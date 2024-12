Comment créer un site web ou une page de destination : meilleurs outils gratuits

Сite ou landing page peut être créé rapidement et gratuitement, même sans connaître les bases de la programmation - il existe des constructeurs de sites adaptés à tous les appareils.

Un site est créé à partir d'éléments prêts à l'emploi, qui doivent être inclus dans le contenu de la page, puis personnaliser leur apparence et ajouter des informations. Il existe peu de services gratuits, mais la plupart des constructeurs ont une version d'essai.

Augmentez votre taux de conversion avec une landing page efficace

La principale tâche d'un site est d'informer les utilisateurs. Les sites génèrent moins de trafic, tandis que les landing pages sont spécialement conçues pour convertir le trafic en leads.

Mais même avec une bonne offre, une landing page mal conçue montrera peu de résultats. C'est pourquoi, pour l'arbitrage du trafic, une landing page bien conçue est l'aspect le plus important du succès de la campagne publicitaire.

Top 6 des constructeurs de sites pour les débutants : versions gratuites et payantes

Avant de choisir un constructeur, il est nécessaire de déterminer le type de site/landing page et l'objectif de leur création. Aux premiers stades et pour des tâches simples, la version gratuite sera suffisante ; ensuite, vous pourrez éventuellement opter pour un abonnement payant.

Voici quelques-uns des constructeurs les plus pratiques :

site123.com - le meilleur constructeur pour les utilisateurs débutants avec un ensemble minimal de fonctionnalités nécessaires. Il propose 16 types de sites et convient à la création de sites multilingues.

Gratuit - un nombre illimité de sites de 500 Mo (notez qu'ils afficheront de la publicité).

Tarif minimum - 7,75 $/mois.

uCoz - un service éprouvé dans le temps, où des modules entiers sont utilisés à la place des blocs. Ici, vous pourrez créer des forums, des sites simples et des blogs.

Gratuit - 1 site de 400 Mo.

Tarif minimum - 3 $/mois.

Tinkoff - un constructeur développé par une banque pour des landing pages simples. Il dispose d'un éditeur visuel pratique. Il peut fonctionner avec d'autres fonctionnalités de la banque du même nom, y compris les paiements. Mais il n'y a que 20 modèles et un minimum de fonctionnalités disponibles. Complètement gratuit.

4U - convient parfaitement pour le développement de landing pages. Les modèles sont classés par types de projets. L'éditeur de mise en page convient bien aux débutants. Permet de se connecter à des services de paiement populaires. Cependant, il ne convient pas à la création d'une grande boutique en ligne, car l'ensemble de fonctionnalités est assez limité.

Gratuit - 1 site.

Tarif minimum - 50 roubles/mois.

Nethouse - dispose d'un ensemble impressionnant de fonctionnalités, tout en étant facile et compréhensible à utiliser. Il offre de nombreuses options pour la personnalisation des pages d'événements et des paiements en ligne.

Gratuit - un nombre illimité de landing pages.

Tarif minimum - de 300 à 650 roubles/mois.

Tilda - offre une variété de fonctionnalités, mais sans préparation, il peut être difficile de s'y retrouver. Convient parfaitement pour la création d'un grand site de marque ou d'une boutique en ligne.

Gratuit - 1 site de 500 Mo.

Tarif minimum - 6000 roubles/an.

Wix - dispose d'une interface visuelle flexible et riche en fonctionnalités. Wix est le plus pratique pour créer des portfolios, des sites vitrines, des blogs et des landing pages.

Gratuit - 1 site de 500 Mo.

Tarif minimum - 1800 roubles/mois.

Conseils pour créer une landing page efficace : simplifiez la navigation et augmentez la conversion

Lors de la création d'un site de tout type, il est important de se rappeler que plus la navigation est simple, mieux c'est. Une bonne landing page doit répondre aux besoins principaux de l'audience. Même avec un ensemble minimal d'outils, vous pouvez créer une landing page efficace avec une bonne conversion et du trafic. Et dans un proche avenir, vous pourrez peut-être acheter un abonnement payant et ouvrir des fonctionnalités supplémentaires. Tout est entre vos mains.