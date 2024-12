Atualização do Chrome 111: Mudanças Principais e Benefícios para Usuários

As capacidades do Undetectable não se limitam apenas a garantir a privacidade dos usuários na internet e contornar os algoritmos de sistemas antifraude. Com ele, é conveniente visitar sites. Ou seja, sem recursos para editar impressões digitais, eles se tornariam apenas navegadores comuns. No entanto, para implementar essa universalidade, o Undetectable deve ser implantado em um mecanismo popular.

A maioria dos navegadores da web usa o Chromium. Ele também é a base do Google Chrome, que ocupa o primeiro lugar em popularidade no mundo. Este navegador detém mais de 65% do mercado. Portanto, seu uso como base garante a compatibilidade cruzada de todas as versões do Undetectable e permite a instalação de extensões do navegador na loja oficial do Chrome.

Quais mudanças o Chrome sofreu em 2023?

No início de fevereiro deste ano, foi lançado o Chrome 110. Esta é a última versão do navegador que suporta o Windows 7 e 8. Ou seja, no futuro, todos os dispositivos nessas edições do sistema operacional não receberão atualizações do navegador.

O Chrome também recebeu suporte para a tecnologia CHIP (CHIPS - Cookies Having Independent Partitioned State). Seu uso aumenta a privacidade do usuário através do armazenamento separado de arquivos de cookies. Isso significa que apenas os sites de alto nível, nos quais os cookies foram coletados, têm acesso aos dados da sessão.

Em março, o Google apresentou a próxima versão de seu navegador. No Chrome 111, foram corrigidas 40 vulnerabilidades, incluindo 8 bugs críticos e 11 de risco médio. Curiosamente, alguns deles foram descobertos por desenvolvedores terceirizados.

Além disso, a última atualização do navegador visa expandir o suporte à tecnologia Privacy Sandbox. Ela permite que redes de publicidade e plataformas analíticas identifiquem os interesses dos usuários e realizem segmentação sem cookies. No Chrome 111, foi adicionada uma seção de referência especial que explica as vantagens do uso do Privacy Sandbox. Após ler as informações, o usuário é convidado a acessar as configurações do navegador e ativar essa tecnologia.

E não se esqueça de que o Undetectable também recebe essas inovações mencionadas acima. Além disso, suas capacidades são constantemente expandidas pela equipe de desenvolvedores. Portanto, o Undetectable oferece não apenas uma multi-conta de alta qualidade, mas também facilidade de uso, como no Chrome familiar para nós.