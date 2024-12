Optimisation des passerelles YouTube pour le trafic : Stratégies avancées de mots-clés et analyse des concurrents

YouTube-dorvei - une source de trafic conditionnellement gratuit (UBT). Il peut convenir aux arbitragistes qui n'ont pas de budget pour travailler avec des sources plus coûteuses. Les YouTube-dorvei sont principalement utilisés pour les jeux d'argent, les rencontres, les finances, les produits, les nutra et les abonnements.

Les YouTube-dorvei sont un réseau de chaînes avec des vidéos à partir de contenu préexistant. Chaque vidéo est optimisée pour la recherche.

Lorsqu'un utilisateur intéressé regarde une vidéo, il peut cliquer sur un lien vers une offre. Lorsque vous travaillez avec des offres blanches, il est préférable de placer le lien dans la description, et lorsque vous travaillez avec des offres grises, dans le premier commentaire épinglé.

Augmentez le succès de vos chaînes dorvei grâce à l'analyse des concurrents et à la stratégie de balisage des mots clés sur YouTube

Avant de lancer des chaînes dorvei, il est nécessaire d'étudier les concurrents dans la géographie souhaitée, comment ils promeuvent des offres similaires, ce qui suscite une réponse active de l'audience. Vous pouvez prêter attention à :

la durée de la vidéo ;

les créations et les approches ;

les balises utilisées ;

la structure des titres ;

le nombre de vues, de likes, de commentaires ;

la conception de la couverture ;

l'entonnoir dans son ensemble - où se trouve le lien, où il mène, quels supports promotionnels sont utilisés.

Il est également nécessaire de collecter des requêtes clés, par lesquelles les gens arrivent sur YouTube et recherchent des vidéos. Par exemple, dans la niche des jeux d'argent, il peut s'agir de requêtes liées aux streams, aux gains, aux machines à sous, à la façon de battre le casino.

Les requêtes doivent être regroupées, en identifiant les requêtes à faible fréquence, moyenne fréquence et haute fréquence. Les mots clés sont ensuite placés dans la description de la chaîne et dans tous les textes : titres et descriptions de vidéos, balises, hashtags, sous-titres, astuces, génériques. YouTube dispose d'une intelligence artificielle qui peut notamment reconnaître le texte et la voix dans le cadre.

Création de vidéos efficaces pour les dorvei : conseils et outils

Pour créer des vidéos, vous aurez besoin de fournitures :

Un navigateur indétectable - pour contourner la modération et mettre à l'échelle la liaison. Undetectable Browser fera parfaitement l'affaire !

Des adresses e-mail Gmail.

Des comptes Google préparés. Il vaut mieux faire du farming manuel que automatique.

Des proxys de la géographie souhaitée.

Des numéros virtuels de la géographie souhaitée.

Avec Undetectable Browser, vous pouvez créer de nombreux canaux. Cela permettra de réduire les pertes de trafic en cas de bannissement. Il est préférable de télécharger jusqu'à 1 000 vidéos sur chaque chaîne.

Principes des dorvei efficaces :

Des images de qualité et un son clair. Les vidéos ne doivent pas être différentes des vidéos normales sur YouTube.

Une vignette d'aperçu attrayante. Elle affecte le taux de clics, elle doit attirer l'attention, susciter le désir d'ouvrir et de regarder la vidéo.

Travailler avec les commentaires et autres activités. Il faut surveiller et supprimer ou réagir aux commentaires négatifs et au spam. Le réseau de chaînes et de comptes peut être utilisé pour une promotion mutuelle.

Pour une offre, il vaut mieux faire plusieurs vidéos avec des approches différentes - revue, montage, résultats, avis. Cela élargira l'audience.

Chaque vidéo doit avoir sa propre variation de mots clés. Il est préférable d'utiliser au maximum le noyau sémantique collecté.

Il est préférable de faire des vidéos sur des offres qui existeront pendant plusieurs semaines ou mois. Ainsi, elles généreront des revenus tant que la vidéo sera publiée sur YouTube.

Logiciels pour travailler avec les dorvei YouTube

Les logiciels aident à automatiser la création en masse de vidéos et leur téléchargement sur un compte, à collecter des mots clés via les suggestions de recherche :

Pour collecter des mots clés, vous pouvez utiliser BAS, Key Collector, Google Keyword Planner.

Pour créer des vidéos et les télécharger sur un compte, vous pouvez utiliser les modèles Zennoposter, Video Spin Blaster.

Le potentiel des dorvei YouTube pour obtenir un trafic élevé à faible coût

Les YouTube-dorvei permettent de générer du trafic avec des investissements minimes. Cette source alternative est pertinente pour de nombreuses verticales. L'un de ses avantages est que les leads continueront à arriver tant que la vidéo sera publiée. Pour créer un dorvei efficace, il est nécessaire d'analyser les concurrents et les tendances, de choisir des mots clés et de mettre en place la production de contenu.