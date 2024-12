Usando o ChatGPT para Arbitragem: Recursos de 2023 & 7 Exemplos Principais

Novas possibilidades da rede neural ChatGPT em 2023

Em 2022, a rede neural ChatGPT, que funcionava na versão GPT-3.5, se tornou popular. Em março de 2023, foi lançada a nova versão GPT-4, que teve grandes melhorias em seu funcionamento. A principal diferença da quarta versão é que agora é possível enviar imagens, sons e vídeos para a rede neural, além de texto. No entanto, o usuário receberá apenas texto e código como resposta, outros formatos ainda não estão disponíveis. O GPT-4 também possui recursos mais avançados de processamento de texto e é capaz de passar em exames com notas altas. Existem também algumas desvantagens: ainda não está conectado à internet, portanto, sua base de conhecimento é limitada a setembro de 2021, e ele fornece informações falsas como fatos. Para os arbitragistas da Rússia, há mais uma desvantagem: a rede neural não funciona sem uma VPN e é necessário comprar um cartão SIM virtual para se registrar, pois o código de confirmação não é enviado para números russos.

7 exemplos práticos de uso do ChatGPT para otimizar o trabalho do arbitragista

1. Preencher um site com conteúdo

A rede neural pode gerar textos simples, como avaliações, descrições de produtos para cartões e palavras-chave para melhorar o posicionamento nos resultados de busca. O ChatGPT pode criar um plano de conteúdo para um blog de um mês e desenvolver a estrutura de um artigo.

Plano de artigo criado pelo ChatGPT

Benefício para o arbitragista: é possível economizar na produção de conteúdo. No entanto, a rede neural não será capaz de gerar algo complexo ou muito consciente, então todos os textos precisarão ser verificados.

2. Desenvolver um site a partir de um esboço

Há casos em que um desenvolvedor faz um esboço em papel, carrega uma imagem e recebe um site pronto da rede neural. O ChatGPT 4 não se importa com a caligrafia desleixada, esquemas ou gráficos confusos.

Esboço de um site

Benefício para o arbitragista: se aprender a dar instruções claras à rede neural, é possível economizar no desenvolvimento de páginas de destino.

3. Criação de chatbots

Com o ChatGPT, é possível criar um chatbot com inteligência artificial. Ele poderá responder perguntas como uma rede neural e fornecer orientações aos clientes sobre o produto. Até mesmo um humanista pode lidar com essa tarefa, pois existem guias disponíveis na internet.

Benefício para o arbitragista: é possível implementar um chatbot no site para se comunicar com os clientes ou configurar um chat no Telegram para promover uma oferta.

4. Análise de sentimentos de texto

A rede neural analisa o texto em termos de simpatia, humor e tom, e fornece conselhos sobre quais palavras-chave adicionar para agradar a um determinado grupo de pessoas.

Benefício para o arbitragista: é possível verificar o tom do texto para se adequar melhor ao humor do público-alvo e tornar as ofertas mais personalizadas.

5. Tradução de textos

A tradução automática do ChatGPT pode competir com o Google Translate: a rede neural está disponível em quase 100 idiomas e pode traduzir textos para qualquer um deles.

Benefício para o arbitragista: é possível traduzir rapidamente e com qualidade o conteúdo para ofertas internacionais, incluindo dialetos locais, para que a publicidade pareça natural e converta mais.

6. Resumo de reuniões ou textos

Para não perder tempo lendo textos longos e complexos, é possível pedir à rede neural para fazer um resumo do artigo. Para isso, basta enviar o texto ou o link para a rede neural e dar a instrução "faça um resumo". Provavelmente, nas próximas versões, a rede neural será capaz de resumir também vídeos.

Benefício para o arbitragista: é possível gastar menos tempo analisando artigos de trabalho ou se autoeducando, sem perder resultados.

7. Elaboração de tarefas para outras redes neurais

O ChatGPT não gera imagens, mas pode criar uma descrição detalhada para as redes neurais Midjourney ou DALL-E. Para isso, basta pedir à rede neural para descrever um objeto ou situação com o máximo de detalhes, especificar o número de palavras e indicar para qual rede neural a tarefa está sendo criada.

Benefício para o arbitragista: tendo acesso ao ChatGPT, Midjourney ou DALL-E, é possível economizar em um designer.

O ChatGPT é uma maneira de tornar o trabalho mais interessante, eficiente e lucrativo. A partir de tarefas simples, é possível avançar para tarefas mais complexas e automatizar todo o trabalho do arbitragista.