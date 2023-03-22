正确农耕Google帐户的方法：准备工作、说明和常见错误

如何正确农耕Google账户
Google - 一个复杂的流量来源。推广灰色禁止在Google Ads上进行广告的仲裁人员面临封禁和其他制裁。
让我们看看如何延长Google账户的寿命并正确地进行农场。
农场准备
为了进行农场，您需要：
- 账户。您可以自己创建或购买。必须绑定手机号码和Gmail邮箱。
- 接收短信的服务。这是一个辅助工具，可以帮助您绑定所需地理位置的电话号码。
- 账户数据。需要姓名、照片、出生日期和相应地理位置的地址。数据越多，对于信任度越好。您可以使用This Person Does Not Exist服务生成照片。
- 卡片。可以是带有可信BIN的塑料卡或虚拟卡。
- 反检测浏览器和代理。最好使用支持HTTP/HTTPS/SOCKS5协议的本地或移动代理。我们的反检测浏览器Undetectable Browser将帮助您实现最高的匿名性。
如何农场Google账户-指南
为了延长账户的寿命，需要完成以下主要步骤：
- 在创建账户时手动填写所有数据。最好避免复制粘贴。Google会仔细监控手动输入，并封锁使用自动化系统进行预热的账户。
- 从休眠和预热开始。不建议突然更改账户信息、密码或清除购买历史记录。这将使账户重置，Google需要时间重新审视它。
- 在创建账户后保持活动。在2-3天内，需要积累cookie：在Google上登录、访问所需地理位置的网站、使用Google注册并使用Google地图、Google文档和其他服务。
- 创建Google Ads并继续农场2-3周。每天花30分钟登录并活跃。您可以在需要通过Google授权登录的网站上购买某个廉价服务或商品。Google本身会要求您绑定卡片。这比自己无需请求地绑定卡片要好。
- 在2-3周后，开始在白色报价上投放广告。这将向Google表明您有诚实的意图按照所有规则使用Google Ads。最好将预算设置为每天不超过5美元。
- 启动审核人员的审核。审核人员将手动审核账户，之后它将获得更多信任。为了启动审核，您可以增加广告预算，开始在其他白色报价上投放。
所有更改都应该是有序和逐步的。这将避免对广告系列和账户产生过多关注。
需要避免的错误
每次都要以新的方式执行操作，不要为不同账户重复行为模式。如果仲裁人员一次又一次地执行相同的操作，算法将检测到重复行为并封锁整个账户链。
账户的地理位置、报价和付款方式必须始终匹配。例如，如果报价是意大利的，则在预热期间应访问意大利网站，而不是俄罗斯网站。
还需要仔细填写数据，避免意外错误。这适用于反检测浏览器设置、付款数据和其他详细信息。应该检查用于白色广告的上传图像，确保算法不违反规则。可以使用Google Vision进行此操作。
遵循以下规则很重要：1个反检测浏览器会话-1个代理-1个账户-1个电子邮件-1个电话号码。
结论
要正确农场Google账户，需要按顺序和仔细执行所有操作，避免使用自动化服务。经过良好预热的账户将有助于更长时间地推广任何报价。Google对于可信账户提供高额支出，这对于扩大广告系列并在大规模和大预算下进行投放非常重要。
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