Как использовать Undetectable для партнерского маркетинга? - Undetectable.io

Многие уже наслышаны о чудодейственных способностях антидетект браузеров. Но некоторые, даже профессиональные арбитражники, пока так и не притронулись к этому магическому артефакту… Который просто является эффективным инструментом для арбитража трафика.

Социальные сети для вебмастера, занимающегося арбитражом трафика – это невиданные залежи целевой аудитории, которую легко монетизировать. Вот только добраться до нее не так просто. Особенно с одним пользовательским аккаунтом, который система социальной сети может в любой момент забанить. Вот если бы можно было продвигать офферов в социалках с помощью множества аккаунтов… Но какой инструмент на такое способен? Конечно же, Undetectable Browser.

Головные боли арбитражника

В Сети работает множество партнерских программ. И каждая из них привлекает в свои ряды аффилиатов, которые продвигают офферы партнерок среди целевой аудитории. Достигается это несколькими способами:

Размещением партнерской ссылки на партнерском сайте – посетители площадки переходят по ней на лендинг оффера и совершают целевое действие. За что вебмастер получает определенную сумму.

Чаще всего в партнерском маркетинге используются две модели начисления партнерского дохода: CPA и RevShare.

Кампании в сетях контекстной рекламы – объявления с рекламой продвигаемого оффера транслируется в поисковой выдаче, на партнерских площадках платформы и дочерних сервисах.

Продвижением в социальных сетях – где сосредоточено большое количество заинтересованных пользователей.

Перечисленные методы партнерского маркетинга в той или иной мере использует CPA-арбитраж трафика. Например, при проведении кампаний в рекламных сетях арбитражник через вшитую в рекламу ссылку перенаправляет заинтересованных пользователей (трафик) с поисковой выдачи и других площадок, на которых транслируются объявления, на лендинг оффера. На нем лид совершает целевое действие, за которое вебмастеру начисляется определенный профит.

Но на практике арбитраж трафика проходит не так гладко. При продвижении офферов CPA-сетей аффилиаты сталкиваются с множеством проблем, поджидающих их на каждом углу:

Разработка креативов

Некоторые партнерки предоставляют вебмастерам большие коллекции промо материалов. Но для повышения эффективности продвижения лучше использовать уникальные креативы. Поэтому чаще всего арбитражник разрабатывает рекламные материалы самостоятельно.

Правильная настройка таргетинга

Сегментация целевой аудитории – еще одна боль каждого аффилиата. Данный процесс значительно упрощается при продвижении через рекламные платформы. Поскольку в параметрах разворачиваемых в них кампаний присутствуют настройки таргетинга аудитории по гео, полу, возрасту и языку. А при продвижении оффера в социальных сетях, форумах и других тематических площадках с помощью CPA-маркетинга вебмастеру приходится самому сегментировать пользователей с помощью промо и подбора релевантных площадок для продвижения.

Серость офферов

В интернете, как и в реальном мире, нет четкого разграничения на темное и светлое. И каждая платформа сама устанавливает рамки дозволенного. В том числе и в рекламной сфере. Поэтому разрешенная для продвижения на одной площадке тематика может быть запрещена в другой. Особенно данная тенденция ярко выражена в социальных медиа. Что значительно усложняет раскрутку серых офферов.

Но при чем тут антидетект браузер? Каким образом это программное обеспечение помогает решить перечисленные выше проблемы, с постоянно сталкиваются арбитражники?

Избавляемся от серости офферов и других проблем

О потенциале Facebook не слышал только глухой вебмастер. В сей зарубежной социалке копошатся почти три миллиарда пользователей, которые уже сегментированы по интересам и покупательской способности системой социалки.

Чтобы понять, чем дышит тот или иной юзер соцсети, арбитражнику достаточно пролистать профиль. Посмотреть его пол и дату рождения, изучить круг знакомых, узнать тематику понравившихся постов, список аккаунтов и сообществ, на которые подписан пользователь и т.д.

И такой аудитории грех не предложить самых профитных и востребованных офферов. То есть, из ниши криптовалют, финансов, дейтинга, гемблинга… Но эти серые тематики запрещены для продвижения в Инсте и Facebook. Поэтому многие участники партнерок для арбитража всячески стараются обойти запрет. И чаще всего для этого используются анонимные браузеры. Что они могут:

Безопасное управление через один интерфейс продвижением, осуществляемым в разных рекламных сетях – это экономить время на авторизации в рекламных платформах и корректировке каждой кампании.

Защищают пользовательские профили от блокировки – с помощью Undetectable Browser вебмастер может проводить раскрутку серых офферов через купленные аккаунты в соцсетях и таким образом уберечь собственные страницы от возможного бана за нарушение правил.

Создание любого количества браузерных профилей – что позволяет арбитражнику осуществлять продвижение с помощью неограниченного количества пользовательских аккаунтов.

Безопасный мультиаккаунтинг – соцсети, партнерские программы и рекламные платформы всячески борются с мультиаккаунтингом. За его применение эти площадки блокируют все аккаунты пользователя. Но анонимные браузеры позволяют избежать массового бана. С помощью создаваемых ими цифровых отпечатков антифрод-системы идентифицируют профили из мультиаккаунта как несвязанные между собой. То есть принадлежащие разным пользователям.

Работа с множеством социальных профилей – антидетект браузер позволяет эффективно продвигать офферов партнерок в социальных сетях с помощью неограниченного количества аккаунтов.

Анонимные браузеры полностью решают проблему блокировок и обхода антифрод-систем. Даже самых совершенных, которыми под завязку напичканы отечественные и зарубежные социальные сети. Но каким образом?

Принцип работы антидетект-браузеров

Всяк ходящий по интернету юзер оставляет цифровые следы, которые можно запутать с помощью прокси или VPN-сервисов. Но они не обеспечивают пользователю полной анонимности. Поскольку подменяют лишь сетевые отпечатки.

Цифровые следы – уникальные характеристики устройства, позволяющие более чем с 94% вероятностью идентифицировать пользователя. К таким характеристикам относятся:

Модель устройства.

Используемая ОС.

Разрядность системы.

Конфигурация браузера.

Язык.

Часовой пояс.

User-agent.

IP-адрес.

Cookies-файлы.

По перечисленным выше и многим другим параметрам антифрод-системы социальных и рекламных сетей определяют пользователя. И если на платформе будет обнаружен отпечаток с такими же характеристиками, то профиль оставившего его юзера блокируется. Что значительно усложняет рекламный арбитраж трафика.

Антидетект-браузеры позволяют создавать уникальные цифровые отпечатки пользовательских устройств и браузеров с заданными параметрами. Благодаря чему вероятность массовой блокировки сводится практически к нулю.

А так можно?

Законность применения анонимных браузеров для арбитража контекстной рекламы.

Использование Undetectable Browser и другого подобного ПО является полностью легальным. Антидетекты представляют собой обычные интернет-обозреватели, развернутые на основе одного из популярных браузерных движков.

От обычных браузеров анонимные отличаются лишь наличием функционала для изменения цифровых отпечатков, оставляемых пользовательскими устройствами. И пока запрет на их редактирование не прописан в законодательной базе ни одной страны мира.

А какие риски?

Анонимные браузеры являются лишь инструментами в руках человека. Поэтому ответственность за их применения лежит на вебмастере. При этом отношение партнерских программ к применению антидетект браузера для арбитража трафика вполне лояльное. Главное их требование – добыча трафика с помощью разрешенных тактик и без его накрутки. Тем не менее о допустимости использования данного инструмента лучше проконсультироваться с представителями партнерской программы, с которой вы сотрудничаете.

Но эксплуатацию антидетектов полностью не приемлют социальные сети. При использовании ненадежного программного обеспечения антифрод-системы социалок могут блокировать пользовательские аккаунты, с помощью которых осуществляется перенаправление трафика. Поэтому применяйте только проверенные решения.

Почему Undetectable Browser?

Чтобы обеспечить эффективность продвижения, следует использовать только сервисы, входящие в ТОП антидетект браузеров для арбитража. Одним из таких надежных инструментов является Undetectable Browser. Его отличия от конкурентных аналогов:

Генерация цифровых отпечатков на основе отпечатков реальных устройств.

Подключение любого количества профилей (доступно только в платных вариантах подписки).

Быстрое редактирование параметров созданных цифровых отпечатков.

Подключение прокси.

Изменение параметров User Agent.

Наличие бесплатного тарифного плана, который позволяет подключать до 5 облачных профилей и поставляется с 10 предустановленными шаблонами цифровых отпечатков.

Поддержка командного режима работы.

Фингерпринты с большим количеством параметров настройки.

Удобный менеджер для управления подключенными профилями.

Обширная база цифровых отпечатков с постоянно обновляемым «ассортиментом».

Созданные профили хранятся на локальном устройстве.

Undetectable Browser доступен для скачивания в двух версиях – под MacOS и Windows.

Встроенный cookies-бот – он предназначен для автоматического сбора и сохранения cookies-файлов на указанных вебмастером сайтах в заданном профиле. Также в его настройках можно установить количество веб-страниц для просмотра ботом, порядок их посещения, продолжительность сессии и другие параметры.

Все это делает Undetectable Browser одним из лучших решений для эффективного арбитража трафика в любой партнерской нише.