle universel car Facebook lui-même change constamment et s'adapte aux actions des utilisateurs non autorisées. Si vous répétez les mêmes actions, même en utilisant un multi-compte avec l'aide d'un navigateur anti-détection, tôt ou tard, FB bloquera toute la chaîne de comptes.