Как использовать браузер Undetectable для продажи билетов?

Лишнего билетика на матч не найдется? Нет? Жаль! А у вас? Только на выставку музыкальных ложек? Понятно! Нет, спасибо! А у вас есть? И не один, а сколько надо? Но откуда? Ведь тикетов не было уже за несколько месяцев до матча. Undetectable помог. А не познакомите с ним поближе? Может, тоже начну зарабатывать на перепродаже билетов.

Как заработать на страсти фанатов?

У каждого человека есть любимые певцы, группы, артисты… А еще спортивные команды и спортсмены, за которых болеешь и переживаешь всем сердцем. Поэтому посещение концерта певца, под песни которого поет твоя душа, превращается в настоящее событие. Как и матч родной команды, на котором можно собственными глазами увидеть ее долгожданную победу! Осталось дело за малым – достать билет на это значимое событие. Но они уже давно все раскуплены. А, может, подвернется счастливый билетик? Пусть даже за любую цену!

И так рассуждает большая часть пользователей. Поэтому можно приобрести несколько лишних, а потом перепродать билеты и окупить стоимость своего. Хотя выгоднее взять сразу десяток. Тогда еще и заработать получится. Ведь билетики за пару дней до столь крупного матча будут стоить в разы дороже. Но лучше пустить с небольшой наценкой, чтобы сформировать базу клиентов для последующих перепродаж…

Бизнес-план очень даже замечательный. Только есть в нем несколько недостатков:

Нужно найти сайты, где перепродать билеты.

И как-то придется перехитрить вездесущие антифрод-системы, которыми напичканы все продающие тикеты сервисы.

Решить первую проблему просто. А вот со второй придется повозиться. Вот только бы еще понять, как ее нивелировать. Ведь другим как-то удается получать неплохой заработок на продаже билетов. Но как?

Тикет купил – мечту продал

Перепродажа «пропусков» на концерты, чемпионаты, премьеры спектаклей, фильмов и другие внушительные по значению события стала отдельной нишей. Особенно ее развитие стимулировало появление интернета, благодаря которому купить и продать билеты теперь можно, не выходя из дома. Но для начала рассмотрим, как происходит данный процесс:

На афишах в офлайне и в интернете появляются анонсы о предстоящем событии – чаще всего анонсирование концертов происходит за 5-6 месяцев, а даты спортивных матчей и соревнований становятся известны за год и более.

Затем на специализированных сервисах стартует реализация тикетов – после чего оживают те, кто хочет перепродать билеты онлайн. И тут, главное, успеть выкупить большую часть тикетов с наилучшими местами для посадки.

После успешной закупки продавец выжидает определенный промежуток времени, чтобы оценить мощь ажиотажа, который возникает вокруг события. Для этого применяются различные инструменты: SEO-платформы для оценки частотности поисковых запросов, аналитические сервисы и т.д.

В момент наивысшего накала рынка, когда на специализированных сервисах и у других продавцов закончатся все запасы, наступит время выставлять свои билеты для перепродажи. При этом несколько десятков тикетов можно попридержать и выкинуть на рынок за три-пять дней до даты предстоящего события. И это лучший способ перепродать билеты онлайн. При правильно выбранном моменте таким образом можно получить профит, который в несколько раз превышает прибыль от более ранней реализации.

Сервисы, на которых нужно приобретать тикеты: Яндекс.Афиша, Kassit-Ru, Ticketmaster, AXS.com.

Заработать на перепродаже билетов не так просто. Для этого нужны не только смекалка и аналитический ум, но и такие специализированные средства, как антидетект. Но к этому вопросу мы вернемся позже.

Тикеты куплены, момент для реализации выбран. Осталось найти лучшие сайты для перепродажи билетов или другие варианты получения заработка от этой деятельности:

Участие в партнерских программах билетных сервисов – чаще всего аффилиат такой партнерки получает фиксированный доход по модели CPS или RevShare.

Самостоятельная продажа – более тяжелый в реализации вариант. На плечи ритейлера ложится поиск лучших мест для перепродажи билетов. Ими могут быть социальные сети, форумы, доски объявлений или собственный сайт.

При этом стоит учитывать, что самостоятельная покупка и продажа билетов связана с множеством рисков:

Высокая конкуренция – рынок переполнен предложениями от крупных агрегаторов. Поэтому мелкому ритейлу с ними будет очень тяжело тягаться.

Низкий уровень доверия к продавцам-одиночкам – данную сферу деятельности принято относить к серой нише. Поэтому вам потребуется время, чтобы обзавестись своей клиентской базой.

Сложные механизмы продажи – лучшим каналом перепродажи билетов на концерт онлайн являются социальные сети. В них можно легко найти сообщества или группы, где обитают фанаты музыкальной группы, билеты для перепродажи на концерт которой вы приобрели.

Опасность блокировки на билетных агрегаторах – многие сервисы расценивают оптовую покупку тикетов как нарушение правил. Поскольку спекулятивные сделки негативно влияют на их репутацию и приводят к снижению уровня продаж. Поэтому сервисы активно борются с «оптовыми» покупателями тикетов. Но в этой борьбе можно эффективно противостоять с помощью Undetectable.

Антидетекты для массовой закупки

Купить и продать билеты онлайн не так просто. Приобрести один-два – не проблема. А если попытаться заполучить больше, то у покупателя могут начаться проблемы в виде блокировки аккаунта на билетном сервисе.

В таком случае пришло время применить главное оружие – мульиаккаунтинг. Для этого нужно всего лишь создать на сервисе несколько учетных записей и с каждого из них купить по 2-3 тикета. Таким образом на руках у байера будет уже 15 и более билетов! Все, можно заканчивать написание статьи. Всем удачи и… Возвращаемся назад, потому что созданные ранее аккаунты антидетект-система платформы заблокировала, тикеты не куплены. И вдобавок ко всему вложенные в сделку средства заморожены. Однако! Но почему так все произошло?

На билетных сервисах, как и в социальных сетях, мультиаккаунтинг не приветствуется. Чтобы сохранить свою репутацию, доверие клиентов и уровень заработка, данные площадки рьяно борются с многопользовательским доступом. Для его отслеживания площадки используют технологию фингерпринтов – цифровых отпечатков, которые позволяют на 90% идентифицировать того или иного пользователя. Вследствие чего применение мультиаккаунтинга становится невозможным – каждый использующией его по цифровым отпечаткам сразу отслеживается и банится. Но тогда как сотни делков по всему интернету безопасно перепродают билеты и зарабатывают на них десятки тысяч долларов? Магия?

Никакого волшебства – всего лишь Undetectable и подобные ему антидетекты. Они позволяют обойти защитные системы сервисов и с помощью множества аккаунтов приобретать необходимое количество тикетов. Для этого анонимные браузеры используют ту же технологию фингерпринтов.

Цифровой отпечаток – это комплекс уникальных признаков, по которым осуществляется распознавание юзера. В его состав входят следующие параметры:

ОС пользовательского устройства и ее разрядность.

Разрешение экрана.

Версия браузерного движка

Локальные настройки – язык и часовой пояс.

Строка User-Agent и т.д.

Антидетект браузер позволяет подменять значения перечисленных параметров и таким образом уникализировать фингерпринт. На основе каждого отпечатка создается один аккаунт на билетном сервисе. А такие продвинутые антидетекты, как Undetectable, поддерживают создание практически неограниченного количества аккаунтов.

Также для эффективной работы анонимных браузеров требуются надежные прокси. Они обеспечивают соответствие цифровых отпечатков по стране и интернет-провайдеру. Но главной гарантией эффективности мультиаккаунтинга является сам антидетект.

Почему этот?

Undetectable является мощным профессиональным инструментом. Но в его функционале сможет разобраться даже неопытный юзер.

Для безопасного приобретения любого количества билетов в Undetectable достаточно выполнить всего несколько действий:

Зарегистрироваться и скачать антидетект. Создать новый профиль. В настройках выбрать нужные сочетания ОС, браузера, основных технических характеристик устройства и User-Agent. Загрузить прокси. В сетевых отпечатках активировать режим «Авто». После чего сетевые параметры будут автоматически генерироваться на основе характеристик прокси. Если нужно, импортировать cookies. Запустить профиль, авторизоваться на билетном сервисе и купить парочку тикетов.

А таких профилей в Undetectable можно создать и сто, и двести… И бесконечное количество. Но у данного антидетект браузера есть еще несколько преимуществ:

Наличие бесплатного тарифного плана. Он поставляется с пятью облачными профилями и 10 конфигурациями. А при необходимости всегда можно докупить необходимое количество профилей.

Простой импорт cookies и прокси.

Возможность разделение пользователей по уровню доступа к данным с помощью ролей и групп.

Инструмент для массового создания профилей.

Встроенные cookies-бот для автоматического формирования истории посещения каждого профиля – в его настройках можно задать список сайтов, порядок их посещения, время сеанса и другие параметры.

Создание неограниченного количества локальных профилей.

Каталогизация профилей с помощью меток и тегов.

Все эти преимущества Undetectable помогут вам приобрести любое количество тикетов. В том числе и на зарубежных площадках. При этом антидетект можно использовать бесплатно. Поэтому, не теряя время, регистрируемся в Undetectable, покупаем нужное количество билетов, а фанатам продаем уже исполнения их мечты!