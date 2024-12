Otimizando Portais do YouTube para Tráfego: Estratégias Avançadas de Palavras-chave e Análise de Concorrentes

YouTube-dorveys - uma fonte de tráfego condicionalmente gratuito (UBT). Eles podem ser adequados para arbitragistas que não têm orçamento para trabalhar com fontes mais caras. Os YouTube-dorveys são principalmente usados para promover jogos de azar, namoro, finanças, produtos, nutrição e assinaturas.

Os YouTube-dorveys são uma rede de canais com vídeos de conteúdo pronto. Cada vídeo é otimizado para pesquisa.

Quando um usuário interessado assiste a um vídeo, ele pode clicar em um link para uma oferta. Ao trabalhar com ofertas brancas, é melhor colocar o link na descrição, ao trabalhar com ofertas cinzas, é melhor colocá-lo no primeiro comentário fixado.

Aumente o sucesso dos seus canais dorveys com análise de concorrentes e marcação estratégica de palavras-chave no YouTube

Antes de lançar os canais dorveys, é necessário estudar os concorrentes no GEO desejado, como eles promovem ofertas semelhantes e o que gera uma resposta ativa da audiência. Você pode prestar atenção em:

Duração do vídeo;

Criativos e abordagens;

Tags usadas;

Estrutura dos títulos;

Número de visualizações, curtidas, comentários;

Design da capa;

Funil em geral - onde o link é colocado, para onde ele leva, quais materiais promocionais são usados.

Também é necessário extrair palavras-chave pelas quais as pessoas chegam ao YouTube e procuram vídeos. Por exemplo, na área de jogos de azar, podem ser consultas relacionadas a transmissões ao vivo, grandes vitórias, caça-níqueis, como vencer o cassino.

As consultas devem ser agrupadas, destacando as de baixa frequência, média frequência e alta frequência. As palavras-chave são então colocadas na descrição do canal e em todos os textos: títulos e descrições de vídeos, tags, hashtags, legendas, dicas, introduções. O YouTube possui inteligência artificial que pode reconhecer texto e voz na tela.

Criando vídeos eficazes para dorveys: dicas e ferramentas

Para criar vídeos, você precisará de suprimentos:

Navegador indetectável - para contornar a moderação e dimensionar a combinação. O Undetectable Browser é perfeito para essa tarefa!

Endereços de e-mail do Gmail.

Contas do Google verificadas. É melhor fazer a verificação manual do que automática.

Proxies do GEO desejado.

Números virtuais do GEO desejado.

Com o Undetectable Browser, você pode criar muitos canais. Isso ajudará a reduzir a perda de tráfego em caso de proibição. É melhor carregar até 1.000 vídeos em cada canal.

Princípios de dorveys eficazes:

Quadros de qualidade e áudio claro. Os vídeos não devem ser diferentes dos vídeos normais do YouTube.

Capa de pré-visualização atraente. Isso afeta a taxa de cliques e deve chamar a atenção, despertar o desejo de abrir e assistir ao vídeo.

Trabalho com comentários e outras atividades. O negativo e o spam devem ser monitorados, removidos ou respondidos. A rede de canais e contas pode ser usada para promoção mútua.

Para uma oferta, é melhor fazer vários vídeos com abordagens diferentes - revisão, compilação, resultado, análise. Isso expandirá a audiência.

Cada vídeo deve ter sua própria variação de palavras-chave. O núcleo semântico coletado deve ser usado ao máximo.

É desejável fazer vídeos para ofertas que estarão disponíveis por várias semanas ou meses. Assim, eles continuarão a gerar lucro enquanto o vídeo estiver no YouTube.

Software para trabalhar com dorveys do YouTube

O software ajuda a automatizar a criação em massa de vídeos e o upload para a conta, coletando palavras-chave por meio de sugestões de pesquisa:

Para coletar palavras-chave, você pode usar BAS, Key Collector, Google Keyword Planner.

Para criar vídeos e fazer upload para a conta - modelos Zennoposter, Video Spin Blaster.

O potencial dos dorveys do YouTube para obter alto tráfego com baixos custos

Os YouTube-dorveys permitem direcionar tráfego com investimentos mínimos. Essa fonte alternativa é relevante para muitas verticais. Uma de suas vantagens é que os leads continuarão a chegar enquanto o vídeo estiver publicado. Para criar um dorvey eficaz, é necessário analisar concorrentes e tendências, selecionar palavras-chave e estabelecer a produção de conteúdo.