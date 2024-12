Mise à jour Chrome 111 : Changements clés et avantages pour les utilisateurs

Les fonctionnalités d'Undetectable ne se limitent pas à assurer la confidentialité des utilisateurs en ligne et à contourner les algorithmes anti-fraude. Ils permettent également de naviguer facilement sur les sites web. En d'autres termes, sans la fonctionnalité d'édition des empreintes digitales, ils se transformeraient en simples navigateurs. Cependant, pour mettre en œuvre cette universalité, Undetectable doit être déployé sur un moteur populaire.

La plupart des navigateurs Internet utilisent Chromium, qui est également la base de Google Chrome, le navigateur le plus populaire au monde. Ce navigateur détient plus de 65% de part de marché. Par conséquent, en utilisant Chromium comme base, Undetectable assure la compatibilité multi-navigateurs de toutes les versions, et permet également l'installation d'extensions de navigateur à partir de la boutique officielle Chrome.

Quels sont les changements apportés à Chrome en 2023 ?

En février de cette année, Chrome 110 a été publié. Il s'agit de la dernière version du navigateur qui prend en charge Windows 7 et 8. Cela signifie que les appareils utilisant ces versions de système d'exploitation ne recevront plus de mises à jour du navigateur à l'avenir.

De plus, Chrome a introduit la prise en charge de la technologie CHIP (CHIPS - Cookies Having Independent Partitioned State). Son utilisation améliore la confidentialité de l'utilisateur en stockant les cookies dans des partitions distinctes. Ainsi, seuls les sites de premier niveau qui ont collecté les cookies ont accès aux données de session.

En mars, Google a présenté la version suivante de son navigateur Internet. Chrome 111 a corrigé 40 vulnérabilités, dont 8 critiques et 11 de risque moyen. Il est intéressant de noter que certaines d'entre elles ont été découvertes par des développeurs tiers.

Dans cette dernière mise à jour du navigateur, l'accent a été mis sur l'extension de la prise en charge de la technologie Privacy Sandbox. Cela permet aux réseaux publicitaires et aux plateformes d'analyse de déterminer les intérêts des utilisateurs et de cibler les publicités sans utiliser de cookies. Chrome 111 comprend une section d'aide spéciale expliquant les avantages de l'utilisation de Privacy Sandbox. Après avoir pris connaissance de ces informations, l'utilisateur est invité à accéder aux paramètres du navigateur et à activer cette technologie.

N'oublions pas que les fonctionnalités mentionnées ci-dessus sont également disponibles sur Undetectable. De plus, ses capacités sont constamment étendues par l'équipe de développeurs. Par conséquent, Undetectable offre non seulement une multi-comptabilité de qualité, mais aussi une expérience de navigation pratique, similaire à celle de Chrome.