Как использовать Undetectable для мультиаккаунтинга и арбитража трафика?

Если вы работаете в сфере арбитража трафика, вы должны быть уверены, что все ваши многочисленные аккаунты не заблокируют уже завтра. Мы рады сообщить, что нашли для вас отличное решение – антидетект браузер Undetectable, который позволяет специалистам упростить их нелегкую работу. Сегодняшняя статья расскажет вам все, что нужно знать об этом браузере: как он работает, законно ли его использование, каковы риски отсутствия браузера и так далее. Поэтому читайте внимательно, и давайте приступим.

Как работает Undetectable?

Как мы уже рассказывали, Undetectable – это специальная программа, которая позволяет пользователям создавать одновременно несколько профилей браузера с уникальными настройками таким образом, что для веб-сайтов каждый из них выглядит как новое устройство. Но как именно это работает? Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.

Прежде всего, антидетект браузер предлагает вам возможность открыть еще один арбитражный аккаунт в каждой вкладке, используя для этого личные цифровые отпечатки. Это означает, что спам-фильтры сайта не смогут идентифицировать вас как одного и того же пользователя. Соответственно, Cookies будут разными для каждого аккаунта, и их значения никак не будут совпадать.

Кстати, с самим браузером у вас не возникнет никаких проблем, так как он имеет простой в использовании интерфейс, не отличающийся от привычного. Кроме того, антидетект браузеры в основном используют движок chromium, поэтому вы будете не просто черной овцой в Интернете, а наоборот, вы легко сольетесь с общей массой пользователей.

А как насчет цифровых отпечатков пальцев (так называемых фингерпринтов), которые скрывает такой браузер? На самом деле, это работает следующим образом: каждый раз при посещении сайтов загружаются Cookies, но совершенно разные. Ниже приведены все такие файлы:

Preferences (предпочтения) (включают отображение интерфейса, его внешний вид и доступные функциональные возможности, а также региональные и языковые настройки);

Security (безопасность) (используется для предотвращения несанкционированного доступа);

Processes (процессы) (эти файлы позволяют сайту функционировать должным образом);

Advertising campaign (рекламная кампания) (например, для показа персонализированных объявлений арбитража);

Session status (статус сессии) (информация о том, как взаимодействовать с контентом).

Когда вы посещаете сайт, он проверяет Cookies на вашем компьютере и генерирует индивидуальные настройки. Кроме того, Cookies позволяют нам определить, являетесь ли вы новым пользователем или нет. Благодаря антидетект браузерам, таким как Undetectable, вы можете создать пользователя без Cookies или использовать другие Cookies.

Существует еще один способ отследить человека в Интернете – через IP-адрес. IP-адрес – это набор цифр, который используется для идентификации устройства, и с его помощью можно отслеживать, какие интернет-ресурсы вы посещаете, а также ваши аккаунты и геолокацию. Если вы используете антидетект браузер, у вас также есть возможность изменить этот параметр.

Более того, цифровой фингерпринт содержит «скрытые» данные. Сайты всегда запрашивают у программного обеспечения уникальные и специфические настройки браузера, включая следующие:

User-Agent (пользователь-агент) (тип программного обеспечения, тип операционной системы, версии программного обеспечения и многое другое);

Browser language (язык браузера) (английский, китайский, испанский и любой другой);

Time zone (часовой пояс);

Размер экрана и параметры цвета (глубина цвета);

Поддерживаемые технологии HTML5 (каждое программное обеспечение имеет свои отличия);

Настройки запрета отслеживания;

Плагины, их характеристики;

Шрифты, их прорисовка (зависит от многих параметров: процессор, видеокарта, предустановленные программы, библиотеки и т.д.).

На основе этой информации сайты строят идентификатор (порядковый номер) для каждого пользователя, впоследствии фиксируя этот параметр и используя его в своих целях. Согласно исследованию Electronic Frontier Foundation, уникальность браузера составляет около 90%. Поэтому очень хорошо, что существует множество антидетект браузеров, таких как Undetectable, которые позволяют скрыть личность пользователя.

Законно ли использовать такой антидетект браузер?

Да, это абсолютно законно. Принципы работы Undetectable, наряду с другими антидетект браузерами, не нарушают никаких законов, а напротив, такие программы помогают пользователям защитить свои личные данные, а также в целом минимизировать риски попадания критически важной информации в неподходящее место.

Как и почему нам стоит использовать Undetectable?

Начнем с первого вопроса – как использовать антидетект браузер? На самом деле, это не так сложно, как может показаться. Ниже вы найдете специальное пошаговое руководство, которое поможет вам сделать все правильно с первой попытки.

Прежде всего, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте антидетект браузера – https://undetectable.io/. После успешной регистрации вам необходимо подтвердить свою учетную запись с помощью ссылки, которую вы получите по электронной почте. Затем автоматически откроется домашняя страница и вам будет предложено выбрать лицензию – просто нажмите «Добавить новую лицензию». Далее выберите наиболее удобный для вас план. Помните, что после приобретения лицензии у вас будет возможность изменить свой план. Кроме того, если у вас есть промокод, не забудьте ввести его в обязательное поле. И в конце, после того, как вы выберете подходящий план, на вашем экране автоматически появится окно оплаты. Там вы увидите все доступные варианты оплаты, включая оплату картами Visa и Mastercard, криптовалютой через Coinbase и другие. Вот и все! После оплаты вы увидите свою лицензию в разделе «Лицензии». Теперь вы полностью готовы к работе с Undetectable!

Теперь давайте перейдем к рассмотрению второго вопроса – почему нам стоит использовать Undetectable?

Мы уже подчеркивали, что главная особенность этой программы – конфиденциальность. Конечно, ничто не может дать вам 100% гарантии от утечки данных, но есть несколько способов минимизировать риски попадания критически важной информации в неправильное место, и в данном случае Undetectable не является исключением. На самом деле, это стало возможным благодаря необычному принципу работы – такой браузер гарантирует анонимность, подменяя данные и настраивая цифровой фингерпринт пользователя, оставляя при этом минимум следов в сети. Это означает, что пользователи могут быть уверены в самом главном: если вы хотите защитить себя, Undetectable станет вашим идеальным решением, поскольку его эффективное использование практически исключает возможность обнаружения.

Почему мы не можем использовать обычный браузер?

На самом деле, все просто – обычный браузер не дает вам никаких гарантий безопасности.

Не секрет, что защита частной информации является одной из главных проблем во всем мире, и под контролем находится практически все, включая смартфоны, компьютеры, программное обеспечение и т.д. Прежде всего, обычный браузер собирает Cookies, а это значит, что значительная часть ваших данных полностью доступна, и хакеры могут легко их украсть. Как мы уже отмечали, антидетект браузер, в свою очередь, позволяет открывать отдельный аккаунт в каждой вкладке, используя личные цифровые фингерпринты. Благодаря этому Cookies будут разными для каждого аккаунта, и их значения никак не будут пересекаться.

Кроме того, такой браузер защищен от плагинов Flash и WebRTC, поэтому любой сайт, который вы посетили, не сможет проверить, используете ли вы прокси, и, соответственно, не получит характеристики вашего браузера для идентификации. Это очень важно, особенно когда вы работаете с несколькими арбитражными профилями.

С какими рисками вы можете столкнуться без браузера Undetectable?

Подводя итог, можно сказать, что основной риск, с которым вы можете столкнуться – это блокировка аккаунтов и потеря личной информации. На самом деле, технология получения фингерпринтов может быть интерпретирована как значительная уязвимость в информационной безопасности и нарушение приватности и конфиденциальности пользователей одновременно. Почему, спросите вы?

Дело в том, что объединение таких элементов, как плагины, закладки, разрешения экрана и т.д., которые мы имеем в браузере, можно условно сравнить с биометрическими данными человека – настоящими отпечатками пальцев. В этом случае любой пользователь Интернета может быть идентифицирован без его ведома и согласия.

Может показаться, что анонимность в Интернете дает вам ощущение свободы, недоступности и безнаказанности, но на самом деле это не так. Поэтому если ваша работа тесно связана с несколькими аккаунтами, вам нужен специальный инструмент, который поможет быстро работать с ними, и это именно антидетект браузер. Такая программа дает вам определенные гарантии безопасности, минимизирует все возможные риски и позволяет всегда быть уверенным в защищенности всех ваших личных данных.

Каковы преимущества использования браузера Undetectable?

Вот основные неоспоримые преимущества, которые вы получите, используя браузер Undetectable: