Como criar um site ou uma página de destino: principais ferramentas gratuitas

Сítios ou páginas de destino podem ser criados rapidamente e gratuitamente, mesmo sem conhecimento básico de programação - para isso, existem construtores de sites adaptados para qualquer dispositivo.

Um site é criado a partir de elementos prontos que precisam ser incluídos no conteúdo da página e, em seguida, personalizar sua aparência e adicionar informações. Existem poucos serviços gratuitos, mas a maioria dos construtores tem uma versão de teste.

Aumente a conversão com uma página de destino eficaz

A principal função de um site é informar os usuários. Os sites têm dificuldade em gerar tráfego, enquanto as páginas de destino são criadas especificamente para converter o tráfego em leads.

No entanto, mesmo com uma boa oferta, uma página de destino mal elaborada terá pouca eficácia. Portanto, para o tráfego de arbitragem, uma página de destino bem elaborada é um aspecto crucial para o sucesso da campanha publicitária.

Top 6 construtores de sites para iniciantes: versões gratuitas e pagas

Antes de escolher um construtor, é necessário determinar o tipo de site/página de destino e o objetivo de sua criação. Nas etapas iniciais e para tarefas simples, a versão gratuita é suficiente; em seguida, se desejar, é possível adquirir uma assinatura paga.

Aqui estão alguns dos construtores mais convenientes:

site123.com - o melhor construtor para usuários iniciantes, com um conjunto mínimo de recursos necessários. Possui 16 tipos de sites e é adequado para a criação de sites multilíngues.

Grátis - qualquer número de sites com 500 MB (observe que eles exibirão anúncios).

Plano mínimo - $7,75/mês.

uCoz - um serviço comprovado ao longo do tempo, onde em vez de blocos, existem módulos completos. Aqui você pode criar fóruns, sites simples e blogs.

Grátis - 1 site com 400 MB.

Plano mínimo - $3/mês.

Tinkoff - um construtor desenvolvido pelo banco para páginas de destino simples. Possui um editor visual conveniente. Pode ser usado em conjunto com outras funções do banco, incluindo pagamentos. No entanto, possui apenas 20 modelos e recursos mínimos. Totalmente gratuito.

4U - ideal para o desenvolvimento de páginas de destino. Os modelos são classificados por tipos de projeto. O editor de design é adequado para iniciantes. Permite integração com serviços de pagamento populares. No entanto, não é adequado para a criação de grandes lojas online, pois possui um conjunto limitado de recursos.

Grátis - 1 site.

Plano mínimo - 50 rublos/mês.

Nethouse - possui um conjunto impressionante de recursos, mas é fácil e compreensível de usar. Possui muitas opções de configuração de páginas para eventos e pagamentos online.

Grátis - qualquer número de páginas de destino.

Plano mínimo - de 300 a 650 rublos/mês.

Tilda - possui uma variedade de recursos, mas pode ser difícil de entender sem preparação. É ótimo para criar um grande site de marca ou uma loja online.

Grátis - 1 site com 500 MB.

Plano mínimo - 6000 rublos/ano.

Wix - possui uma interface visual flexível e rica em recursos. No Wix, é mais fácil criar portfólios, sites de apresentação, blogs e páginas de destino.

Grátis - 1 site com 500 MB.

Plano mínimo - 1800 rublos/mês.

Dicas para criar uma página de destino eficaz: simplifique a navegação e aumente a conversão

Ao criar um site de qualquer tipo, é importante lembrar: quanto mais simples a navegação, melhor. Uma boa página de destino deve atender às necessidades básicas do público-alvo. Mesmo com um conjunto mínimo de ferramentas, você pode criar uma página de destino eficaz com boa conversão e tráfego. E no futuro próximo, você pode ter a oportunidade de adquirir uma assinatura paga e abrir recursos adicionais. Tudo está em suas mãos.