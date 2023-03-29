Как создать веб-сайт или посадочную страницу: лучшие бесплатные инструменты

Сайт или лендинг можно собрать быстро и бесплатно, даже не зная основ программирования — для этого есть конструкторы сайтов, адаптированные под любые устройства.

Сайт создается из готовых деталей, которые нужно включить в содержание страницы, а затем настроить их внешний вид и добавить информацию. Бесплатных сервисов мало, но у большинства конструкторов есть пробная версия.

Увеличивайте конверсию с помощью эффективной лендинг-страницы

Главная задача сайта — информирование пользователей. Сайты хуже собирают трафик, а вот лендинги создаются специально, чтобы конвертировать трафик в лидов.

Но даже при хорошем оффере непроработанная посадочная страница покажет малую результативность. Поэтому для арбитража трафика грамотно составленный лендинг ‒ важнейший аспект успешности РК.

Топ-6 конструкторов сайтов для новичков: бесплатные и платные версии

Перед выбором конструктора нужно определиться с видом сайта/лендинга и целью их создания. На начальных этапах и при простых задачах вполне хватит бесплатной версии; затем по желанию возможно приобрести платный тариф.

Вот некоторые из самых удобных конструкторов:

site123.com — наилучший для начинающих пользователей конструктор с минимальным набором необходимых функций. Имеет 16 видов сайта и подходит для создания многоязычных сайтов.

Бесплатно — любое количество сайтов по 500 Мб (имейте в виду, в них будет показываться реклама)

Минимальный тариф — 7,75 $/мес.

**uCoz **— проверенный временем сервис, где вместо блоков — целые модули. Здесь вы сможете создавать форумы, простые сайты, а также блоги.

Бесплатно — 1 сайт на 400 Мб.

Минимальный тариф — 3 $/мес.

Тинькофф — разработанный банком конструктор для несложных лендингов. Обладает удобным визуальным редактором. Может работать вместе с другими функциями одноименного банка, в том числе и платежами. Но в нём доступно только 20 шаблонов и минимум возможностей. Абсолютно бесплатный.

4U — идеально подходит для разработок лендингов. Шаблоны рассортированы по типам проекта. Редактор внешнего оформления хорошо подойдет новичкам. Позволяет подключиться к популярным платёжным сервисам. Однако не подойдет для создания большого онлайн-магазина, так как набор функций весьма ограничен.

Беслатно — 1 сайт.

Минимальный тариф — 50 руб./мес.

Nethouse — имеет внушительный набор функций, при этом работать с сервисом легко и понятно. Имеет много опций настройки страниц организации мероприятий, а также проведения онлайн-платежей.

Бесплатно — любое количество лендингов.

Минимальный тариф — от 300 до 650 руб/мес.

Tilda — обладает разнообразным функционалом, но без подготовки в нем будет непросто разобраться. Прекрасно подходит для создания большого сайта бренда либо онлайн-магазина.

Бесплатно — 1 сайт на 500 Мб.

Минимальный тариф — 6000 руб/год.

Wix — имеет гибкий и весьма насыщенный визуальный интерфейс. В Wix удобнее всего создавать портфолио, сайты-визитки, блоги и лендинги.

Бесплатно — 1 сайт на 500 Мб.

Минимальный тариф — 1800 руб/мес.

Советы по созданию эффективной лендинг-страницы: упростите навигацию и увеличьте конверсию

При создании сайта любого рода важно помнить: чем проще навигация, тем лучше. Хороший лендинг должен отвечать основным потребностям аудитории. Даже с помощью минимального набора инструментов вы можете создать эффективную посадочную страницу с хорошей конверсий и трафиком. А в недалёком будущем у вас может появиться возможность купить платный тариф и открыть дополнительные возможности. Всё в ваших руках.