Utilisation de ChatGPT pour l'arbitrage : Fonctionnalités 2023 et 7 exemples clés.

En 2022, le réseau neuronal ChatGPT est devenu populaire, fonctionnant sur la version GPT-3.5. En mars 2023, une nouvelle version, GPT-4, a été publiée, offrant une amélioration significative des fonctionnalités. La principale différence de la quatrième version est qu'en plus du texte, il est désormais possible d'envoyer des images, des sons et des vidéos au réseau neuronal. Cependant, l'utilisateur ne recevra que du texte et du code en réponse, les autres formats ne sont pas encore disponibles. De plus, le GPT-4 offre des fonctionnalités plus avancées en matière de traitement du texte et est capable de réussir des examens au niveau des meilleurs élèves.

Il y a aussi des inconvénients : il n'est toujours pas connecté à Internet, donc sa base de connaissances est limitée à septembre 2021, et il fournit des informations fausses en tant que faits. Pour les arbitragistes russes, il y a un autre inconvénient : le réseau neuronal ne fonctionne pas sans VPN, et pour s'inscrire, il faut acheter une carte SIM virtuelle, car le code de confirmation ne parvient pas au numéro russe.

7 exemples pratiques d'utilisation de ChatGPT pour optimiser le travail de l'arbitragiste

1. Remplir un site web avec du contenu

Le réseau neuronal peut générer du contenu simple : des avis, des descriptions de produits pour les fiches, des mots clés pour se classer en tête des résultats de recherche. ChatGPT élabore un plan de contenu pour un blog sur un mois et propose une structure d'article.

Plan d'article rédigé par ChatGPT

Avantages pour l'arbitragiste : cela permet d'économiser sur la création de contenu. Le réseau neuronal ne pourra pas produire quelque chose de complexe ou trop réfléchi, il faudra vérifier tous les textes.

2. Développer un site web à partir d'une ébauche

Il y a des cas où un développeur a fait une ébauche sur papier, a téléchargé une image et a obtenu un site web prêt à l'emploi du réseau neuronal. ChatGPT 4 n'a pas peur d'une écriture illisible, de schémas ou de graphiques incompréhensibles.

Ébauche d'un schéma de site web

Avantages pour l'arbitragiste : en apprenant à donner des instructions claires au réseau neuronal, il est possible d'économiser sur le développement de pages de destination.

3. Création de chatbots

Avec ChatGPT, il est possible de créer son propre chatbot doté d'intelligence artificielle. Il répondra aux questions comme un réseau neuronal et pourra conseiller les clients sur le produit. Même un humaniste peut s'en charger, des guides sont disponibles en ligne.

Avantages pour l'arbitragiste : il est possible d'intégrer un chatbot sur un site web pour communiquer avec les clients ou de configurer un chat sur Telegram pour promouvoir une offre.

4. Détection de la tonalité d'un texte

Le réseau neuronal analyse le texte en termes de convivialité, d'humeur et de tonalité, et donne des conseils sur les mots clés à ajouter pour plaire à un groupe spécifique de personnes.

Avantages pour l'arbitragiste : il est possible de vérifier la tonalité du texte afin de mieux correspondre à l'état d'esprit du public cible et de rendre les offres plus personnalisées.

5. Traduction de textes

La traduction automatique de ChatGPT peut rivaliser avec Google Translate : le réseau neuronal est disponible dans presque toutes les langues du monde et peut traduire du texte dans n'importe laquelle d'entre elles.

Avantages pour l'arbitragiste : il est possible de traduire rapidement et de manière qualitative du contenu pour des offres internationales dans une langue étrangère, y compris un dialecte local, afin que la publicité paraisse organique et convertisse davantage.

6. Résumé de réunions ou de textes

Pour ne pas perdre de temps à lire de longs textes complexes, il est possible de demander au réseau neuronal de faire un résumé de l'article. Pour cela, il suffit de lui envoyer le texte ou un lien vers celui-ci et de lui donner l'instruction "faire un résumé". Il est probable que dans les prochaines versions, le réseau neuronal sera capable de résumer également des vidéos.

Avantages pour l'arbitragiste : il est possible de passer moins de temps à analyser des articles de travail ou à se former soi-même, sans perdre en résultats.

7. Rédaction de tâches pour d'autres réseaux neuronaux

ChatGPT ne génère pas d'images, mais il peut rédiger un cahier des charges détaillé pour Midjourney ou DALL-E. Pour cela, il suffit de demander au réseau neuronal de décrire un objet ou une situation de manière aussi détaillée que possible, de préciser le nombre de mots et d'indiquer pour quel réseau neuronal la tâche est destinée.

Avantages pour l'arbitragiste : en ayant accès à ChatGPT, Midjourney ou DALL-E, il est possible d'économiser sur un designer.

ChatGPT est l'un des moyens de rendre le travail plus intéressant, plus efficace et plus rentable. À partir de tâches simples, il est possible de passer à des tâches plus complexes et d'automatiser tout le travail de l'arbitragiste.