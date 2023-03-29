如何创建网站或着陆页：顶级免费工具

免费创建您的网站或落地页：6个最佳构建者
网站或落地页可以快速且免费地构建，即使不了解编程基础-这就是为什么有适用于任何设备的网站构建器。
网站是由预先准备好的组件构建的，您只需将它们添加到页面内容中，然后调整其外观并添加信息。免费服务很少，但大多数构建器都有试用版本。
通过高效的落地页提高转化率
网站的主要目标是向用户提供信息。网站不太能吸引流量，而落地页专门用于将流量转化为潜在客户。
但即使有很好的报价，未经精心设计的落地页也会显示出低效。因此，对于流量仲裁，精心设计的落地页是成功的关键因素。
新手的前6个网站构建器：免费和付费版本
在选择构建器之前，您需要确定网站/落地页的类型和创建目标。在初期和简单任务中，免费版本完全足够；然后，根据需要可以购买付费套餐。
以下是一些最方便的构建器：
site123.com - 最适合初学者的构建器，具有最少的必要功能。有16种网站类型，适用于创建多语言网站。
免费-任意数量的500 MB网站（请注意，它们将显示广告）
最低价格-7.75美元/月。
uCoz - 经过时间考验的服务，其中整个模块代替了块。在这里，您可以创建论坛、简单的网站和博客。
免费-1个400 MB的网站。
最低价格-3美元/月。
Tinkoff - 由银行开发的用于简单落地页的构建器。具有方便的可视化编辑器。可以与同名银行的其他功能一起使用，包括付款。但它只提供20个模板和最少的功能。完全免费。
4U -非常适合开发落地页。模板按项目类型分类。外观编辑器非常适合新手。可以连接到流行的付款服务。但不适合创建大型在线商店，因为功能集非常有限。
免费-1个网站。
最低价格-50卢布/月。
Nethouse -具有丰富的功能集，同时易于使用和理解。具有许多活动页面和在线付款选项的页面设置选项。
免费-任意数量的落地页。
最低价格-从300到650卢布/月。
Tilda -具有各种功能，但如果没有准备，将很难理解。非常适合创建大型品牌网站或在线商店。
免费-1个500 MB的网站。
最低价格-6000卢布/年。
Wix -具有灵活且非常丰富的可视化界面。在Wix中，最容易创建作品集、名片网站、博客和落地页。
免费-1个500 MB的网站。
最低价格-1800卢布/月。
创建高效落地页的建议：简化导航并提高转化率
在创建任何类型的网站时，重要的是记住：导航越简单，越好。良好的落地页应满足受众的主要需求。即使只使用最少的工具，您也可以创建具有良好转化率和流量的高效落地页。在不久的将来，您可能会有机会购买付费套餐并开启更多功能。一切掌握在您手中。