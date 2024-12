Meilleurs services de réseau neuronal pour les arbitres : textes, images, vidéos

Les services basés sur les réseaux neuronaux peuvent être utilisés par les arbitragistes pour créer différents types de créations : textes, images, vidéos. Il existe également des réseaux neuronaux qui peuvent aider les webmasters en matière de référencement, en créant des sites et des portes d'entrée pour l'arbitrage. Certains réseaux neuronaux sont capables de coder des applications Android Webview.

Images

DALLE-2. Dessine des images à partir d'une description textuelle. Il est possible de demander la création d'une œuvre d'art dans un style spécifique.

Imagen. Crée des images de haute précision. Il suffit de fournir une description pour obtenir le résultat souhaité.

Midjourney. Dessine des créations de qualité bien réfléchies. Pour obtenir une image aussi précise que possible, il est possible de préparer une description avec l'aide d'un autre réseau neuronal, comme ChatGPT par exemple.

Wonder. Améliore les photos, ajoute des effets et peut créer une image à partir de zéro.

Neural.Love. Améliore la qualité des photos et des vidéos au maximum.

Dream by WOMBO. Crée des images en fonction des paramètres donnés.

Craiyon. Fournit plusieurs options de création en fonction de la description, ce qui est utile pour les tests.

Simplified. Éditeur graphique basé sur un réseau neuronal. Il peut supprimer l'arrière-plan, changer la taille, créer une image à partir d'une description, et bien plus encore.

Vidéos

Synhtesia. Permet de créer des vidéos avec un narrateur, prend en charge 120 langues.

RunwayML. L'éditeur vidéo permet de réaliser un montage en quelques minutes, ce qui prendrait normalement des heures. Il existe également un éditeur de photos.

Descript. Permet d'enregistrer, d'éditer des vidéos et des podcasts, de créer des clips et d'enregistrer l'écran.

Fliki. Transforme le texte en vidéo, crée des vidéos à partir de scripts, d'articles de blog, ajoute des effets visuels et une voix off.

Phenaki. Crée des vidéos d'animation à partir de suggestions textuelles.

Steve.ai. Crée des vidéos à partir de texte en quelques minutes.

Voix off

Wellsaid. Transforme le texte en voix, crée une narration convaincante.

Resemble. Transforme le texte en discours, permet de changer de voix en quelques secondes dans une vidéo.

Play ht. Transforme le texte en voix, le résultat peut être téléchargé au format mp3 ou wav.

Murf. Transforme le texte en discours, propose une large bibliothèque de voix naturelles.

AudioLM. Génère des sons, peut ajouter une suite à des morceaux de musique.

Aflorithmic. Crée de l'audio à partir d'une description textuelle, propose 100 designs sonores et 30 effets.

Textes pour les créations, articles de site et SEO

Cohere.ai. Rédige des textes de différents types : descriptions de produits, articles de blog, messages publicitaires.

Writesonic. Crée des textes pour 70 scénarios différents : pages de destination, titres, articles, réponses pour Quora.

Chibi.ai. Rédige des textes pour les blogs, les messages publicitaires, peut être utilisé pour le storytelling.

Copy.ai. Crée du contenu avec la tonalité souhaitée : newsletters, publications, publicités.

CopySmith. Rédige des textes publicitaires et SEO, des descriptions de produits.

Jasper.ai. Service multilingue de génération de textes : articles, scripts vidéo, textes SEO.

Frase. Peut analyser un site web, donner des recommandations SEO et des mots-clés, créer des textes, les optimiser pour les moteurs de recherche, étudier le contenu des concurrents.

GPT 3 x Image Captions. Crée des balises alt pour les images, reconnaît ce qui est sur l'image et écrit des légendes SEO.

Applications

ChatGPT. Le réseau neuronal est capable de coder des applications Android Webview. Et ce n'est pas sa seule fonction. Le nouveau réseau neuronal d'OpenAI peut écrire des articles, des textes SEO, des textes pour les créations et les campagnes Facebook, des scripts pour les vidéos YouTube, créer des titres accrocheurs et générer des idées.

Inferkit. Rédige des textes axés sur les applications et l'ASO. Il est possible de spécifier la longueur du texte, les mots-clés et d'autres paramètres supplémentaires.

Amazom CodeWhisperer. Service de codage et de création d'applications, donne des recommandations de codage.

Laika. Convient aux applications à caractère ludique, aide à écrire des scénarios de jeux, à développer des histoires et des personnages.

Conclusion

Les réseaux neuronaux ne sont pas encore capables de remplacer complètement l'homme. Par exemple, les réseaux neuronaux qui écrivent des textes et des articles donnent des résultats qui nécessitent d'être édités, corrigés et sont loin d'être parfaits. Cependant, les services basés sur les réseaux neuronaux peuvent automatiser de nombreux processus routiniers. L'intelligence artificielle permet de gagner du temps sur les tâches routinières et de se concentrer sur des tâches plus stratégiques.